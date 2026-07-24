Hà Nội: Gỡ điểm nghẽn vốn, logistics và thể chế để tạo động lực mới cho xuất khẩu

Doanh nghiệp đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn

Chiều 23/7, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2026 với sự tham dự của đại diện nhiều hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, thương mại và xuất khẩu trên địa bàn.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đánh giá cao sự đồng hành của UBND TP. Hà Nội và Sở Công thương trong hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và xúc tiến xuất khẩu thời gian qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn.

GS.TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Lê Hải

Theo GS.TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội, xuất khẩu không chỉ là hoạt động đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế, mà còn phản ánh năng lực sản xuất, quản trị, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn và uy tín của doanh nghiệp.

Dù vậy, sức mua tại nhiều thị trường truyền thống phục hồi chậm, đơn hàng thu hẹp, yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, phát triển xanh ngày càng khắt khe, trong khi chi phí logistics, kho bãi và vận tải quốc tế vẫn ở mức cao đã khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp ngày càng bị thu hẹp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn gặp khó trong tiếp cận thông tin thị trường, thiếu nguồn vốn để đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Điều kiện tiếp cận tín dụng hiện vẫn chủ yếu dựa vào tài sản bảo đảm, khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa khó mở rộng sản xuất.

Từ thực tế trên, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội kiến nghị thành phố triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về chuyển đổi xanh, sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử xuyên biên giới; xây dựng các gói tín dụng phù hợp với doanh nghiệp xuất khẩu, nghiên cứu cơ chế cho vay dựa trên hợp đồng, đơn hàng và dòng tiền thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp.

Hiệp hội cũng đề xuất đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng thực chất hơn, gắn với từng ngành hàng, từng đơn hàng và thị trường cụ thể; đồng thời, đầu tư phát triển hạ tầng logistics, kho ngoại quan, kho lạnh và xây dựng cơ chế cảnh báo sớm rủi ro thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động ứng phó.

Ở lĩnh vực phân phối, đại diện Central Retail Việt Nam đề xuất Hà Nội nghiên cứu áp dụng linh hoạt mức khuyến mại tối đa 50% từ nay đến cuối năm nhằm kích cầu tiêu dùng; tiếp tục tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung và thông báo sớm để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Doanh nghiệp cũng kiến nghị tăng cường đưa sản phẩm OCOP, đặc sản các địa phương vào hệ thống bán lẻ trên địa bàn Hà Nội; đồng thời tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, mở rộng mạng lưới bán lẻ hiện đại để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng...

Đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Lê Hải

Chủ động nắm bắt “hơi thở” của doanh nghiệp

Phát biểu trao đổi tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, các ý kiến của doanh nghiệp là những thông tin thực tiễn quan trọng để thành phố hoàn thiện chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được các sở, ngành giải quyết kịp thời; các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp để kiến nghị Trung ương xem xét sửa đổi.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, thành phố đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho các khu, cụm công nghiệp, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian triển khai dự án và nghiên cứu cơ chế linh hoạt hơn trong khai thác quỹ đất phục vụ doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp sạch và các cơ sở sản xuất.

Đối với nguồn vốn, ông Nguyễn Xuân Lưu đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, đồng thời nghiên cứu mở rộng đối tượng được vay từ Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội nhằm bổ sung nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh.

Về thuế và hoàn thuế, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, bởi nguồn tiền hoàn thuế có ý nghĩa trực tiếp đối với dòng tiền của doanh nghiệp. Mỗi ngày rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đều giúp doanh nghiệp sớm đưa nguồn lực trở lại hoạt động sản xuất.

Đối với xuất khẩu, lãnh đạo thành phố giao Sở Công thương cùng các hiệp hội làm rõ những điểm nghẽn cụ thể của từng nhóm doanh nghiệp để có giải pháp tháo gỡ kịp thời; trường hợp vượt thẩm quyền, thành phố sẽ chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối giữa sản xuất - phân phối - tiêu dùng, phát huy vai trò cầu nối của các hiệp hội trong liên kết doanh nghiệp sản xuất với hệ thống bán buôn, bán lẻ; đồng thời thúc đẩy hình thành hệ sinh thái liên kết để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, ông Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các sở, ngành chuyển từ tư duy “chờ doanh nghiệp kiến nghị” sang chủ động theo dõi, nắm bắt “hơi thở” của doanh nghiệp để phát hiện sớm khó khăn và xử lý ngay. Thành phố cũng sẽ xây dựng hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của doanh nghiệp trên môi trường số, giúp việc hỗ trợ được thực hiện thường xuyên, kịp thời và hiệu quả hơn.

“Nhanh là tăng trưởng, chậm là động lực cản trở nguy hiểm nhất đối với tăng trưởng” - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh, đồng thời khẳng định, khi các điểm nghẽn về vốn, mặt bằng, thuế, thủ tục hành chính và thị trường được tháo gỡ, cộng đồng doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện để mở rộng sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu và đóng góp mạnh mẽ hơn vào mục tiêu tăng trưởng của Thủ đô./.