Chứng khoán

Những khoảnh khắc vinh danh tại Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026)

Nhóm Phóng viên

Nhóm Phóng viên

22:00 | 23/09/2026
(TBTCO) - Chương trình Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 - Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026) khép lại với 44 giải thưởng thuộc 11 hạng mục, ghi nhận hiệu quả đầu tư và những đóng góp cho sự phát triển của ngành quỹ Việt Nam. Mùa giải đầu tiên đã ghi nhận 94 quỹ, với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 90.000 tỷ đồng (tính đến hết năm 2025) được đưa vào phạm vi đánh giá. Chương trình đồng thời tri ân Hội đồng Đánh giá và vinh danh các đơn vị đồng hành cùng Ban Tổ chức.
aa

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu khai mạc VFA 2026.
Vietnam Fund Awards 2026 là mùa giải đầu tiên, với 44 giải thưởng thuộc 11 hạng mục. Hai nhóm chính gồm Giải thưởng Đánh giá hiệu quả đầu tư và Vinh danh vì sự phát triển ngành quỹ.
Giải thưởng Quỹ cổ phiếu hoạt động hiệu quả 3 năm (2023-2025)
Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Trưởng Ban Tổ chức trao giải Quỹ đầu tư hoạt động hiệu quả 3 năm giai đoạn 2023 - 2025
Quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu và quỹ cân bằng hoạt động hiệu quả 3 năm
Quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu và quỹ cân bằng hoạt động hiệu quả 3 năm
Giải thưởng Quỹ đầu tư hoạt động hiệu quả 5 năm (2021-2025)
Ông Nguyễn Hải Nam - Ủy viên, Đại biểu chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội và ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, Đồng Trưởng Ban Tổ chức trao giải Quỹ đầu tư hoạt động hiệu quả 5 năm (2021 - 2025)
Quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu và quỹ cân bằng hoạt động hiệu quả 5 năm
Quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu và quỹ cân bằng hoạt động hiệu quả 5 năm
Giải thưởng Quỹ đầu tư hoạt động hiệu quả 10 năm (2016-2025)
Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Trưởng Ban Tổ chức trao Giải thưởng hạng mục Quỹ cổ phiếu hoạt động hiệu quả 10 năm (2016 - 2025)
Đây là hạng mục đặc biệt nhất nhóm Giải thưởng Hiệu quả đầu tư
Đây là hạng mục đặc biệt nhất nhóm Giải thưởng Hiệu quả đầu tư
Quỹ hưu trí
Ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch HĐQT FiinGroup, Đồng Trưởng ban Tổ chức và ông Nguyễn Hải Nam - Ủy viên, Đại biểu chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội vinh danh các quỹ ở hạng mục Quỹ ESG tiên phong và Quỹ Hưu trí tiêu biểu.
Hạng mục Quỹ ESG tiên phong và hạng mục Quỹ hưu trí tiêu biểu tại VFA 2026
Hạng mục Quỹ ESG tiên phong và hạng mục Quỹ hưu trí tiêu biểu tại VFA 2026
Ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức và ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, Đồng Trưởng ban Tổ chức vinh danh Quỹ ETF tiêu biểu và Quỹ mở tăng trưởng cơ sở Nhà đầu tư nhanh nhất năm 2025
Ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức và ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, Đồng Trưởng ban Tổ chức vinh danh Quỹ ETF tiêu biểu và Quỹ mở tăng trưởng cơ sở Nhà đầu tư nhanh nhất năm 2025
Năm quỹ ETF tiêu biểu được vinh danh tại VFA 2026
Năm quỹ ETF tiêu biểu được vinh danh tại VFA 2026
Quỹ mở tăng trưởng cơ sở Nhà đầu tư nhanh nhất năm 2025
Quỹ mở tăng trưởng cơ sở Nhà đầu tư nhanh nhất năm 2025
Đại diện Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương tri ân 9 thành viên Hội đồng Đánh giá VFA 2026 gồm bà Tạ Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Hữu Hiệu và ông Lê Trọng Minh - Đồng Chủ tịch Hội đồng; cùng các thành viên: ông Nguyễn Công Minh, bà Nguyễn Thị Việt Hà, ông Trần Lê Minh, ông Phan Lê Thành Long, GS.TS. Trần Thị Thanh Tú và ông Đỗ Ngọc Quỳnh
Đại diện Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương tri ân 9 thành viên Hội đồng Đánh giá VFA 2026 gồm bà Tạ Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Hữu Hiệu và ông Lê Trọng Minh - Đồng Chủ tịch Hội đồng; cùng các thành viên: ông Nguyễn Công Minh, bà Nguyễn Thị Việt Hà, ông Trần Lê Minh, ông Phan Lê Thành Long, GS.TS. Trần Thị Thanh Tú và ông Đỗ Ngọc Quỳnh
Vinh danh các đơn vị đồng hành cùng Ban Tổ chức đóng góp vì sự phát triển ngành quỹ Việt Nam.
Vinh danh các đơn vị đồng hành cùng Ban Tổ chức đóng góp vì sự phát triển ngành quỹ Việt Nam.
Nhóm Phóng viên
Từ khóa:
VFA 2026 Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026) quỹ ngành quỹ ngành quỹ Việt Nam

