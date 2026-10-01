Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026: Kết nối văn hóa trà với ngoại giao kinh tế

Chiều ngày 1/10, tại Hà Nội, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan cho biết, Festival diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026). Sự kiện nhằm khẳng định vai trò, vị thế của cây chè và ngành chè trong phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch; tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, sinh thái và kinh tế của trà; quảng bá thương hiệu “Chè Thái Nguyên”.

Theo bà Loan, Festival năm nay là cơ hội để tôn vinh những người nông dân làm chè, các hợp tác xã, doanh nghiệp gắn bó với truyền thống sản xuất chè và văn hóa trà, qua đó góp phần duy trì, phát huy thương hiệu trà Thái Nguyên. Tỉnh Thái Nguyên cũng xác định Festival không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là cầu nối giữa di sản và phát triển, giữa địa phương với các địa phương khác, giữa văn hóa trà và kinh tế trà.

Dự kiến trong dịp Festival Trà Quốc tế lần này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chính thức công bố quyết định ghi danh văn hóa trà vào danh mục văn hóa phi vật thể của Việt Nam.

UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. Ảnh: LV

Đại diện cho Bộ Ngoại giao phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, bên cạnh giá trị văn hóa, Bộ Ngoại giao xác định Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 còn là hoạt động đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, phát triển hội nhập quốc tế và thúc đẩy sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng xanh trên toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 là cơ hội để trao đổi, hợp tác với các đối tác quốc tế về thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng sản xuất, chuyển giao công nghệ xanh, đầu tư và phát triển ngành trà. Cùng với đó là hướng tới phát triển du lịch xanh gắn với cây trà tại Thái Nguyên.

Trong khuôn khổ Festival, nhiều hoạt động văn hóa, đối ngoại, thương mại, du lịch và trải nghiệm trà được tổ chức tại các vùng chè, làng nghề chè nổi tiếng như Tân Cương, Đồng Hỷ, La Bằng, Vô Tranh, Đồng Phúc và một số địa điểm khác.