Những khoảnh khắc vinh danh tại Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026)

|
GSPC -37.60
23/09 | -37.60
(7,727.04 -37.60 (-0.48%))
|
DJI -206.74
23/09 | -206.74
(51,656.95 -206.74 (-0.40%))
|
IXIC -227.92
23/09 | -227.92
(27,016.36 -227.92 (-0.84%))
|
NYA -66.83
23/09 | -66.83
(23,962.23 -66.83 (-0.28%))
|
XAX -65.08
23/09 | -65.08
(8,337.25 -65.08 (-0.77%))
|
BUK100P -1.13
23/09 | -1.13
(1,065.30 -1.13 (-0.11%))
|
RUT -32.02
23/09 | -32.02
(2,857.90 -32.02 (-1.11%))
|
VIX +0.38
23/09 | +0.38
(14.59 +0.38 (+2.68%))
|
FTSE +7.93
23/09 | +7.93
(10,716.26 +7.93 (+0.07%))
|
GDAXI -162.42
23/09 | -162.42
(25,416.43 -162.42 (-0.63%))
|
FCHI -27.76
23/09 | -27.76
(8,127.15 -27.76 (-0.34%))
|
STOXX50E -23.00
23/09 | -23.00
(6,301.72 -23.00 (-0.36%))
|
N100 -3.39
23/09 | -3.39
(1,897.80 -3.39 (-0.18%))
|
BFX -60.49
23/09 | -60.49
(5,698.07 -60.49 (-1.05%))
|
MOEX.ME -0.11
23/09 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI -253.63
23/09 | -253.63
(24,834.12 -253.63 (-1.01%))
|
STI -13.85
23/09 | -13.85
(5,709.91 -13.85 (-0.24%))
|
AXJO +7.50
23/09 | +7.50
(8,765.30 +7.50 (+0.09%))
|
AORD +5.20
23/09 | +5.20
(8,956.20 +5.20 (+0.06%))
|
BSESN +299.17
23/09 | +299.17
(74,828.25 +299.17 (+0.40%))
|
JKSE +97.87
23/09 | +97.87
(6,374.91 +97.87 (+1.56%))
|
KLSE -7.07
23/09 | -7.07
(1,676.43 -7.07 (-0.42%))
|
NZ50 -53.72
23/09 | -53.72
(13,821.76 -53.72 (-0.39%))
|
KS11 +63.01
23/09 | +63.01
(7,080.92 +63.01 (+0.90%))
|
TWII +357.12
23/09 | +357.12
(48,157.29 +357.12 (+0.75%))
|
GSPTSE -381.32
23/09 | -381.32
(35,954.29 -381.32 (-1.05%))
|
BVSP -641.69
23/09 | -641.69
(186,781.23 -641.69 (-0.34%))
|
MXX -133.26
23/09 | -133.26
(64,323.33 -133.26 (-0.21%))
|
MERV -14,611.00
23/09 | -14,611.00
(2,983,048.50 -14,611.00 (-0.49%))
|
TA125.TA -15.05
23/09 | -15.05
(4,158.23 -15.05 (-0.36%))
|
CASE30 -706.00
23/09 | -706.00
(54,224.90 -706.00 (-1.29%))
|
JN0U.JO -187.79
23/09 | -187.79
(6,805.32 -187.79 (-2.69%))
|
DX-Y.NYB +0.43
23/09 | +0.43
(101.03 +0.43 (+0.43%))
|
125904-USD-STRD -18.90
23/09 | -18.90
(2,779.37 -18.90 (-0.68%))
|
XDB -0.88
23/09 | -0.88
(132.59 -0.88 (-0.66%))
|
XDE -0.55
23/09 | -0.55
(113.93 -0.55 (-0.48%))
|
000001.SS -15.61
23/09 | -15.61
(3,936.52 -15.61 (-0.39%))
|
N225 +882.75
23/09 | +882.75
(65,018.95 +882.75 (+1.38%))
|
XDN -0.37
23/09 | -0.37
(63.17 -0.37 (-0.58%))
|
XDA -0.75
23/09 | -0.75
(70.41 -0.75 (-1.05%))