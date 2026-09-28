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Ngày 28/9: Giá cà phê trở lại sát 94.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm

06:48 | 28/09/2026
Giá cà phê hôm nay (28/9) đứng ở mức 93.000 - 93.800 đồng/kg, gần như không đổi sau một tuần biến động mạnh. Trong khi đó, giá tiêu giảm khoảng 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 136.000 - 140.000 đồng/kg.
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Ảnh minh họa

Giá cà phê dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg, gần như trở về mặt bằng của cuối tuần trước sau nhiều phiên tăng giảm mạnh. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất với 93.800 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng đứng ở mức 93.600 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất khu vực với 93.000 đồng/kg. Nhìn lại cả tuần, diễn biến đáng chú ý nằm ở biên độ dao động khá lớn dù mức giá đầu tuần và cuối tuần gần như không thay đổi.

Trong những phiên đầu tuần, áp lực từ thị trường quốc tế khiến giá cà phê Tây Nguyên liên tục đi xuống. Đến ngày 24/9, mặt bằng thu mua từng giảm xuống chỉ còn 91.200 - 92.000 đồng/kg, thấp nhất trong gần ba tháng.

Sau khi chạm vùng giá thấp, thị trường bắt đầu xuất hiện những phiên phục hồi. Kết thúc tuần, giá tại Tây Nguyên trở lại 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Trái với sự phục hồi của giá cà phê Tây Nguyên vào những phiên cuối tuần, thị trường kỳ hạn quốc tế vẫn ghi nhận mức giảm nếu tính chung cả tuần.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2026 chốt ở 3.367 USD/tấn, giảm 29 USD/tấn, tương đương 0,9% so với cuối tuần trước. Hợp đồng tháng 1/2027 giảm 31 USD/tấn, cũng tương đương khoảng 0,9%, xuống 3.342 USD/tấn.

Tại New York, giá cà phê Arabica tháng 12/2026 giảm 1,9 US cent/pound, tương đương 0,7%, còn 278,60 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 0,7 US cent/pound, tương ứng 0,3%, xuống 271,25 US cent/pound.

Giá tiêu trong tuần đồng loạt đi xuống

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Giá tiêu tuần qua điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm dao động trong khoảng 136.000 - 140.000 đồng/kg, giảm khoảng 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá thu mua cao nhất với 140.000 đồng/kg. Đứng tiếp theo là Đắk Lắk với mức 138.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) hiện giao dịch ở 136.500 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai cùng đứng ở mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các vùng được khảo sát. Nhìn lại cả tuần, thị trường hồ tiêu trong nước trải qua những phiên đầu khá ổn định trước khi xuất hiện nhịp điều chỉnh rõ hơn vào giữa tuần.

Ngày 24/9, giá tiêu tại các vùng trọng điểm đồng loạt giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg. Sang ngày 25/9, Đắk Nông tiếp tục giảm thêm 500 đồng/kg, từ đó đưa mức giá cao nhất trên thị trường từ 141.000 đồng/kg xuống 140.000 đồng/kg.

Trong những phiên cuối tuần, giá bắt đầu chững lại nhưng chưa xuất hiện nhịp phục hồi đáng kể.

Không chỉ thị trường nội địa, giá tiêu xuất khẩu Việt Nam cũng đi xuống trong tuần qua. Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l hiện được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, giảm 100 USD/tấn so với cuối tuần trước.

Loại 550 g/l giảm 55 USD/tấn, xuống còn 6.075 USD/tấn. Tại Indonesia, tiêu đen cũng giảm 58 USD/tấn, còn 6.828 USD/tấn. Diễn biến trái chiều xuất hiện tại Brazil khi giá tiêu đen ASTA 570 tăng 100 USD/tấn trong tuần, lên 5.850 USD/tấn.

Malaysia không xuất hiện biến động mới, tiếp tục duy trì giá tiêu đen ở mức 9.250 USD/tấn. Đối với tiêu trắng, Muntok của Indonesia giảm 80 USD/tấn, xuống 9.348 USD/tấn.

Tiêu trắng Malaysia giữ mức 12.150 USD/tấn, trong khi sản phẩm cùng loại của Việt Nam tiếp tục được giao dịch ở 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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