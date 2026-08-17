Thị trường

Xuất khẩu tăng, giá giảm - sầu riêng cần cú hích từ thị trường nội địa

Nguyên Phương

Nguyên Phương

12:34 | 17/08/2026
(TBTCO) - Sầu riêng Việt Nam đang đứng trước một nghịch lý xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, kim ngạch có thể đạt khoảng 4 tỷ USD trong năm 2026, nhưng giá thu mua trong nước và giá bán tại thị trường Trung Quốc lại giảm sâu. Khi nguồn cung tăng nhanh hơn nhu cầu, kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường đang được xem là giải pháp quan trọng để giữ giá trị cho “trái cây tỷ USD”.
aa

Xuất khẩu tăng mạnh, giá sầu riêng vẫn đi xuống

Số liệu từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) cho thấy, tháng 7/2026, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 1,06 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu rau quả vượt mốc 1 tỷ USD chỉ trong một tháng. Lũy kế 7 tháng, toàn ngành đạt khoảng 4,76 tỷ USD, tăng 23%.

Trong đó, sầu riêng tiếp tục giữ vai trò động lực chính, đóng góp hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu rau quả. Riêng 7 tháng, xuất khẩu sầu riêng ước đạt khoảng 1,8 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Nếu duy trì đà tăng trưởng, kim ngạch cả năm có thể tiến tới mốc 4 tỷ USD.

Xuất khẩu tăng, giá giảm - sầu riêng cần cú hích từ thị trường nội địa
7 tháng, xuất khẩu sầu riêng ước đạt khoảng 1,8 tỷ USD. Ảnh minh họa tư liệu

Những con số trên cho thấy nhu cầu đối với sầu riêng Việt Nam vẫn rất lớn. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ xuất khẩu tăng nhưng giá lại giảm.

Tại các vùng trồng trong nước, giá sầu riêng tháng 7 tiếp tục đi xuống do nguồn cung dồi dào. Sầu riêng Ri6 loại đẹp còn khoảng 44.476 đồng/kg, giảm 1.286 đồng/kg so với tháng trước; Monthong (Dona) khoảng 70.762 đồng/kg, giảm tới 8.524 đồng/kg.

Tại Trung Quốc, giá cũng giảm mạnh. Giữa tháng 7, sầu riêng Monthong Việt Nam được bán khoảng 20 - 30 NDT/0,5 kg, thấp hơn đáng kể so với mức 35 - 45 NDT cùng kỳ năm trước. Tại một số chợ đầu mối, giá bán buôn Monthong loại A từng giảm từ 36,5 NDT/0,5 kg trong tháng 4 xuống còn khoảng 13 NDT vào tháng 6.

Như vậy, kim ngạch tăng không đồng nghĩa người trồng và doanh nghiệp đều hưởng lợi từ giá cao. Sản lượng tăng nhanh đang tạo sức ép lên toàn chuỗi.

Nguồn cung tăng nhanh, thị trường chưa theo kịp

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích sầu riêng cả nước năm 2026 khoảng 200.000 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm khoảng 129.500 ha. Sản lượng dự kiến đạt khoảng 2,08 triệu tấn. So với năm 2021, diện tích sầu riêng đã tăng khoảng 2,4 lần, còn sản lượng tăng hơn 3 lần. Đáng chú ý, phần lớn diện tích mới trồng chưa bước vào thời kỳ cho thu hoạch đầy đủ. Khi toàn bộ diện tích cho sản phẩm, nguồn cung có thể tiếp tục tăng mạnh.

Minh bạch vùng trồng, giữ giá sầu riêng

Để không rơi vào tình trạng dư cung, giá giảm, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa phát động chiến dịch “30 ngày đêm” số hóa, kết nối dữ liệu mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng lên hệ thống quốc gia, nhằm minh bạch nguồn gốc và bảo vệ uy tín "thủ phủ” sầu riêng.

Đây là nguyên nhân khiến thị trường xuất hiện nguy cơ dư cung. Theo Vinafruit, nguồn cung tăng nhanh trong khi nhu cầu chỉ tăng nhẹ là một trong những nguyên nhân chính kéo giá xuống.

Không chỉ chịu sức ép từ nguồn cung trong nước, sầu riêng Việt Nam còn phải cạnh tranh ngày càng gay gắt tại Trung Quốc với Thái Lan, Malaysia, Campuchia và một số quốc gia mới tham gia thị trường.

