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Ngày 28/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

06:27 | 28/09/2026
Giá lúa gạo hôm nay (28/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vắng. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg… Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg….
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Ngày 28/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo không biến động. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.500 - 16.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo Việt Nam điều chỉnh giảm ở một số chủng loại. Cụ thể, gạo Jasmine giảm 5 USD/tấn so với ngày hôm trước, xuống còn 514 - 518 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm giảm 2 USD/tấn, được chào bán ở mức 420 - 424 USD/tấn. Trong khi đó, gạo thơm 5% tấm vẫn duy trì ổn định trong khoảng 526 - 530 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo trắng 5% tấm tại Thái Lan cũng giảm 4 USD/tấn, xuống còn 466 - 470 USD/tấn, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với các nước xuất khẩu hàng đầu khác. Sản phẩm cùng loại của Pakistan giảm 3 USD/tấn, dao động từ 422 - 426 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ tăng nhẹ 1 USD/tấn, đạt 382 - 386 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm tăng 2 USD/tấn, lên 378 - 382 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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