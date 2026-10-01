Thị trường

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

06:31 | 01/10/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (1/10) đồng loạt giảm 200 đồng/kg so với ngày hôm trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tăng 500 đồng/kg, lên 136.500 - 140.500 đồng/kg.
aa
giacaphe_1790759397.jpg
Giá cà phê trong nước hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê quay đầu giảm

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng thu mua xuống 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực, đạt 93.800 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, các đại lý cùng điều chỉnh giá thu mua xuống 93.600 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục đứng ở vùng thấp nhất với 93.000 đồng/kg.

Như vậy, mốc 94.000 đồng/kg vừa được thị trường lấy lại trong phiên cuối tháng 9 đã nhanh chóng mất đi khi bước sang tháng mới. Dù vậy, nếu so với vùng đáy gần 3 tháng thiết lập trong tuần trước, khi giá có thời điểm chỉ còn 91.200 - 92.000 đồng/kg, mặt bằng hiện tại vẫn cao hơn đáng kể.

Trên thị trường thế giới, hai chủng loại cà phê chủ chốt lại diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm nhẹ 2 USD/tấn, tương đương 0,06%, xuống 3.410 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 giảm 12 USD/tấn, tương ứng 0,35%, còn 3.375 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục nhích lên. Cụ thể, hợp đồng tháng 12/2026 tăng 0,7 US cent/pound, tương đương 0,24%, lên 289,45 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 0,6 US cent/pound, đạt 281,5 US cent/pound.

Giá tiêu đồng loạt tăng

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng
Giá tiêu hôm nay điều chỉnh tăng. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng 500 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng thu mua trong nước lên 136.500 - 140.500 đồng/kg.

Đây là nhịp tăng đáng chú ý sau nhiều ngày thị trường duy trì trạng thái tương đối trầm lắng trong vùng 136.000 - 140.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khi giá thu mua tăng lên 140.500 đồng/kg.

Đắk Lắk đứng thứ hai với 138.500 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM), giá tiêu được nâng lên 137.000 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai cùng tăng 500 đồng/kg, đạt 136.500 đồng/kg, tiếp tục là hai địa phương có mức thu mua thấp nhất trong số các vùng được khảo sát.

Diễn biến tăng đồng loạt ngay trong phiên đầu tháng 10 phần nào giúp thị trường lấy lại mức giá đã mất trong tuần cuối tháng 9. Trước đó, giá tiêu tại các vùng trọng điểm từng đồng loạt giảm khoảng 1.000 đồng/kg và sau đó duy trì ổn định trong nhiều phiên.

Trong khi thị trường nội địa khởi sắc, giá hồ tiêu thế giới chưa xuất hiện biến động đáng kể. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được báo giá 6.828 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil đứng ở 5.850 USD/tấn.

Malaysia tiếp tục là thị trường có giá tiêu đen cao đáng kể, đạt 9.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l đang được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 6.075 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Muntok của Indonesia giữ mức 9.348 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia được báo giá 12.150 USD/tấn, còn sản phẩm cùng loại của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 30/9: Giá cà phê lấy lại đà tăng, hồ tiêu ở mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 30/9: Giá cà phê lấy lại đà tăng, hồ tiêu ở mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 29/9: Giá cà phê tiếp tục đi ngang, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 29/9: Giá cà phê tiếp tục đi ngang, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 28/9: Giá cà phê trở lại sát 94.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm

Ngày 28/9: Giá cà phê trở lại sát 94.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm

Dành cho bạn

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Ngày 1/10: Giá heo hơi đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khá rõ nét

Ngày 1/10: Giá heo hơi đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khá rõ nét

Ngày 1/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm, trong nước đi ngang

Ngày 1/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm, trong nước đi ngang

Ngày 1/10: Giá cao su đồng loạt giảm do áp lực chốt lời

Ngày 1/10: Giá cao su đồng loạt giảm do áp lực chốt lời

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng quý III năm 2026

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng quý III năm 2026

Đưa dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào nhóm "luồng xanh"

Đưa dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào nhóm "luồng xanh"

