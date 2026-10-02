Ngày 2/10: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay trong khoảng 94.000 - 94.800 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê đồng loạt tăng mạnh

Khảo sát thị trường sáng nay cho thấy giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giao dịch lên khoảng 94.000 - 94.800 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương dẫn đầu khu vực khi giá thu mua tăng lên 94.800 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, các đại lý cùng nâng giá lên 94.600 đồng/kg. Lâm Đồng có mức thấp hơn nhưng cũng đạt 94.000 đồng/kg.

Với mức tăng này, thị trường nội địa đã nhanh chóng lấy lại đà đi lên sau phiên điều chỉnh trước đó. So với mức 93.000 - 93.800 đồng/kg ghi nhận ngày 1/10, giá cà phê tại Tây Nguyên đã tăng trọn 1.000 đồng/kg chỉ sau một ngày.

Diễn biến tích cực của thị trường trong nước phần nào phản ánh đà phục hồi trên hai sàn giao dịch quốc tế.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 1,11%, tương đương 38 USD/tấn, lên 3.448 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng mạnh hơn 1,39%, tương đương 47 USD/tấn, đạt 3.422 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng duy trì sắc xanh. Giá kỳ hạn tăng khoảng 0,4 - 0,5%, đưa thị trường lên vùng cao nhất trong khoảng ba tuần.

Giá tiêu trong nước ở mốc cao

Giá tiêu hôm nay dao động từ 136.500 - 140.500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát thị trường sáng nay cho thấy giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục đi ngang sau nhịp tăng 500 đồng/kg trước đó. Mặt bằng thu mua hiện dao động từ 136.500 - 140.500 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 140.500 đồng/kg, cũng là mức cao nhất trên thị trường hiện nay. Đắk Lắk đứng tiếp theo với giá thu mua 138.500 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), hồ tiêu được giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai cùng nằm ở nhóm thấp nhất với mức 136.500 đồng/kg.

Như vậy, sau phiên tăng đồng loạt 500 đồng/kg vào đầu tháng 10, thị trường tạm thời bước vào trạng thái ổn định. Chênh lệch giữa địa phương có mức thu mua cao nhất và thấp nhất hiện vào khoảng 4.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước sản xuất lớn cũng chưa xuất hiện biến động đáng kể.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được chào bán ở mức 6.828 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil đạt 5.850 USD/tấn, trong khi sản phẩm của Malaysia đứng ở mức khá cao, khoảng 9.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l hiện được chào giá 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l ở mức 6.075 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì mức 9.348 USD/tấn. Giá xuất khẩu của Malaysia đạt 12.150 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam đứng ở mức 8.450 USD/tấn./.