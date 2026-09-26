Mở rộng cơ hội hợp tác tài chính và thu hút vốn đầu tư bền vững giữa Việt Nam và Canada

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong việc thắt chặt quan hệ hợp tác kinh tế - tài chính song phương, mở ra nhiều cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế cho khu vực tư nhân và các dự án phát triển bền vững tại Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác tài chính song phương chiến lược

Tại buổi gặp xã giao, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne đã dành thời gian trao đổi về các định hướng hợp tác tài chính và phát triển trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn có buổi gặp xã giao với Bộ trưởng François-Philippe Champagne. Ảnh: Hà Linh

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cụ thể hóa các nội dung trong Kế hoạch hành động nhằm hiện thực hóa Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm Đối tác chiến lược. Theo đó, hợp tác tài chính sẽ đóng vai trò là một trong những trụ cột quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy thương mại, đầu tư và hỗ trợ quá trình chuyển đổi kinh tế của hai quốc gia.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã trân trọng gửi lời mời đến Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne sang thăm Việt Nam, đồng thời tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn hai cơ quan tài chính tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên, phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ hợp tác kinh tế - tài chính song phương đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước.

Mở rộng không gian hợp tác với Cơ quan Phát triển Tài chính Canada

Tiếp tục chương trình công tác, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc hiệu quả với ông Nick Anstett, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Chiến lược Cơ quan Phát triển Tài chính Canada (FinDev Canada) – định chế tài chính phát triển trực thuộc Chính phủ Canada.

Hai bên đã thảo luận về các giải pháp hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển thông qua đầu tư của khu vực tư nhân, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính khí hậu, cơ sở hạ tầng bền vững, chuyển đổi năng lượng và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Chiến lược FinDev Canada, ông Nick Anstett (thứ ba, bên trái) cùng thành viên hai bên chụp hình lưu niệm Ảnh: Hà Linh

Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ về bối cảnh phát triển mới của Việt Nam với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, gắn liền với chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng sạch và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Việt Nam có nhu cầu rất lớn về nguồn vốn đầu tư dài hạn với chi phí hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như:

Hạ tầng giao thông chiến lược, gồm phát triển hệ thống cảng biển, hạ tầng logistics hiện đại.

Năng lượng và khí hậu, như chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển tài chính khí hậu.

Nông nghiệp bền vững - xây dựng nền nông nghiệp thông minh, thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng khuyến khích FinDev Canada tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối thực chất với hệ thống ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư và doanh nghiệp trong nước nhằm sớm sàng lọc và xác định danh mục dự án phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Đáp lại thiện chí của phía Việt Nam, ông Nick Anstett đánh giá rất cao tiềm năng và triển vọng của thị trường Việt Nam, đặc biệt ghi nhận vai trò tiên phong của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính khí hậu tại khu vực Đông Nam Á.

Ông Nick Anstett cho biết, trong năm 2025, FinDev Canada đã triển khai thành công hai khoản đầu tư trị giá 75 triệu USD mỗi khoản thông qua VPBank và HDBank. Các gói tài chính này đã và đang đóng góp thiết thực vào việc hỗ trợ tín dụng xanh, phát triển nông nghiệp bền vững và tiếp sức cho khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược hoạt động 5 năm tới của định chế này, ông Nick Anstett bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực công nghệ cao và hạ tầng thiết yếu như:

Hiện đại hóa lưới điện quốc gia và hệ thống lưu trữ năng lượng; Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng bền vững; Đẩy mạnh thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các quỹ hưu trí lớn của Canada vào các dự án trọng điểm tại Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam và FinDev Canada đã thống nhất cơ chế phối hợp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trong thời gian tới.

Theo đó, phía FinDev Canada sẽ cung cấp cụ thể các tiêu chuẩn, điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay, các gói hỗ trợ kỹ thuật cũng như tiêu chí mua cổ phần, cổ phiếu của định chế.

Căn cứ vào các tiêu chuẩn này, Bộ Tài chính Việt Nam sẽ làm cầu nối, phối hợp lựa chọn và giới thiệu danh mục các dự án tiềm năng, đảm bảo bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế mà FinDev Canada đề ra.

Buổi làm việc khép lại trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, tiếp tục đặt nền móng vững chắc cho các thỏa thuận hợp tác tài chính chiến lược tiếp theo giữa Việt Nam và Canada trong tương lai gần./.