Chứng khoán phái sinh ngày 25/9: Chênh lệch dương duy trì, giao dịch tăng trở lại

VN30-Index đóng cửa phiên 25/9 tại 1.938,50 điểm, tăng 6,35 điểm (+0,33%). Dù hồi phục trong phiên cuối tuần, chỉ số vẫn giảm 1,31% trong cả tuần và tiếp tục nằm dưới vùng kháng cự quanh 1.960 điểm.

Diễn biến trong phiên khá giằng co. VN30 liên tục dao động quanh tham chiếu trong buổi sáng, trước khi bật tăng từ đầu phiên chiều. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 13 mã tăng, 14 mã giảm và 3 mã đứng giá, cho thấy sự phân hóa vẫn hiện diện dù chỉ số giữ được sắc xanh.

Nhóm cổ phiếu Vingroup đóng vai trò đáng kể trong nhịp hồi. VHM đóng góp hơn 4 điểm cho VN30, VPL hơn 3 điểm và VIC khoảng 2,5 điểm. BSR và VPB cũng hỗ trợ tích cực. Ở chiều ngược lại, MCH, FPT, HPG, VNM và MSN tạo sức ép, song mức đóng góp giảm không quá lớn. Tổng đóng góp của nhóm tăng đạt 14,729 điểm, trong khi nhóm giảm lấy đi 4,419 điểm.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 10/2026 (41I1GA000) đóng cửa tại 1.942 điểm, tăng 0,23%, qua đó tiếp tục giao dịch cao hơn chỉ số cơ sở với chênh lệch dương 3,5 điểm. Tổng cộng, có 3/4 hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index duy trì chênh lệch dương.

Đáng chú ý, hoạt động giao dịch tăng trở lại sau khi giảm mạnh ở phiên liền trước. Khối lượng giao dịch tại hợp đồng 41I1GA000 đạt 218.461 hợp đồng, tăng 19,7%. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh VN30-Index dao động khá mạnh trong phiên, dù mức thay đổi cuối ngày chỉ hơn 0,3%.

Theo các chuyên gia từ SHS, các nhà giao dịch gia tăng vị thế giao dịch khi VN30-Index biến động mạnh trong phiên và nghiêng về kịch bản chỉ số cơ sở tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Xu hướng ngắn hạn của 41I1GA000 vẫn được đánh giá kém tích cực, với hỗ trợ gần nhất quanh 1.930 điểm và kháng cự tại 1.960 điểm.

Thị trường chứng khoán phái sinh kết tuần với trạng thái thận trọng nhưng chưa nghiêng hẳn về phía tiêu cực, nhất là khi chênh lệch dương vẫn chiếm đa số các hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index và thanh khoản hợp đồng chính tăng trở lại, trong khi thị trường cơ sở tiếp tục giằng co dưới vùng kháng cự 1.960 điểm.