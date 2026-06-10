Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ

Cụ thể, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1411/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Cán bộ hải quan phát hiện, xử lý lô hàng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: CTV

Theo quyết định, có 1 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực hải quan do Cục Hải quan tổ chức thực hiện. Đây là thủ tục đề nghị, gia hạn và chấm dứt thời hạn kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và bổ sung, thay đổi thông tin đề nghị kiểm tra, giám sát.

Nội dung sửa đổi được thực hiện trên cơ sở quy định tại Thông tư số 06/2026/TT-BTC ngày 26/1/2026 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Quyết định số 1411/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2026. Đồng thời, bãi bỏ nội dung công bố đối với thủ tục hành chính tương ứng tại Quyết định số 446/QĐ-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan.

Việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lần này nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và quá trình tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các quy định liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong bối cảnh tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp, việc hoàn thiện các thủ tục hành chính liên quan có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát tại cửa khẩu. Đây cũng là giải pháp hỗ trợ cơ quan hải quan chủ động phát hiện, ngăn chặn hàng hóa vi phạm, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh cho hoạt động thương mại và đầu tư./.