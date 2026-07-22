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Ngày 22/7: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc giảm

06:30 | 22/07/2026
Giá heo hơi hôm nay (22/7) giảm nhẹ tại một số địa phương miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục đi ngang. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 62.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.
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Ngày 22/7: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc giảm
Giá heo hơi hôm nay dao động từ 62.000 - 67.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Thái Nguyên, Lai Châu và Sơn La Trong đó, Thái Nguyên giảm xuống còn 66.000 đồng/kg, Lai Châu và Sơn La cùng giảm còn 65.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ nguyên so với hôm trước.

Sau điều chỉnh, Hà Nội và Hưng Yên là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước, cùng đạt 67.000 đồng/kg.

Thương lái tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Phú Thọ cùng thu mua heo hơi ở mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động tại các địa phương được khảo sát.

Heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục giữ mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế duy trì mức 64.000 đồng/kg.

Thương lái tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng thu mua heo hơi ở mức 63.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa giữ mức thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái đi ngang tại tất cả địa phương được khảo sát.

Giá heo hơi tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục được giao dịch ở mức cao nhất khu vực là 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau giữ mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay chỉ giảm tại 3 địa phương gồm Thái Nguyên, Lai Châu và Sơn La, cùng hạ 1.000 đồng/kg. Hiện mức giá cao nhất cả nước là 67.000 đồng/kg tại Hà Nội và Hưng Yên, trong khi mức thấp nhất 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Khánh Hòa, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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