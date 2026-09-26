Đầu tư

Hà Nội tính nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn

21:22 | 26/09/2026
(TBTCO) - Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội vừa làm việc với UBND TP. Hà Nội để đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và các nội dung liên quan.
aa

Bố trí hơn 361.000 tỷ đồng cho các dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã báo cáo “Đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2026, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2027”.

Theo báo cáo, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 của Hà Nội có tổng nguồn vốn 864.682 tỷ đồng, gồm 691.759 tỷ đồng ngân sách cấp thành phố và 172.923 tỷ đồng cấp xã.

Thành phố bố trí 361.244 tỷ đồng (tương đương 52% vốn cấp thành phố) cho các dự án sử dụng ngân sách Trung ương, vốn ODA và đường sắt đô thị. Hà Nội ưu tiên 7 cầu lớn qua sông Hồng, các trục giao thông hướng tâm và phấn đấu hoàn thành khoảng 100 km đường sắt đô thị, trọng tâm là tuyến số 2, số 5 và Nhổn - ga Hà Nội.

Hà Nội tính toán nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu báo cáo. Ảnh: Phạm Linh

Sau rà soát, cắt giảm và phân cấp, danh mục đầu tư công trung hạn cấp thành phố giảm từ 24.552 dự án xuống 2.755 dự án, gồm 696 dự án cấp thành phố và 2.059 dự án hỗ trợ cấp xã; số dự án chuyển tiếp giảm 45%.

Đến ngày 21/9, thu ngân sách Hà Nội đạt 553.751 tỷ đồng, bằng 85,2% dự toán, tăng 11%; cả năm ước đạt 817.728 tỷ đồng. Năm 2027, tổng thu dự kiến đạt 897.073 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 525.203 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 404.290 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhu cầu vốn đường sắt đô thị giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến là hơn 1 triệu tỷ đồng. Năm 2026, Hà Nội cần khoảng 183.000 tỷ đồng nhưng khả năng cân đối chỉ khoảng 30.000 tỷ đồng, do đó đề nghị Trung ương bổ sung 153.000 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cũng như lãnh đạo các sở, ngành của Hà Nội đã trao đổi làm rõ nhiều nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2026 cũng như xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng, Hà Nội cần đánh giá tác động không chỉ đối với các dự án đầu tư công, mà cả các dự án đầu tư nói chung, bởi Hà Nội đang triển khai nhiều dự án, nhu cầu giải phóng mặt bằng rất lớn...

Hà Nội tính toán nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi phát biểu. Ảnh: Phạm Linh

Tìm nguồn lực mới cho đường sắt đô thị

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội cùng các nghị quyết, chủ trương mới đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội triển khai các nhiệm vụ phát triển. Kinh tế Thủ đô tiếp tục chuyển biến tích cực, GRDP quý I tăng 7,87%, quý II tăng 8,22%.

Về kế hoạch tài chính - ngân sách và đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho rằng, nhu cầu đầu tư hệ thống đường sắt đô thị rất lớn, trong khi khả năng cân đối từ ngân sách còn hạn chế. Vì vậy, Hà Nội đang nghiên cứu cách làm mới, tận dụng các cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực xã hội, đồng thời lựa chọn phương án triển khai hiệu quả, tiết kiệm, từng bước làm chủ công nghệ.

Hà Nội tính toán nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: Phạm Linh

Thành phố đang chuẩn bị các dự án đường sắt đô thị, cân đối nhiều nguồn lực và tiếp tục báo cáo Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương để được quan tâm, hỗ trợ. Hà Nội cũng xây dựng nhiều kịch bản tài chính, bảo đảm linh hoạt trong quá trình thực hiện.

Đối với các dự án khác, Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh phương thức thực hiện nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Thành phố rất mong Trung ương hỗ trợ về cơ chế, chính sách và nguồn lực để phát triển hạ tầng chiến lược, đặc biệt là đường sắt đô thị.