Bài liên quan

3 ưu tiên chính sách để ngành quỹ phát triển bứt phá

3 ưu tiên chính sách để ngành quỹ phát triển bứt phá

Chính sách thuế được đặt vào bài toán phát triển thị trường quỹ

Chính sách thuế được đặt vào bài toán phát triển thị trường quỹ

Mở rộng hàng hóa, kéo dòng vốn dài hạn vào quỹ

Mở rộng hàng hóa, kéo dòng vốn dài hạn vào quỹ

Dành cho bạn

Hải quan đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Nhật Bản

Hải quan đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Nhật Bản

"Kho" tiền rẻ 1,2 triệu tỷ đồng sụt giảm, ngân hàng vẫn lo giữ CASA

"Kho" tiền rẻ 1,2 triệu tỷ đồng sụt giảm, ngân hàng vẫn lo giữ CASA

Tham vấn về tiêu chí thành lập các không gian phát triển mới

Tham vấn về tiêu chí thành lập các không gian phát triển mới

Hà Nội đặt mục tiêu quý IV tăng trưởng 14,6%

Hà Nội đặt mục tiêu quý IV tăng trưởng 14,6%

Xử lý căn cơ ngập úng, tạo dư địa phát triển phía Tây Hà Nội

Xử lý căn cơ ngập úng, tạo dư địa phát triển phía Tây Hà Nội

Người Việt tin mình đã sẵn sàng cho tuổi già, nhưng số liệu lại kể một câu chuyện khác

Người Việt tin mình đã sẵn sàng cho tuổi già, nhưng số liệu lại kể một câu chuyện khác

Đọc thêm

Chứng khoán ngày 23/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm hơn 15 điểm

Chứng khoán ngày 23/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm hơn 15 điểm

Thị trường chứng khoán điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 23/9 khi áp lực bán gia tăng, khiến VN-Index giảm hơn 15 điểm nhưng vẫn giữ được mốc 1.800 điểm. Dòng tiền tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, thanh khoản cải thiện so với phiên trước, song vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên.
Thanh khoản “dễ thở” hơn, dư địa giảm sâu lãi suất thế nào?

Thanh khoản “dễ thở” hơn, dư địa giảm sâu lãi suất thế nào?

VPBankS cho rằng, áp lực thanh khoản ngắn hạn đã bớt căng hơn. Tuy nhiên, huy động vốn tăng 7,97% vẫn thấp hơn tốc độ tín dụng, dư địa giảm sâu lãi suất là không lớn, chi phí vốn toàn ngành khó quay lại vùng thấp của giai đoạn 2024 - 2025.
Việt Nam lần đầu đăng cai Hội nghị Diễn đàn Chứng khoán châu Á

Việt Nam lần đầu đăng cai Hội nghị Diễn đàn Chứng khoán châu Á

(TBTCO) - Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán châu Á lần thứ 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 30/9 đến 3/10/2026, với một chuyên đề riêng về Việt Nam tập trung vào huy động vốn và vai trò của thị trường chứng khoán.
Chứng khoán EVS bị phạt 200 triệu đồng do báo cáo sai lệch

Chứng khoán EVS bị phạt 200 triệu đồng do báo cáo sai lệch

(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán EVS bị phạt 200 triệu đồng do báo cáo không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng tại hai thời điểm trong năm 2026. Trước đó, doanh nghiệp này từng nhiều lần bị xử phạt vì các vi phạm trong hoạt động chứng khoán.
Vietnam ESG Challenge 2026 lan tỏa kiến thức quản trị bền vững tới sinh viên

Vietnam ESG Challenge 2026 lan tỏa kiến thức quản trị bền vững tới sinh viên

(TBTCO) - Từ ngày 20 - 22/9/2026, vòng chung kết hai khu vực của Cuộc thi “Quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững - Vietnam ESG Challenge 2026” đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, thu hút sự tham gia của sinh viên đến từ 18 trường đại học, học viện trên cả nước.
Hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tuần qua

Hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tuần qua

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 9 đợt phát hành mới trong tuần từ ngày 14 - 18/9, với tổng giá trị 10.650 tỷ đồng từ nhóm bất động sản và ngân hàng.
VFA 2026: Vinh danh các quỹ đầu tư tại 11 hạng mục

VFA 2026: Vinh danh các quỹ đầu tư tại 11 hạng mục

(TBTCO) - Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026) xây dựng phương pháp đánh giá trên cùng một mặt bằng dữ liệu, kết hợp hiệu quả đầu tư, rủi ro và tính ổn định, hướng tới hình thành một chuẩn tham chiếu độc lập, minh bạch cho ngành quỹ Việt Nam.
Thay đổi tư duy đầu tư từ từng “tế bào” xã hội, tạo sức bật cho ngành quỹ

