Hà Nội đề nghị kiểm toán trước các dự án trọng điểm

Chiều 25/9 đã diễn ra Hội nghị sơ kết và ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La; đồng thời trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”.

Báo cáo tại hội nghị, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực I Nguyễn Hữu Phúc cho biết, sau hơn 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2026, công tác phối hợp với Thường trực HĐND, UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La ngày càng chủ động, chặt chẽ, thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Công tác phối hợp được triển khai từ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm toán đến theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Hằng năm, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với các địa phương khảo sát, thu thập thông tin, xác định nội dung, đầu mối kiểm toán; đồng thời trao đổi với các cơ quan thanh tra, kiểm tra nhằm hạn chế trùng lặp, chồng chéo.

Trong quá trình kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước thông báo kế hoạch, trao đổi về tiến độ, khó khăn, vướng mắc. Hà Nội và Sơn La chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu, giải trình và tham gia ý kiến đối với dự thảo, kết quả kiểm toán. Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo Kiểm toán Nhà nước khu vực I, kết quả kiểm toán được sử dụng làm nguồn thông tin phục vụ lập, điều hành, quyết toán ngân sách; thẩm tra, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách và thực hiện chức năng giám sát của HĐND. Đây cũng là kênh thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, góp phần tăng cường kỷ luật,kỷ cương tài chính - ngân sách.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu. Ảnh: Linh Phạm

Kiểm toán Nhà nước khu vực I đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, gồm nâng cao chất lượng trao đổi, chia sẻ thông tin về kế hoạch kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát; định kỳ đánh giá việc thực hiện Quy chế; tăng cường chia sẻ, khai thác dữ liệu số phục vụ kiểm toán; nâng cao hiệu quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời phối hợp nhận diện những bất cập giữa quy định pháp luật và thực tiễn để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách.

Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước khu vực I đề xuất bổ sung Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La vào cơ chế phối hợp trong giai đoạn mới, qua đó tăng cường gắn hoạt động kiểm toán với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng, yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đặc biệt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đặt ra yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản công.

Đối với Hà Nội, giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu tăng trưởng 11%/năm, đồng thời phát triển đồng bộ hạ tầng, hình thành các cực tăng trưởng mới và giải quyết các điểm nghẽn về giao thông, môi trường, trật tự đô thị, ngập úng.

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy/Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La đã ký Quy chế phối hợp với Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Linh Phạm

Theo Bí thư Thành ủy, thành phố cần nguồn lực rất lớn; riêng vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 cao gấp 2,38 lần giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh nguồn lực tài chính, đất đai và tài sản công cũng được huy động cho phát triển.

Trên cơ sở đó, Hà Nội đề nghị Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ kiểm toán trước một số dự án trọng điểm, trong đó có 7 tuyến đường sắt đô thị đang triển khai và các dự án lớn thực hiện theo phương thức BT trong lĩnh vực giao thông, môi trường.

Theo đề nghị của Hà Nội, việc kiểm toán trước nhằm góp phần bảo đảm các nguồn lực tài chính, đất đai của Nhà nước được sử dụng hiệu quả, đúng quy định pháp luật và phòng ngừa nguy cơ thất thoát nguồn lực nhà nước.

Bên cạnh đó, Hà Nội đề nghị Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ, tham gia ý kiến trong quá trình thành phố xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung này được đặt trong bối cảnh Luật Thủ đô năm 2026 phân cấp mạnh thẩm quyền cho thành phố, trong đó có công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hà Nội cũng mong muốn Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ quản lý tài chính công, nguồn lực công thông qua tập huấn nghiệp vụ, trao đổi chuyên môn cho cán bộ thành phố và cấp xã. Các nội dung này được đề nghị đưa vào Quy chế phối hợp mới.