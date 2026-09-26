Tài chính

Mở rộng cơ hội hợp tác tài chính và thu hút vốn đầu tư bền vững giữa Việt Nam và Canada

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
11:53 | 26/09/2026
(TBTCO) - Ngày 25/9 (giờ địa phương), tại Thủ đô Ottawa, Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại thủ đô Ottawa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc gặp xã giao Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne; làm việc với Lãnh đạo Cơ quan Phát triển Tài chính Canada (FinDev Canada).
aa

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong việc thắt chặt quan hệ hợp tác kinh tế - tài chính song phương, mở ra nhiều cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế cho khu vực tư nhân và các dự án phát triển bền vững tại Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác tài chính song phương chiến lược

Tại buổi gặp xã giao, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne đã dành thời gian trao đổi về các định hướng hợp tác tài chính và phát triển trong giai đoạn tới.

Mở rộng cơ hội hợp tác tài chính và thu hút vốn đầu tư bền vững giữa Việt Nam và Canada

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn có buổi gặp xã giao với Bộ trưởng François-Philippe Champagne. Ảnh: Hà Linh

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cụ thể hóa các nội dung trong Kế hoạch hành động nhằm hiện thực hóa Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm Đối tác chiến lược. Theo đó, hợp tác tài chính sẽ đóng vai trò là một trong những trụ cột quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy thương mại, đầu tư và hỗ trợ quá trình chuyển đổi kinh tế của hai quốc gia.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã trân trọng gửi lời mời đến Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne sang thăm Việt Nam, đồng thời tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn hai cơ quan tài chính tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên, phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ hợp tác kinh tế - tài chính song phương đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước.

Mở rộng không gian hợp tác với Cơ quan Phát triển Tài chính Canada

Tiếp tục chương trình công tác, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc hiệu quả với ông Nick Anstett, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Chiến lược Cơ quan Phát triển Tài chính Canada (FinDev Canada) – định chế tài chính phát triển trực thuộc Chính phủ Canada.

Hai bên đã thảo luận về các giải pháp hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển thông qua đầu tư của khu vực tư nhân, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính khí hậu, cơ sở hạ tầng bền vững, chuyển đổi năng lượng và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mở rộng cơ hội hợp tác tài chính và thu hút vốn đầu tư bền vững giữa Việt Nam và Canada

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Chiến lược FinDev Canada, ông Nick Anstett (thứ ba, bên trái) cùng thành viên hai bên chụp hình lưu niệm Ảnh: Hà Linh

Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ về bối cảnh phát triển mới của Việt Nam với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, gắn liền với chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng sạch và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Việt Nam có nhu cầu rất lớn về nguồn vốn đầu tư dài hạn với chi phí hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như:

Hạ tầng giao thông chiến lược, gồm phát triển hệ thống cảng biển, hạ tầng logistics hiện đại.

Năng lượng và khí hậu, như chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển tài chính khí hậu.

Nông nghiệp bền vững - xây dựng nền nông nghiệp thông minh, thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng khuyến khích FinDev Canada tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối thực chất với hệ thống ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư và doanh nghiệp trong nước nhằm sớm sàng lọc và xác định danh mục dự án phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Đáp lại thiện chí của phía Việt Nam, ông Nick Anstett đánh giá rất cao tiềm năng và triển vọng của thị trường Việt Nam, đặc biệt ghi nhận vai trò tiên phong của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính khí hậu tại khu vực Đông Nam Á.

Ông Nick Anstett cho biết, trong năm 2025, FinDev Canada đã triển khai thành công hai khoản đầu tư trị giá 75 triệu USD mỗi khoản thông qua VPBank và HDBank. Các gói tài chính này đã và đang đóng góp thiết thực vào việc hỗ trợ tín dụng xanh, phát triển nông nghiệp bền vững và tiếp sức cho khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược hoạt động 5 năm tới của định chế này, ông Nick Anstett bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực công nghệ cao và hạ tầng thiết yếu như:

Hiện đại hóa lưới điện quốc gia và hệ thống lưu trữ năng lượng; Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng bền vững; Đẩy mạnh thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các quỹ hưu trí lớn của Canada vào các dự án trọng điểm tại Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam và FinDev Canada đã thống nhất cơ chế phối hợp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trong thời gian tới.