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng quá lớn trong xuất khẩu sầu riêng Việt Nam. Sự phụ thuộc này khiến giá trong nước dễ bị tác động khi thị trường Trung Quốc biến động hoặc tăng yêu cầu kiểm soát chất lượng.

Kích cầu tiêu dùng, kéo giá trị trở lại

Trong bối cảnh nguồn cung bước vào cao điểm, các hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng đang được đẩy mạnh, đặc biệt tại Đắk Lắk - một trong những vùng sản xuất sầu riêng lớn của cả nước.

Đắk Lắk triển khai các chương trình kích cầu du lịch, xây dựng tour trải nghiệm vườn sầu riêng, kết hợp sản phẩm nông nghiệp với dịch vụ ăn uống, lưu trú và thương mại. Đây là cách mở rộng đầu ra ngay tại thị trường nội địa, đồng thời giúp người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp sản phẩm và thương hiệu sầu riêng địa phương.

Ở góc độ thị trường, kích cầu nội địa có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm chính vụ. Nếu một phần sản lượng được hấp thụ thông qua hệ thống bán lẻ, du lịch, dịch vụ ăn uống và chế biến, áp lực lên kênh xuất khẩu sẽ giảm, qua đó hỗ trợ giá thu mua.

Cùng với kích cầu trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu là giải pháp dài hạn để tránh tình trạng “được mùa, mất giá”. Đến nay, sầu riêng tươi Việt Nam đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, từ tháng 7/2026, Ấn Độ chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam, mở thêm một thị trường lớn cho ngành hàng. Việt Nam đồng thời đang đàm phán mở cửa thêm các thị trường như Australia, New Zealand và một số thị trường tiềm năng khác. Việc đa dạng hóa đầu ra sẽ giúp giảm rủi ro khi một thị trường lớn thay đổi chính sách hoặc nhu cầu.

Nguyên Phương
Từ khóa:
sầu riêng xuất khẩu tăng giá giảm nguồn cung tăng mở rộng thị trường

Bài liên quan

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

50 cơ sở đủ điều kiện kiểm nghiệm sầu riêng, mít xuất khẩu sang Trung Quốc

50 cơ sở đủ điều kiện kiểm nghiệm sầu riêng, mít xuất khẩu sang Trung Quốc

Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường cho sầu riêng tươi Việt Nam

Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường cho sầu riêng tươi Việt Nam

Dành cho bạn

Không tạo ra hai cơ chế cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Không tạo ra hai cơ chế cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Cục Dự trữ Nhà nước: Số hóa toàn diện quy trình quản lý, điều hành

Cục Dự trữ Nhà nước: Số hóa toàn diện quy trình quản lý, điều hành

Lãi suất cho vay hạ nhiệt nhanh hơn huy động, áp lực cuối năm còn lớn

Lãi suất cho vay hạ nhiệt nhanh hơn huy động, áp lực cuối năm còn lớn

Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án điện mặt trời mái nhà

Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án điện mặt trời mái nhà

KienlongBank tăng cường lá chắn số, tự động cảnh báo và chặn giao dịch khi phát hiện tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu gian lận

KienlongBank tăng cường lá chắn số, tự động cảnh báo và chặn giao dịch khi phát hiện tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu gian lận

Tăng trưởng hai con số đòi hỏi Việt Nam thay đổi cách thức tạo tăng trưởng

Tăng trưởng hai con số đòi hỏi Việt Nam thay đổi cách thức tạo tăng trưởng

Đọc thêm

Dầu thô tăng, giảm đan xen phiên đầu tuần

Dầu thô tăng, giảm đan xen phiên đầu tuần

(TBTCO) - Giá dầu thế giới đang bước vào tuần giao dịch mới trong trạng thái giằng co ở vùng cao, khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tạo lực đỡ cho thị trường, nhưng triển vọng nhu cầu yếu và những lo ngại về kinh tế toàn cầu lại hạn chế đà tăng. Trong phiên đầu tuần 17/8, dầu Brent tăng nhẹ lên 88,72 USD/thùng, còn dầu WTI giảm xuống 82,35 USD/thùng trong đầu phiên.
Giá lúa mì phục hồi mạnh trước loạt rủi ro nguồn cung

