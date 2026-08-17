Xuất khẩu tăng, giá giảm - sầu riêng cần cú hích từ thị trường nội địa

Xuất khẩu tăng mạnh, giá sầu riêng vẫn đi xuống

Số liệu từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) cho thấy, tháng 7/2026, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 1,06 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu rau quả vượt mốc 1 tỷ USD chỉ trong một tháng. Lũy kế 7 tháng, toàn ngành đạt khoảng 4,76 tỷ USD, tăng 23%.

Trong đó, sầu riêng tiếp tục giữ vai trò động lực chính, đóng góp hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu rau quả. Riêng 7 tháng, xuất khẩu sầu riêng ước đạt khoảng 1,8 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Nếu duy trì đà tăng trưởng, kim ngạch cả năm có thể tiến tới mốc 4 tỷ USD.

7 tháng, xuất khẩu sầu riêng ước đạt khoảng 1,8 tỷ USD. Ảnh minh họa tư liệu

Những con số trên cho thấy nhu cầu đối với sầu riêng Việt Nam vẫn rất lớn. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ xuất khẩu tăng nhưng giá lại giảm.

Tại các vùng trồng trong nước, giá sầu riêng tháng 7 tiếp tục đi xuống do nguồn cung dồi dào. Sầu riêng Ri6 loại đẹp còn khoảng 44.476 đồng/kg, giảm 1.286 đồng/kg so với tháng trước; Monthong (Dona) khoảng 70.762 đồng/kg, giảm tới 8.524 đồng/kg.

Tại Trung Quốc, giá cũng giảm mạnh. Giữa tháng 7, sầu riêng Monthong Việt Nam được bán khoảng 20 - 30 NDT/0,5 kg, thấp hơn đáng kể so với mức 35 - 45 NDT cùng kỳ năm trước. Tại một số chợ đầu mối, giá bán buôn Monthong loại A từng giảm từ 36,5 NDT/0,5 kg trong tháng 4 xuống còn khoảng 13 NDT vào tháng 6.

Như vậy, kim ngạch tăng không đồng nghĩa người trồng và doanh nghiệp đều hưởng lợi từ giá cao. Sản lượng tăng nhanh đang tạo sức ép lên toàn chuỗi.

Nguồn cung tăng nhanh, thị trường chưa theo kịp

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích sầu riêng cả nước năm 2026 khoảng 200.000 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm khoảng 129.500 ha. Sản lượng dự kiến đạt khoảng 2,08 triệu tấn. So với năm 2021, diện tích sầu riêng đã tăng khoảng 2,4 lần, còn sản lượng tăng hơn 3 lần. Đáng chú ý, phần lớn diện tích mới trồng chưa bước vào thời kỳ cho thu hoạch đầy đủ. Khi toàn bộ diện tích cho sản phẩm, nguồn cung có thể tiếp tục tăng mạnh.

Minh bạch vùng trồng, giữ giá sầu riêng Để không rơi vào tình trạng dư cung, giá giảm, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa phát động chiến dịch “30 ngày đêm” số hóa, kết nối dữ liệu mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng lên hệ thống quốc gia, nhằm minh bạch nguồn gốc và bảo vệ uy tín "thủ phủ” sầu riêng.

Đây là nguyên nhân khiến thị trường xuất hiện nguy cơ dư cung. Theo Vinafruit, nguồn cung tăng nhanh trong khi nhu cầu chỉ tăng nhẹ là một trong những nguyên nhân chính kéo giá xuống.

Không chỉ chịu sức ép từ nguồn cung trong nước, sầu riêng Việt Nam còn phải cạnh tranh ngày càng gay gắt tại Trung Quốc với Thái Lan, Malaysia, Campuchia và một số quốc gia mới tham gia thị trường.

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng quá lớn trong xuất khẩu sầu riêng Việt Nam. Sự phụ thuộc này khiến giá trong nước dễ bị tác động khi thị trường Trung Quốc biến động hoặc tăng yêu cầu kiểm soát chất lượng.

Kích cầu tiêu dùng, kéo giá trị trở lại

Trong bối cảnh nguồn cung bước vào cao điểm, các hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng đang được đẩy mạnh, đặc biệt tại Đắk Lắk - một trong những vùng sản xuất sầu riêng lớn của cả nước.

Đắk Lắk triển khai các chương trình kích cầu du lịch, xây dựng tour trải nghiệm vườn sầu riêng, kết hợp sản phẩm nông nghiệp với dịch vụ ăn uống, lưu trú và thương mại. Đây là cách mở rộng đầu ra ngay tại thị trường nội địa, đồng thời giúp người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp sản phẩm và thương hiệu sầu riêng địa phương.

Ở góc độ thị trường, kích cầu nội địa có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm chính vụ. Nếu một phần sản lượng được hấp thụ thông qua hệ thống bán lẻ, du lịch, dịch vụ ăn uống và chế biến, áp lực lên kênh xuất khẩu sẽ giảm, qua đó hỗ trợ giá thu mua.

Cùng với kích cầu trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu là giải pháp dài hạn để tránh tình trạng “được mùa, mất giá”. Đến nay, sầu riêng tươi Việt Nam đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, từ tháng 7/2026, Ấn Độ chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam, mở thêm một thị trường lớn cho ngành hàng. Việt Nam đồng thời đang đàm phán mở cửa thêm các thị trường như Australia, New Zealand và một số thị trường tiềm năng khác. Việc đa dạng hóa đầu ra sẽ giúp giảm rủi ro khi một thị trường lớn thay đổi chính sách hoặc nhu cầu.