Hà Nội cần nâng tính khả thi của kế hoạch đầu tư công

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng ghi nhận nỗ lực của Hà Nội trong điều hành thu, chi ngân sách, đầu tư công năm 2026 và xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách, đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội đánh giá kỹ chất lượng, tính bền vững của nguồn thu và tính xác thực của dự báo; tiếp tục rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn, tập trung vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành, tạo hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt, đồng thời xây dựng danh mục ưu tiên và dự phòng.

Hà Nội tính toán nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. Ảnh: Phạm Linh

Với các dự án lớn, nhất là đường sắt đô thị, giao thông và hạ tầng chiến lược, cần bảo đảm mức độ sẵn sàng về giải phóng mặt bằng, thủ tục và nguồn vốn trước khi bố trí vốn, tránh dự án khởi công nhưng thiếu vốn, kéo dài tiến độ. Thành phố cũng cần xây dựng nhiều kịch bản tài chính, gắn quyết định đầu tư với khả năng cân đối vốn, vay và giới hạn an toàn tài chính.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội nâng cao năng lực cấp xã sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời đánh giá thực chất hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Thủ đô, làm rõ cơ chế phát huy hiệu quả, cơ chế còn vướng mắc để có cơ sở hoàn thiện chính sách./.

Khánh Linh
Từ khóa:
hà nội dự án hạ tầng lớn nguồn lực

Bài liên quan

Gỡ điểm nghẽn cho hàng nghìn dự án tồn đọng

Gỡ điểm nghẽn cho hàng nghìn dự án tồn đọng

Hà Nội đề nghị kiểm toán trước các dự án trọng điểm

Hà Nội đề nghị kiểm toán trước các dự án trọng điểm

Hà Nội mở phiên đặt hàng khoa học, công nghệ từ nhu cầu doanh nghiệp

Hà Nội mở phiên đặt hàng khoa học, công nghệ từ nhu cầu doanh nghiệp

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

Mở rộng cơ hội hợp tác tài chính và thu hút vốn đầu tư bền vững giữa Việt Nam và Canada

Mở rộng cơ hội hợp tác tài chính và thu hút vốn đầu tư bền vững giữa Việt Nam và Canada

Hà Nội đề nghị Kiểm toán nhà nước hỗ trợ kiểm toán sớm các dự án trọng điểm

Hà Nội đề nghị Kiểm toán nhà nước hỗ trợ kiểm toán sớm các dự án trọng điểm

Chi phí vốn ngân hàng ngày càng đắt đỏ, khó quay lại vùng thấp

Chi phí vốn ngân hàng ngày càng đắt đỏ, khó quay lại vùng thấp

Thị trường tiền tệ tuần 21 - 25/9: Lãi suất qua đêm rơi về 1% khi mở mạnh “van” thanh khoản, tỷ giá vẫn dè chừng Fed

Thị trường tiền tệ tuần 21 - 25/9: Lãi suất qua đêm rơi về 1% khi mở mạnh “van” thanh khoản, tỷ giá vẫn dè chừng Fed

Đọc thêm

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam nêu quan điểm về quy hoạch đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam nêu quan điểm về quy hoạch đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội

(TBTCO) - Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam đề nghị tiếp tục nghiên cứu phương án đưa đường sắt quốc gia, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao, tiếp cận và đi vào khu vực trung tâm Hà Nội, thay vì chỉ tổ chức đón, trả khách tại các ga đầu mối ngoại vi.
Gia Lai tăng cường sàng lọc dòng vốn đầu tư, hướng tới hiệu quả sử dụng nguồn lực

Gia Lai tăng cường sàng lọc dòng vốn đầu tư, hướng tới hiệu quả sử dụng nguồn lực

(TBTCO) - Không chỉ tập trung mở rộng quy mô thu hút đầu tư, tỉnh Gia Lai đang đồng thời thực hiện quá trình rà soát, điều chỉnh và sàng lọc các dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương vừa ghi nhận 218 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 192.719,8 tỷ đồng, vừa thực hiện điều chỉnh, thu hồi nhiều dự án để tái cơ cấu danh mục đầu tư.
Việt Nam có nền tảng thuận lợi để đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2026

Việt Nam có nền tảng thuận lợi để đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2026

(TBTCO) - Trả lời phỏng vấn của Báo Tài chính - Đầu tư, ông Bùi Minh Giáp - Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam nhận định, Việt Nam có nền tảng thuận lợi để đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2026.
TP. Hồ Chí Minh thu hút 17,2 tỷ USD vốn FDI, dự kiến cả năm đạt 19 tỷ USD

TP. Hồ Chí Minh thu hút 17,2 tỷ USD vốn FDI, dự kiến cả năm đạt 19 tỷ USD

(TBTCO) - Tính đến ngày 19/9/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký tại TP. Hồ Chí Minh đạt 17,225 tỷ USD, gấp 4,19 lần cùng kỳ năm 2025 và vượt 56,6% mục tiêu cả năm. Thành phố dự kiến tổng vốn FDI cả năm 2026 đạt khoảng 19 tỷ USD.
Xử lý căn cơ ngập úng, tạo dư địa phát triển phía Tây Hà Nội

Xử lý căn cơ ngập úng, tạo dư địa phát triển phía Tây Hà Nội

(TBTCO) - Hà Nội sẽ nghiên cứu tổng thể lưu vực sông Bùi, sông Tích, sông Đáy, đồng bộ hồ chứa, đê điều, tiêu thoát nước và hạ tầng thủy lợi, từng bước xử lý căn cơ ngập úng, tạo nền tảng cho phát triển hạ tầng khu vực phía Tây.
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 280/NQ-CP ngày 22/9/2026 về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương

(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 so với dự báo hồi tháng 7/2026, phản ánh kết quả tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng của quốc gia.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Giải quyết triệt để các điểm nghẽn dân sinh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Giải quyết triệt để các điểm nghẽn dân sinh

(TBTCO) - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Hà Nội đang tập trung xử lý 5 điểm nghẽn, gồm ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập và an toàn thực phẩm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quảng Ninh hút gần 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư sau 9 tháng

Quảng Ninh hút gần 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư sau 9 tháng

Hà Nội tính nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn

Hà Nội tính nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn

Gỡ điểm nghẽn cho hàng nghìn dự án tồn đọng

Gỡ điểm nghẽn cho hàng nghìn dự án tồn đọng

Chứng khoán tuần cuối quý III/2026: Sau nâng hạng, thị trường chờ động lực mới

Chứng khoán tuần cuối quý III/2026: Sau nâng hạng, thị trường chờ động lực mới

Hướng dẫn khai báo thông quan hàng an ninh mạng, mật mã dân sự

Hướng dẫn khai báo thông quan hàng an ninh mạng, mật mã dân sự

Đưa quan hệ kinh tế Việt Nam - Canada sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị và thực chất hơn về kết quả

Đưa quan hệ kinh tế Việt Nam - Canada sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị và thực chất hơn về kết quả

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số doanh nghiệp, tập đoàn tại Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số doanh nghiệp, tập đoàn tại Canada

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Ngày 25/9: Giá heo hơi bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh

Ngày 25/9: Giá heo hơi bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/9): USD mạnh lên khi “cửa” Fed tăng lãi suất rộng hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/9): USD mạnh lên khi “cửa” Fed tăng lãi suất rộng hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm

Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng

Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng

Tỷ giá USD hôm nay (26/9): USD trong nước trái chiều, DXY lên đỉnh hai tháng giữa tín hiệu thắt chặt từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (26/9): USD trong nước trái chiều, DXY lên đỉnh hai tháng giữa tín hiệu thắt chặt từ Fed

8 lưu ý người nộp thuế cần làm để hạn chế rủi ro

8 lưu ý người nộp thuế cần làm để hạn chế rủi ro