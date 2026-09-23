Thuế - Hải quan

Lấy ý kiến doanh nghiệp để hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
22:01 | 23/09/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc Cục tập trung nghiên cứu và lấy ý kiến doanh nghiệp đối với những nội dung mới trong dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật số 11/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.
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Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 22056/CHQ-GSQL (ngày 22/9/2026) yêu cầu các đơn vị thuộc Cục tiếp tục tham gia ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Hải quan.

Đây là bước tiếp theo trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật số 11/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan được Quốc hội thông qua ngày 23/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Lấy ý kiến doanh nghiệp để hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan
Hải quan lấy ý kiến doanh nghiệp quy định mới của Luật Hải quan. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 19/8/2026, Cục Hải quan đã có Công văn số 20584/CHQ-GSQL lấy ý kiến các đơn vị đối với hai dự thảo. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Cục Hải quan đã tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình và chỉnh lý hoàn thiện dự thảo. Hiện Bộ Tài chính đang triển khai lấy ý kiến của các bộ, UBND các tỉnh, thành phố.

Theo Cục Hải quan, dự thảo Thông tư được chỉnh lý lần này bổ sung một số nội dung mới, trong đó tập trung vào 3 nhóm vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu và thực hiện thủ tục hải quan.

Cụ thể, dự thảo bổ sung quy định về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ tại Mục 6 Chương II.

Đối với lĩnh vực xăng dầu, dự thảo bổ sung quy định về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, nguyên liệu để tồn chứa, pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu, thuộc Mục 2 Chương IV.

Cũng theo cơ quan hải quan, điểm cần chú ý nữa là, dự thảo bổ sung các quy định về đại lý làm thủ tục hải quan tại Chương VIII.

Đây là những nội dung Cục Hải quan đề nghị các đơn vị tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến trong đợt này, đồng thời tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý để tiếp tục hoàn thiện dự thảo.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ bản tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến đã tham gia đối với dự thảo Nghị định và dự thảo Thông tư. Qua đó, hạn chế việc kiến nghị lại những nội dung đã được cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu hoặc giải trình khi UBND tỉnh, thành phố tổ chức lấy ý kiến.

Đối với các nội dung mới, các đơn vị cần lấy ý kiến doanh nghiệp, tập trung vào những vướng mắc, kiến nghị và đề xuất từ thực tiễn. Ý kiến được tổng hợp theo mẫu, trong đó xác định rõ chủ thể tham gia, nhóm vấn đề, điều khoản và nội dung góp ý.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị gửi ý kiến về Cục Hải quan (Ban Giám sát quản lý về hải quan) trước ngày 30/9/2026; file điện tử định dạng *.doc gửi về địa chỉ thư điện tử vanttm@customs.gov.vn.

Việc tiếp tục lấy ý kiến các đơn vị và doanh nghiệp là bước quan trọng để hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan, bảo đảm quy định mới được chuẩn bị đồng bộ trước khi Luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.
Song Linh
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