Thay đổi tư duy đầu tư từ từng “tế bào” xã hội, tạo sức bật cho ngành quỹ

(TBTCO) - Tại VFA 2026, các chuyên gia cho rằng, phát triển ngành quỹ cần nâng cao dân trí tài chính, thay đổi tư duy đầu tư và giúp nhà đầu tư hiểu rõ vai trò từng lớp tài sản. Gia đình được ví như "tế bào" của xã hội, mỗi quyết định tài chính đúng đắn sẽ góp phần tạo nền tảng cho dòng vốn bền vững.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Lấy ý kiến doanh nghiệp để hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan

Lấy ý kiến doanh nghiệp để hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan

Những khoảnh khắc vinh danh tại Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026)

Những khoảnh khắc vinh danh tại Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026)

Quản trị thuế trở thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Quản trị thuế trở thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Capella Quảng Nam bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Capella Quảng Nam bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai

BAC A BANK tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng, đa dạng lựa chọn đầu tư

BAC A BANK tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng, đa dạng lựa chọn đầu tư

PVCFC: Lợi nhuận 8 tháng năm 2026 tăng 50% so với cùng kỳ

PVCFC: Lợi nhuận 8 tháng năm 2026 tăng 50% so với cùng kỳ

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng

Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -37.60
23/09 | -37.60 (7,727.04 -37.60 (-0.48%))
DJI -206.74
23/09 | -206.74 (51,656.95 -206.74 (-0.40%))
IXIC -227.92
23/09 | -227.92 (27,016.36 -227.92 (-0.84%))
NYA -66.83
23/09 | -66.83 (23,962.23 -66.83 (-0.28%))
XAX -65.08
23/09 | -65.08 (8,337.25 -65.08 (-0.77%))
BUK100P -1.13
23/09 | -1.13 (1,065.30 -1.13 (-0.11%))
RUT -32.02
23/09 | -32.02 (2,857.90 -32.02 (-1.11%))
VIX +0.38
23/09 | +0.38 (14.59 +0.38 (+2.68%))
FTSE +7.93
23/09 | +7.93 (10,716.26 +7.93 (+0.07%))
GDAXI -162.42
23/09 | -162.42 (25,416.43 -162.42 (-0.63%))
FCHI -27.76
23/09 | -27.76 (8,127.15 -27.76 (-0.34%))
STOXX50E -23.00
23/09 | -23.00 (6,301.72 -23.00 (-0.36%))
N100 -3.39
23/09 | -3.39 (1,897.80 -3.39 (-0.18%))
BFX -60.49
23/09 | -60.49 (5,698.07 -60.49 (-1.05%))
MOEX.ME -0.11
23/09 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -253.63
23/09 | -253.63 (24,834.12 -253.63 (-1.01%))
STI -13.85
23/09 | -13.85 (5,709.91 -13.85 (-0.24%))
AXJO +7.50
23/09 | +7.50 (8,765.30 +7.50 (+0.09%))
AORD +5.20
23/09 | +5.20 (8,956.20 +5.20 (+0.06%))
BSESN +299.17
23/09 | +299.17 (74,828.25 +299.17 (+0.40%))
JKSE +97.87
23/09 | +97.87 (6,374.91 +97.87 (+1.56%))
KLSE -7.07
23/09 | -7.07 (1,676.43 -7.07 (-0.42%))
NZ50 -53.72
23/09 | -53.72 (13,821.76 -53.72 (-0.39%))
KS11 +63.01
23/09 | +63.01 (7,080.92 +63.01 (+0.90%))
TWII +357.12
23/09 | +357.12 (48,157.29 +357.12 (+0.75%))
GSPTSE -381.32
23/09 | -381.32 (35,954.29 -381.32 (-1.05%))
BVSP -641.69
23/09 | -641.69 (186,781.23 -641.69 (-0.34%))
MXX -133.26
23/09 | -133.26 (64,323.33 -133.26 (-0.21%))
MERV -14,611.00
23/09 | -14,611.00 (2,983,048.50 -14,611.00 (-0.49%))
TA125.TA -15.05
23/09 | -15.05 (4,158.23 -15.05 (-0.36%))
CASE30 -706.00
23/09 | -706.00 (54,224.90 -706.00 (-1.29%))
JN0U.JO -187.79
23/09 | -187.79 (6,805.32 -187.79 (-2.69%))
DX-Y.NYB +0.43
23/09 | +0.43 (101.03 +0.43 (+0.43%))
125904-USD-STRD -18.90
23/09 | -18.90 (2,779.37 -18.90 (-0.68%))
XDB -0.88
23/09 | -0.88 (132.59 -0.88 (-0.66%))
XDE -0.55
23/09 | -0.55 (113.93 -0.55 (-0.48%))
000001.SS -15.61
23/09 | -15.61 (3,936.52 -15.61 (-0.39%))
N225 +882.75
23/09 | +882.75 (65,018.95 +882.75 (+1.38%))
XDN -0.37
23/09 | -0.37 (63.17 -0.37 (-0.58%))
XDA -0.75
23/09 | -0.75 (70.41 -0.75 (-1.05%))