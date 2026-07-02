Thị trường

Việt Nam thu về gần 35,9 tỷ USD từ xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong nửa đầu năm 2026

Khánh Linh

Khánh Linh

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15:34 | 02/07/2026
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 35,88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
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Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong tháng 6 ước đạt 6,34 tỷ USD, tăng 3% so với tháng 5 và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành ước đạt 35,88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu xuất khẩu, nhóm nông sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với kim ngạch 18,59 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Dù mức tăng không cao, nhóm hàng này vẫn giữ vai trò chủ lực trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp.

Nhóm sản phẩm chăn nuôi ghi nhận tốc độ tăng trưởng nổi bật với giá trị xuất khẩu sản phẩm đạt 375,8 triệu USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là một trong những nhóm hàng có mức tăng cao, phản ánh sự cải thiện về năng lực sản xuất và khả năng tiếp cận thị trường.

Đối với thủy sản, kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu lâm sản tiếp tục duy trì tăng trưởng với kim ngạch đạt 9,2 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ.

Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chính của Việt Nam với thị phần chiếm 44,4%. Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 21,4% và 14,4%. Thị phần của khu vực châu Phi và châu Đại Dương nhỏ, chiếm lần lượt 2,4% và 1,5%.

So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản chính của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 sang khu vực châu Á tăng 11%; châu Âu tăng 2,2%; châu Đại Dương tăng 21,1%; trong khi châu Mỹ giảm 2,3%; châu Phi giảm 17,3%.

Xét theo thị trường chi tiết, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chính lớn nhất của Việt Nam, với thị phần lần lượt là 21,3%, 19% và 6,8%. So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản chính của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 sang thị trường Trung Quốc tăng 23,1%, Nhật Bản tăng 1,6%, trong khi Hoa Kỳ giảm 3,6%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 26,68 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao, toàn ngành đạt tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 62,56 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Cán cân thương mại nông, lâm, thủy sản tiếp tục xuất siêu với giá trị khoảng 9,2 tỷ USD, tuy nhiên giảm 7,7% so với cùng kỳ năm trước./.

Khánh Linh
Từ khóa:
xuất khẩu nông sản việt nam

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