Giá lúa mì phục hồi mạnh trước loạt rủi ro nguồn cung

(TBTCO) - Lực mua áp đảo trên thị trường nông sản trong tuần giao dịch vừa qua khi 6 trên 7 mặt hàng đóng cửa trong sắc xanh. Lúa mì là một trong những mặt hàng dẫn dắt đà tăng của toàn nhóm. Chốt tuần, giá lúa mì CBOT tăng 5,5%, lên 247,9 USD/tấn, trong khi lúa mì Kansas tăng 5,6%, lên 277,1 USD/tấn. Đồng USD suy yếu cùng với rủi ro gián đoạn vận chuyển tại Biển Đen và thời tiết bất lợi tại châu Âu đã tạo thêm động lực cho giá lúa mì.
Giá vé máy bay dịp nghỉ Lễ 2/9 hạ nhiệt

Giá vé máy bay dịp nghỉ Lễ 2/9 hạ nhiệt

Để phục vụ nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 người lao động được nghỉ liên tục 5 ngày (29/8 đến 2/9), các hãng hàng không đã mở bán vé máy bay từ sớm và tăng chuyến, bổ sung chỗ giúp giá vé trên nhiều đường bay từ TP. Hồ Chí Minh giảm khoảng 100.000 - 200.000 đồng/chiều trong vòng một tuần.
Ngày 17/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 17/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (17/8) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 933 nghìn đồng/kg chiều mua vào và 960 nghìn đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 1,83% so với hôm qua.
Ngày 17/8: Giá cà phê mất mốc 95.000 đồng/kg, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/8: Giá cà phê mất mốc 95.000 đồng/kg, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay (17/8) dao động khoảng 94.200 - 94.900 đồng/kg, thấp nhất 3 tuần khi nhu cầu yếu và tồn kho cuối vụ dần cạn. Trong khi đó, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, dao động trong khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.
Ngày 17/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 17/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (17/8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vắng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang.
Ngày 17/8: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 17/8: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (17/8) phân hóa khi sàn TOCOM, SGX và thị trường Thái Lan đồng loạt giảm, còn SHFE duy trì đà tăng. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp giữ nguyên mức niêm yết so với hôm qua.
Ngày 16/8: Giá cà phê tiếp tục giảm nhẹ, hồ tiêu đi ngang

Ngày 16/8: Giá cà phê tiếp tục giảm nhẹ, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê trong nước hôm nay (16/8) tiếp tục chịu áp lực giảm 600 đồng/kg. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 94.200 - 94.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu dao động từ 136.000 - 139.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày 15/8.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bảo hiểm y tế hộ gia đình: Càng đông người tham gia, mức đóng càng giảm

Bảo hiểm y tế hộ gia đình: Càng đông người tham gia, mức đóng càng giảm

Việt Nam cam kết đồng hành cùng thế giới trong phục hồi đất, chống sa mạc hóa

Việt Nam cam kết đồng hành cùng thế giới trong phục hồi đất, chống sa mạc hóa

Hà Nội tổ chức 13 chương trình nghệ thuật kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hà Nội tổ chức 13 chương trình nghệ thuật kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Thị trường hướng tới mốc FTSE Russell công bố danh mục GEIS ngày 21/8

Thị trường hướng tới mốc FTSE Russell công bố danh mục GEIS ngày 21/8

Hải quan rà soát kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026

Hải quan rà soát kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026

Nghiệm thu công trình do Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tài trợ tại Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa

Nghiệm thu công trình do Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tài trợ tại Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa

Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

Chuẩn bị nguồn nhân lực cho bước phát triển mới của thị trường chứng khoán

Chuẩn bị nguồn nhân lực cho bước phát triển mới của thị trường chứng khoán

Đưa tiết kiệm năng lượng thành nguồn lực tăng trưởng xanh

Đưa tiết kiệm năng lượng thành nguồn lực tăng trưởng xanh

Ngày 16/8: Giá heo hơi tạm ngắt nhịp giảm

Ngày 16/8: Giá heo hơi tạm ngắt nhịp giảm

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

Ngày 16/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, gạo đi ngang

Ngày 16/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, gạo đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 16/8: Giá vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 16/8: Giá vàng trong nước đồng loạt tăng

Ngày 17/8: Giá heo hơi áp sát mốc 55.000 đồng/kg

Ngày 17/8: Giá heo hơi áp sát mốc 55.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 17/8: Vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới được dự báo tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 17/8: Vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới được dự báo tích cực

Ngày 15/8: Giá cà phê giảm phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ổn định

Ngày 15/8: Giá cà phê giảm phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ổn định