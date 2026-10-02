Thị trường

Ngày 2/10: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

06:32 | 02/10/2026
Giá cà phê hôm nay (2/10) khởi sắc khi thị trường trong nước đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 94.000 - 94.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định ở 136.500 - 140.500 đồng/kg.
aa
Ngày 2/10: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao
Giá cà phê hôm nay trong khoảng 94.000 - 94.800 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê đồng loạt tăng mạnh

Khảo sát thị trường sáng nay cho thấy giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giao dịch lên khoảng 94.000 - 94.800 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương dẫn đầu khu vực khi giá thu mua tăng lên 94.800 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, các đại lý cùng nâng giá lên 94.600 đồng/kg. Lâm Đồng có mức thấp hơn nhưng cũng đạt 94.000 đồng/kg.

Với mức tăng này, thị trường nội địa đã nhanh chóng lấy lại đà đi lên sau phiên điều chỉnh trước đó. So với mức 93.000 - 93.800 đồng/kg ghi nhận ngày 1/10, giá cà phê tại Tây Nguyên đã tăng trọn 1.000 đồng/kg chỉ sau một ngày.

Diễn biến tích cực của thị trường trong nước phần nào phản ánh đà phục hồi trên hai sàn giao dịch quốc tế.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 1,11%, tương đương 38 USD/tấn, lên 3.448 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng mạnh hơn 1,39%, tương đương 47 USD/tấn, đạt 3.422 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng duy trì sắc xanh. Giá kỳ hạn tăng khoảng 0,4 - 0,5%, đưa thị trường lên vùng cao nhất trong khoảng ba tuần.

Giá tiêu trong nước ở mốc cao

giatieu_1790841725.jpg
Giá tiêu hôm nay dao động từ 136.500 - 140.500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát thị trường sáng nay cho thấy giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục đi ngang sau nhịp tăng 500 đồng/kg trước đó. Mặt bằng thu mua hiện dao động từ 136.500 - 140.500 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 140.500 đồng/kg, cũng là mức cao nhất trên thị trường hiện nay. Đắk Lắk đứng tiếp theo với giá thu mua 138.500 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), hồ tiêu được giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai cùng nằm ở nhóm thấp nhất với mức 136.500 đồng/kg.

Như vậy, sau phiên tăng đồng loạt 500 đồng/kg vào đầu tháng 10, thị trường tạm thời bước vào trạng thái ổn định. Chênh lệch giữa địa phương có mức thu mua cao nhất và thấp nhất hiện vào khoảng 4.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước sản xuất lớn cũng chưa xuất hiện biến động đáng kể.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được chào bán ở mức 6.828 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil đạt 5.850 USD/tấn, trong khi sản phẩm của Malaysia đứng ở mức khá cao, khoảng 9.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l hiện được chào giá 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l ở mức 6.075 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì mức 9.348 USD/tấn. Giá xuất khẩu của Malaysia đạt 12.150 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam đứng ở mức 8.450 USD/tấn./.

Anh Tuấn (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 30/9: Giá cà phê lấy lại đà tăng, hồ tiêu ở mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 30/9: Giá cà phê lấy lại đà tăng, hồ tiêu ở mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 29/9: Giá cà phê tiếp tục đi ngang, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 29/9: Giá cà phê tiếp tục đi ngang, hồ tiêu neo ở mức cao

Dành cho bạn

Tổng thống Panama và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 5/10

Tổng thống Panama và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 5/10

Thu hồi đất xây khu đô thị: Đề xuất bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ

Thu hồi đất xây khu đô thị: Đề xuất bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

8 nhóm nội dung đáng chú ý tại Thông tư 138 về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

8 nhóm nội dung đáng chú ý tại Thông tư 138 về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Thúc đẩy hợp tác phát triển hai thị trường vốn và các-bon

Thúc đẩy hợp tác phát triển hai thị trường vốn và các-bon

Phân quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho địa phương

Phân quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho địa phương

Đọc thêm

Xử phạt Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) 155 triệu đồng

Xử phạt Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) 155 triệu đồng

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 155 triệu đồng đối với Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông), có trụ sở tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, TP. Hồ Chí Minh.
Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026: Kết nối văn hóa trà với ngoại giao kinh tế

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026: Kết nối văn hóa trà với ngoại giao kinh tế

(TBTCO) - Diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử của trà mà còn hướng tới thúc đẩy xuất khẩu, chuyển giao công nghệ xanh, thu hút đầu tư và đưa ngành trà tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng xanh toàn cầu.
Nông, lâm, thủy sản duy trì động lực xuất khẩu

Nông, lâm, thủy sản duy trì động lực xuất khẩu

(TBTCO) - Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng năm 2026 ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ, xuất siêu 16,9 tỷ USD. Tuy nhiên, đà tăng giữa các nhóm hàng và thị trường đang có sự phân hóa rõ nét
Giá dầu thế giới tăng nhẹ, trong nước điều chỉnh vào chiều nay

Giá dầu thế giới tăng nhẹ, trong nước điều chỉnh vào chiều nay

(TBTCO) - Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 1/10 tăng nhẹ, dầu Brent tăng 0,9%, lên mức 103,5 USD/thùng, dầu WTI chốt ở mức 90,42 USD/thùng, tương đương tăng 1,2%.
Ngày 1/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 1/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/10) tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 107.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,59% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 1/10: Giá heo hơi đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khá rõ nét

Ngày 1/10: Giá heo hơi đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khá rõ nét

Giá heo hơi hôm nay (1/10) tiếp tục chịu áp lực đi xuống khi nhiều địa phương đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng/kg. Mặt bằng giá trên cả nước hiện thu hẹp về khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với những ngày trước.
Ngày 1/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm, trong nước đi ngang

Ngày 1/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm, trong nước đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay (1/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không biến động, giao dịch mua bán ít. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm nhẹ so với hôm qua.
Ngày 1/10: Giá cao su đồng loạt giảm do áp lực chốt lời

Ngày 1/10: Giá cao su đồng loạt giảm do áp lực chốt lời

Giá cao su kỳ hạn ở các thị trường lớn tại châu Á hôm nay (1/10) đồng loạt giảm do áp lực chốt lời sau đợt tăng mạnh tuần trước và việc các nhà máy lốp xe Trung Quốc dừng sản xuất. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 2/10: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/10: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/10: Giá heo hơi tiếp tục nối dài chuỗi giảm

Ngày 2/10: Giá heo hơi tiếp tục nối dài chuỗi giảm

Ngày 2/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á đồng loạt tăng mạnh

Ngày 2/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á đồng loạt tăng mạnh

Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Quảng Ninh cần thêm 4,2 triệu lượt khách để chạm mục tiêu năm 2026

Quảng Ninh cần thêm 4,2 triệu lượt khách để chạm mục tiêu năm 2026

Đổi mới thực chất, toàn diện công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính

Đổi mới thực chất, toàn diện công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Hà Nội: Khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên

Hà Nội: Khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên