Xã hội

Sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là nguồn lực quan trọng của quốc gia

Hà Phương

Hà Phương

12:45 | 20/06/2026
(TBTCO) - Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị nêu rõ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính về sở hữu trí tuệ sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ; đưa nội dung sở hữu trí tuệ trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia…
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Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 51-KL/TW, ngày 17/6/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ

Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thông qua nội dung cơ bản của Đề án “Đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới”. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, yếu tố cốt lõi để tự chủ chiến lược và cạnh tranh thương mại quốc tế, góp phần bảo vệ an ninh và nâng cao vị thế quốc gia, cần tiếp tục hoàn thiện với tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và tinh thần hành động cao, góp phần tạo chuyển biến căn bản về công tác sở hữu trí tuệ trong thời gian tới.

Quyền sở hữu trí tuệ là nguồn lực quan trọng của quốc gia
Đưa nội dung sở hữu trí tuệ trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo... Ảnh minh họa

Để công tác sở hữu trí tuệ phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới, Bộ Chinh trị nhấn mạnh, cần thống nhất nhận thức về vai trò chiến lược của sở hữu trí tuệ, quán triệt sâu sắc quan điểm quyền sở hữu trí tuệ là nguồn lực quan trọng của quốc gia. Tạo lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng bền vững và bảo vệ tương lai phát triển của đất nước.

Theo đó, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính về sở hữu trí tuệ sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ. Đưa nội dung sở hữu trí tuệ trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp chiến lược và chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Cùng với nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường chế tài xử lý vi phạm.

Cụ thể, xây dựng văn hóa tôn trọng sáng tạo và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong toàn xã hội; kiên quyết phê phán, xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, như: sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền, sao chép, đạo văn trong học thuật, các vi phạm về quyền tác giả, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp...

Hoàn thiện thể chế sở hữu trí tuệ hiện đại, đồng bộ, thích ứng hiệu quả với kinh tế số; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ theo hướng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, đáp ứng yêu cầu phát triển các mô hình kinh tế mới... Cải thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, tiềm ẩn nguy cơ khó kiểm soát; tăng cường chế tài xử lý vi phạm; nghiên cứu hình thành cơ chế tài phán chuyên sâu về sở hữu trí tuệ.

Theo Kết luận, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Chính trị nêu rõ là triển khai ban hành Chương trình quốc gia về phát triển sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; bố trí đủ nguồn lực cho các cơ quan bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường năng lực cho các toà chuyên trách về sở hữu trí tuệ. Đẩy mạnh phối hợp liên ngành giữa các cơ quan công an, hải quan, quản lý thị trường, viện kiểm sát, toà án và các cơ quan liên quan trong đấu tranh phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên môi trường số; kiên quyết chấm dứt tình trạng sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ…

Bộ Chính trị cũng yêu cầu phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu; bảo đảm phát huy hiệu quả, nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thực tế sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; gắn kết quả nghiên cứu khoa học với nhu cầu của thị trường và yêu cầu phát triển đất nước.

Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế định giá quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng thị trường công nghệ hiện đại, đẩy mạnh khai thác quyền sở hữu trí tuệ như một loại tài sản có giá trị trong huy động vốn, đầu tư, góp vốn và phát triển doanh nghiệp...
Hà Phương
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