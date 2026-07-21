“Mảnh ghép” đưa Việt Nam thăng hạng trong chuỗi cung ứng

“Kiểm tra” năng lực cung ứng

Độ ổn định nguồn cung, có khả năng truy xuất nguồn gốc và đạt chứng nhận xanh (ESG)... là những tiêu chí được các nhà nhập khẩu gửi tới Việt Nam, khi nước ta chuẩn bị tiếp đón cùng lúc 400 - 500 nhà mua hàng toàn cầu.

Thông điệp này không mới nhưng vẫn cần được nhắc lại để các cuộc giao thương giữa bên mua và bán đạt kết quả cao nhất nhờ khả năng đáp ứng đúng và trúng của nhà sản xuất trong nước, cũng là đích đến của Ban tổ chức sự kiện Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 (VIS 2026).

Gần 2 tháng nữa sự kiện này mới diễn ra, nhưng thời điểm này, danh sách các nhà mua hàng toàn cầu xác nhận sẽ tới Việt Nam gặp nhà cung ứng đang tiếp tục nối dài, đó là những tên tuổi không còn xa lạ đến từ Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico… như Walmart, ESFLO Mkting, IKEA, Central Retail…

Không chỉ là một triển lãm thương mại, VIS 2026 còn là nền tảng xúc tiến xuất khẩu quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang tiếp tục dịch chuyển và tái cấu trúc.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Sau những cái bắt tay thành công tại kỳ VIS trước, sự trở lại Việt Nam lần này của nhiều “ông lớn” nhập khẩu tại như Walmart, Central Retail, IKEA… tại VIS 2026 còn là “bài kiểm tra” chiến lược cho năng lực sản xuất của Việt Nam về khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn từ nhà nhập khẩu liên quan đến truy xuất nguồn gốc hàng hoá, sản phẩm bền vững, có khả năng tái chế cao, bao bì thân thiện….

Đáng chú ý, đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp, nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, Walmart tham gia sự kiện, tiếp tục tìm kiếm nguồn cung từ Việt Nam. Năm nay, tập đoàn này tập trung tìm kiếm nhà cung ứng trong 6 nhóm ngành hàng gồm: quần áo và phụ kiện; giày dép; hàng dệt may và phụ kiện; điện tử gia dụng; đồ nội thất; thực phẩm và hàng tiêu dùng.

Thực tế, Việt Nam không phải là địa bàn cung ứng mới của Walmart. Đều đặn mỗi năm Walmart đều nhập nhiều tỷ USD hàng Việt, thông qua văn phòng đại diện mở từ năm 2013, với đội ngũ phụ trách tìm kiếm nguồn hàng, phát triển nhà cung ứng và tổ chức hoạt động cung ứng hàng hóa cho hệ thống phân phối gồm 10.900 cửa hàng và câu lạc bộ tại 19 quốc gia.

Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công thương), trở thành nhà cung ứng của Walmart đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sở hữu “tấm hộ chiếu” quyền lực để đi vào bất kỳ thị trường khó tính nào trên thế giới.

Đại diện cho Hàn Quốc, thị trường mua từ Việt Nam hơn 30 tỷ USD/năm cũng có nhiều gương mặt đại diện đến Việt Nam. Trong đó, Tập đoàn HiteJinro đặt mục tiêu tìm kiếm các sản phẩm thực phẩm chế biến của Việt Nam để kết hợp kinh doanh thông qua hệ thống phân phối toàn cầu của doanh nghiệp.

Sự hiện diện tại VIS 2026 cũng là bước chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng sản xuất tại Việt Nam trong thời gian tới của HiteJinro.

Khi các nhà sản xuất, xuất khẩu trong nước đối thoại và làm việc với đoàn thu mua cấp cao của các tập đoàn bán lẻ toàn cầu, còn giúp hiểu rõ “luật chơi” thương mại. Hơn nữa, khi phải tuân thủ tiêu chuẩn cao của các nhà bán lẻ danh tiếng, sẽ giúp doanh nghiệp có góc nhìn khách quan, chuẩn chỉnh để tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa.

Củng cố vị thế cứ điểm cung ứng chiến lược

Việc các nhà mua hàng toàn cầu liên tiếp lựa chọn Việt Nam là điểm đến đặt hàng càng cho thấy vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng quốc tế đã có sự thay đổi rõ rệt.

Chi phí sản xuất cạnh tranh, môi trường chính sách ổn định, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng khắp cùng khả năng thích ứng nhanh của doanh nghiệp là những “mảnh ghép” quan trọng giúp Việt Nam nâng cao vị thế trên bản đồ sản xuất thế giới.

Theo các chuyên gia, sự thay đổi lớn nhất trong cách các nhà đầu tư quốc tế nhìn nhận Việt Nam chính là quá trình chuyển dịch từ một “điểm đến sản xuất chi phí thấp” sang một “cứ điểm chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Nếu trước đây, lợi thế chủ yếu của Việt Nam là nguồn lao động dồi dào, chi phí cạnh tranh và các chính sách ưu đãi đầu tư, thì hiện nay các nhà đầu tư ngày càng coi trọng những giá trị mang tính dài hạn như môi trường kinh doanh ổn định, khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất, kết nối thương mại của khu vực.

Hành trình nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ cung ứng toàn cầu càng được khẳng định bằng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) liên tục gia tăng. Bất chấp biến động địa chính trị, dòng vốn FDI vẫn chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất.

Dữ liệu thống kê cho thấy, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đến 30/6/2026 đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.

Nhưng quan trọng hơn là dòng vốn FDI thực hiện 6 tháng qua lên tới 13,03 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đồng nghĩa tương lai gần sẽ có thêm các nhà máy hòa lưới sản xuất, giúp tăng năng lực cung ứng hàng hóa xuất khẩu ra toàn cầu.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), đây là mức vốn FDI thực hiện cao nhất của 6 tháng đầu năm trong vòng 5 năm trở lại đây, phản ánh niềm tin ngày càng lớn của các nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi thu hút 10,76 tỷ USD vốn thực hiện, chiếm 82,6% tổng vốn FDI giải ngân.

Nhờ đó, trong rổ xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam, số nhóm hàng tạo doanh thu xuất khẩu lớn đều thuộc công nghiệp chế biến chế tạo, nổi bật là điện tử góp doanh số xuất khẩu dự báo có thể vượt 200 tỷ USD vào cuối năm nay.

Không dừng lại ở vai trò là trung tâm sản xuất gia công sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, Việt Nam đang từng bước trở thành nơi xuất khẩu các sản phẩm phần mềm, công nghệ số và dịch vụ công nghệ cao; từng bước khẳng định vai trò là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Tim Evans - Tổng giám đốc điều hành HSBC Việt Nam, từ vị thế của một quốc gia từng chỉ được biết đến với vai trò gia công giá thấp, Việt Nam đang bứt tốc ngoạn mục để trở thành “mắt xích vàng” trong chuỗi cung ứng phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Dẫn số liệu từ Khối Nghiên cứu Đầu tư HSBC, ông Tim cho biết thị phần thương mại toàn cầu của Việt Nam trong mảng thiết bị liên quan đến AI đã tăng mạnh từ mức 1,2% vào năm 2015 lên 12,4% vào năm 2025. Đây là tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới đối với một nền kinh tế riêng lẻ trong vòng một thập kỷ qua.