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Ngày 24/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

07:03 | 24/07/2026
Giá heo hơi hôm nay (24/7) tiếp tục giảm tại nhiều địa phương thuộc miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi thị trường miền Nam vẫn duy trì ổn định. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 62.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.
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Ngày 24/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại nhiều địa phương thuộc miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ cùng giảm 1.000 đồng/kg. Trong đó, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Phú Thọ cùng giảm xuống còn 65.000 đồng/kg, còn Lào Cai và Lai Châu giảm xuống mức 64.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đi ngang.

Sau điều chỉnh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên là những địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước, cùng đạt 66.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg. Lào Cai và Lai Châu có mức giá thấp nhất khu vực là 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, ba địa phương này cùng về mức 63.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ nguyên so với hôm trước.

Hiện Quảng Trị và Huế là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, cùng đạt 64.000 đồng/kg.

Thương lái Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cùng với Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thu mua heo hơi ở mức 63.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa tiếp tục giữ mức thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định tại tất cả địa phương được khảo sát.

Giá heo hơi tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục được giao dịch ở mức cao nhất khu vực là 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau duy trì mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm tại 10 địa phương gồm Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, cùng hạ 1.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại tiếp tục đi ngang.

Hiện mức giá cao nhất cả nước là 66.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên, trong khi mức thấp nhất 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Khánh Hòa, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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