Theo đó, phía FinDev Canada sẽ cung cấp cụ thể các tiêu chuẩn, điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay, các gói hỗ trợ kỹ thuật cũng như tiêu chí mua cổ phần, cổ phiếu của định chế.

Căn cứ vào các tiêu chuẩn này, Bộ Tài chính Việt Nam sẽ làm cầu nối, phối hợp lựa chọn và giới thiệu danh mục các dự án tiềm năng, đảm bảo bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế mà FinDev Canada đề ra.

Buổi làm việc khép lại trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, tiếp tục đặt nền móng vững chắc cho các thỏa thuận hợp tác tài chính chiến lược tiếp theo giữa Việt Nam và Canada trong tương lai gần./.

Đức Minh
Từ khóa:
hợp tác tài chính Việt Nam Canada hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027 đầu tư khu vực tư nhân Việt Nam François Philippe Champagne Bộ trưởng Tài chính Canada VPBank Việt Nam HDBank Việt Nam Nick Anstett Phó Chủ tịch FinDev Canada Tô Lâm Chủ tịch nước Việt Nam

Cùng chủ đề: Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Mở rộng cơ hội hợp tác tài chính và thu hút vốn đầu tư bền vững giữa Việt Nam và Canada

Bộ Tài chính tăng cường kết nối chiến lược với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế tại Hoa Kỳ

Việt Nam tiếp nhận 3 Chương trình hợp tác quốc gia với UNDP, UNICEF và UNFPA giai đoạn 2027 - 2031

Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS

FTSE Russell: Việt Nam là câu chuyện hấp dẫn tại châu Á

Dành cho bạn

Thị trường tiền tệ tuần 21 - 25/9: Lãi suất qua đêm rơi về 1% khi mở mạnh “van” thanh khoản, tỷ giá vẫn dè chừng Fed

Thị trường tiền tệ tuần 21 - 25/9: Lãi suất qua đêm rơi về 1% khi mở mạnh “van” thanh khoản, tỷ giá vẫn dè chừng Fed

Giảm thuế, tăng tuần hoàn giao thương và thúc đẩy tăng trưởng

Giảm thuế, tăng tuần hoàn giao thương và thúc đẩy tăng trưởng

Tỷ giá USD hôm nay (26/9): USD trong nước trái chiều, DXY lên đỉnh hai tháng giữa tín hiệu thắt chặt từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (26/9): USD trong nước trái chiều, DXY lên đỉnh hai tháng giữa tín hiệu thắt chặt từ Fed

Hải quan triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia

Hải quan triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 26/9: Giá bạc bật tăng trở lại

Ngày 26/9: Giá bạc bật tăng trở lại

Mở rộng dư địa xuất khẩu vào thị trường Halal

Mở rộng dư địa xuất khẩu vào thị trường Halal

Đọc thêm

Triển khai chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: Bộ Tài chính yêu cầu dữ liệu phải chính xác

Triển khai chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: Bộ Tài chính yêu cầu dữ liệu phải chính xác

(TBTCO) - Sau 2 tháng chấm điểm thử, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai phương án chấm điểm thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo Quyết định 1129/QĐ-TTg. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm về số liệu đăng ký giải ngân, bảo đảm dữ liệu cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu tài chính đầy đủ, chính xác, thống nhất và sát với khả năng thực tế.
Hà Nội đề nghị kiểm toán trước các dự án trọng điểm

Hà Nội đề nghị kiểm toán trước các dự án trọng điểm

(TBTCO) - Hà Nội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tăng cường phối hợp, hỗ trợ kiểm toán trước một số dự án trọng điểm, trong đó có 7 tuyến đường sắt đô thị đang triển khai và các dự án lớn thực hiện theo phương thức BT, nhằm góp phần bảo đảm nguồn lực tài chính, đất đai của Nhà nước được sử dụng hiệu quả, đúng quy định.
Đưa tài sản trí tuệ thành nguồn vốn: Cần cơ chế để chính sách đi vào thực tế