Đọc thêm

Xuất khẩu hồ tiêu vượt 1,3 tỷ USD, giữ vững đà tăng trưởng

Xuất khẩu hồ tiêu vượt 1,3 tỷ USD, giữ vững đà tăng trưởng

(TBTCO) - Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt kim ngạch 1,32 tỷ USD, tăng 15,2% về lượng và 10,3% về trị giá so với cùng kỳ.
Giá dầu thế giới giảm trước tín hiệu hoạt động xuất khẩu phục hồi

Giá dầu thế giới giảm trước tín hiệu hoạt động xuất khẩu phục hồi

(TBTCO) - Giá dầu thế giới ngày 30/9 ghi nhận phiên giảm mạnh, dầu WTI bán ra ở mức 89,3 USD/thùng, giảm 3,2 USD/thùng, tương đương giảm 3,5%; dầu thô ngọt nhẹ Brent biển Bắc bán ra ở mức 103 USD/thùng, giảm trên 2,3 USD/thùng, tương ứng mức giảm 2,23% so với hôm qua.
Ngày 30/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới ở mức 61,017 USD/ounce

Ngày 30/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới ở mức 61,017 USD/ounce

Giá bạc trong nước hôm nay (30/9) đảo chiều tăng nhẹ. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 187.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,74% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 30/9: Giá heo hơi tiếp đà đi xuống trên diện rộng

Ngày 30/9: Giá heo hơi tiếp đà đi xuống trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay (30/9) tiếp tục đi xuống trên diện rộng, đặc biệt tại miền Bắc. Sau nhiều phiên giảm liên tiếp, mức cao nhất trên thị trường cả nước hiện chỉ còn 58.000 đồng/kg.
Ngày 30/9: Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore đảo chiểu giảm

Ngày 30/9: Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore đảo chiểu giảm

Giá cao su kỳ hạn tại sàn SHFE và SGX hôm nay (30/9) đảo chiều giảm, trong đó sàn Singapore mất tới 3,33%. TOCOM diễn biến trái chiều nhưng sắc đỏ chiếm ưu thế. Tại thị trường trong nước, giá cao su thu mua tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định.
Ngày 30/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ

Ngày 30/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ

Giá lúa gạo hôm nay (30/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với đầu tuần.
Thương hiệu Việt tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế

Thương hiệu Việt tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế

(TBTCO) - 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026, cho thấy doanh nghiệp ngày càng chú trọng chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh.
Hà Nội đưa khoa học, công nghệ thành động lực tăng trưởng

Hà Nội đưa khoa học, công nghệ thành động lực tăng trưởng

(TBTCO) - Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh khu vực, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng và nâng cao năng suất.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Kéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với xăng, dầu đến hết năm 2026

Kéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với xăng, dầu đến hết năm 2026

“Đo” sức hút Việt Nam khi áp lực lên dòng vốn FDI gia tăng

“Đo” sức hút Việt Nam khi áp lực lên dòng vốn FDI gia tăng

Vốn ngoại tìm cơ hội qua những thương vụ chiến lược

Vốn ngoại tìm cơ hội qua những thương vụ chiến lược

Trái phiếu xanh dẫn vốn cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Trái phiếu xanh dẫn vốn cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Thanh toán QR xuyên biên giới: Bài toán không dừng ở độ phủ

Thanh toán QR xuyên biên giới: Bài toán không dừng ở độ phủ

Khai thác hiệu quả CPTPP để mở rộng xuất khẩu

Khai thác hiệu quả CPTPP để mở rộng xuất khẩu

Giá vàng hôm nay ngày 1/10: Vàng miếng, vàng nhẫn vượt 144 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/10: Vàng miếng, vàng nhẫn vượt 144 triệu đồng/lượng

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Đề nghị rà soát kỹ mức phạt lên tới 3 tỷ đồng trong định danh điện tử

Đề nghị rà soát kỹ mức phạt lên tới 3 tỷ đồng trong định danh điện tử

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Kho bạc Nhà nước: Rút ngắn độ trễ, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế

Kho bạc Nhà nước: Rút ngắn độ trễ, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế