Thị trường

Ngày 2/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á đồng loạt tăng mạnh

06:20 | 02/10/2026
Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á hôm nay (2/10) đồng loạt tăng mạnh khi lũ lụt tại Thái Lan làm gián đoạn hoạt động cạo mủ. Cụ thể, giá trên sàn TOCOM tăng 1,37 - 2,89%; sàn SHFE tăng 5,86 - 5,95% và sàn SGX tăng 3,60 - 4,03%. Trong nước, giá thu mua tại các doanh nghiệp lớn giữ nguyên.
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Ngày 2/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á đồng loạt tăng mạnh
Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 10 ở mức 445 Yên/kg, tăng 1,37%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 445,60 Yên/kg, tăng 2,89%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,81 Baht (0,86%) lên mức 94,76 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 10 ở mức 19.395 Nhân dân tệ/tấn, tăng 5,95%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 19.335 Nhân dân tệ/tấn, tăng 5,86%.

Hợp đồng cao su butadiene tháng 11 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn SHFE tăng 610 Nhân dân tệ, tương đương 3,96%, lên 16.000 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 259,00 Cent/kg, tăng 3,60%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 255,50 Cent/kg, tăng 4,03%.

Sắc xanh bao phủ các kỳ hạn cao su được khảo sát, giá trên sàn TOCOM tăng 1,37 - 2,89%; sàn SHFE tăng 5,86 - 5,95% và sàn SGX tăng 3,60 - 4,03%. Đà tăng đồng loạt cho thấy giá cao su quốc tế đang có nhịp đi lên rõ nét, nhưng chưa đủ cơ sở khẳng định xu hướng này sẽ kéo dài.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá mủ cao su tiếp tục bình ổn, chưa ghi nhận biến động đáng kể tại các doanh nghiệp lớn.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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