Đưa tài sản trí tuệ thành nguồn vốn: Cần cơ chế để chính sách đi vào thực tế

(TBTCO) - Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất cho phép sử dụng tài sản trí tuệ để góp vốn, làm tài sản bảo đảm trong quan hệ tín dụng, cùng nhiều chính sách phát triển thị trường và thu hút đầu tư. Tuy nhiên, để cơ chế này đi vào thực tế, cần giải được bài toán định giá và làm rõ điều kiện bảo lãnh tín dụng.
Động lực bứt phá từ dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo

Động lực bứt phá từ dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo

(TBTCO) - Hội thảo - Triển lãm về Tài chính số trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2026 - Vietnam Digital Finance 2026 (VDF-2026) với chủ đề "Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững" diễn ra ngày 24/9/2026 đánh dấu một bước chuyển mình chiến lược của ngành Tài chính: dịch chuyển trọng tâm từ việc xây dựng nền tảng hạ tầng sang khai thác sâu dữ liệu và công nghệ để tạo ra giá trị thực chất cho nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp.
Kho bạc Nhà nước: Từ số hóa quy trình đến quản trị bằng dữ liệu

Kho bạc Nhà nước: Từ số hóa quy trình đến quản trị bằng dữ liệu

(TBTCO) - Từ tạo lập hồ sơ điện tử trong thanh toán ngân sách, kết nối dữ liệu đến xây dựng Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS), Kho bạc Nhà nước đang chuyển dần cách vận hành từ xử lý từng giao dịch sang khai thác dữ liệu để quản lý, điều hành. Đây là bước chuyển quan trọng trên hành trình xây dựng kho bạc số.
Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

(TBTCO) - Chiều 24/9, tại trụ sở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Bộ Tài chính tổ chức Lễ công bố Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 22/8/2026 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Bộ Tài chính ban hành quyết định quy định phạm vi, dịch vụ và tính năng của Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia

Bộ Tài chính ban hành quyết định quy định phạm vi, dịch vụ và tính năng của Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2624/QĐ-BTC quy định phạm vi, nghiệp vụ, dịch vụ, chức năng và tính năng của Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia (Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).
Hội thảo - triển lãm VDF-2026: Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững

Hội thảo - triển lãm VDF-2026: Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững

(TBTCO) - Ngày 24/9/2026, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã trọng thể tổ chức Hội thảo - Triển lãm về Tài chính số trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2026 – Vietnam Digital Finance 2026 (VDF-2026). Sự kiện diễn ra với chủ đề mang tầm chiến lược: “Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững”.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đưa quan hệ kinh tế Việt Nam - Canada sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị và thực chất hơn về kết quả

Đưa quan hệ kinh tế Việt Nam - Canada sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị và thực chất hơn về kết quả

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số doanh nghiệp, tập đoàn tại Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số doanh nghiệp, tập đoàn tại Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

Mở rộng cơ hội hợp tác tài chính và thu hút vốn đầu tư bền vững giữa Việt Nam và Canada

Mở rộng cơ hội hợp tác tài chính và thu hút vốn đầu tư bền vững giữa Việt Nam và Canada

Hà Nội đề nghị Kiểm toán nhà nước hỗ trợ kiểm toán sớm các dự án trọng điểm

Hà Nội đề nghị Kiểm toán nhà nước hỗ trợ kiểm toán sớm các dự án trọng điểm

Chi phí vốn ngân hàng ngày càng đắt đỏ, khó quay lại vùng thấp

Chi phí vốn ngân hàng ngày càng đắt đỏ, khó quay lại vùng thấp

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Ngày 25/9: Giá heo hơi bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh

Ngày 25/9: Giá heo hơi bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/9): USD mạnh lên khi “cửa” Fed tăng lãi suất rộng hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/9): USD mạnh lên khi “cửa” Fed tăng lãi suất rộng hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm

Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng

Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng

Giá dầu thô thế giới bất ngờ bật tăng trở lại

Giá dầu thô thế giới bất ngờ bật tăng trở lại

8 lưu ý người nộp thuế cần làm để hạn chế rủi ro

8 lưu ý người nộp thuế cần làm để hạn chế rủi ro