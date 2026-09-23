Thuế - Hải quan

Hải quan và doanh nghiệp tăng cường phối hợp nhận diện, ngăn chặn hàng giả

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
10:52 | 23/09/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phối hợp với Liên minh chống hàng giả (React) tổ chức hội thảo cập nhật quy định thực thi quyền sở hữu trí tuệ, hướng dẫn nhận diện hàng thật - hàng giả, nâng cao hiệu quả phối hợp phòng, chống hàng giả.
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Hải quan và doanh nghiệp tăng cường phối hợp nhận diện, ngăn chặn hàng giả

Ông Nguyễn Anh Tài - Phó Trưởng ban, Ban Giám sát quản lý về hải quan (Cục Hải quan) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Cục Hải quan

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Anh Tài - Phó Trưởng ban, Ban Giám sát quản lý về hải quan (Cục Hải quan) nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng. Việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn hàng hóa giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tại hội thảo, đại diện Ban Giám sát quản lý về hải quan cập nhật những quy định pháp luật mới về hải quan liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan. Nội dung này giúp doanh nghiệp nắm bắt yêu cầu, quy trình và cơ chế phối hợp trong kiểm tra, giám sát, xử lý hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Về phía React cũng thông tin về kế hoạch phối hợp giữa các thành viên trong năm 2026.

Các đại diện nhãn hiệu đã đăng ký kiểm tra, giám sát với Hải quan Việt Nam, gồm P&G, MCM, OREGON, PANDORA, STELLANTIS, BIC, WD, GOODAI GLOBAL, KENVUE, STIHL và GOYARD, trực tiếp giới thiệu đặc điểm sản phẩm, hướng dẫn nhận diện hàng thật - hàng giả.

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành tại bàn trưng bày mẫu. Các đại biểu được trực tiếp kiểm tra, đối chiếu và phân biệt hàng thật - hàng giả theo hướng dẫn của đại diện các nhãn hiệu. Qua đó, cán bộ thực thi có thêm kinh nghiệm nhận diện dấu hiệu bất thường trên sản phẩm, phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa.

Tại phần thảo luận, các đại biểu trao đổi, đề xuất phương thức phối hợp hiệu quả hơn giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp trong công tác phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới.

Theo đại diện Cục Hải quan, hội thảo góp phần củng cố cơ chế phối hợp giữa hải quan và chủ thể quyền, nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng.
Song Linh
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phòng chống hàng giả quyền sở hữu trí tuệ phối hợp hải quan doanh nghiệp hội thảo kiểm tra hàng giả

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