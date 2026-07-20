Ngày 20/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiều lùi về mức 137.000 đồng/kg

Giá cà phê tuần qua tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước tiếp tục xu hướng đi lên

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy giá cà phê nhân xô trong tuần qua tiếp tục xu hướng đi lên, dao động từ 97.200 - 97.900 đồng/kg, tăng 2.500 - 2.600 đồng/kg (tương đương 2,6 - 2,7%) so với cuối tuần trước. Đây cũng là tuần tăng giá thứ tư liên tiếp của thị trường cà phê nội địa.

Trong số các địa phương, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tăng mạnh nhất khi giá thu mua tăng 2.600 đồng/kg, lên 97.900 đồng/kg, tiếp tục giữ vị trí địa phương có giá cao nhất cả nước.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 2.500 đồng/kg, lên 97.700 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng cũng tăng 2.500 đồng/kg, đạt 97.200 đồng/kg.

Diễn biến này đưa giá cà phê trong nước tiến gần mốc 100.000 đồng/kg, phản ánh xu hướng phục hồi rõ nét của thị trường trong những tuần gần đây.

Trên thị trường quốc tế, hai sàn cà phê diễn biến trái chiều trong tuần qua.

Kết thúc tuần giao dịch trên sàn London, hợp đồng cà phê Robusta giao tháng 9/2026 tăng 25 USD/tấn (0,6%), lên 3.877 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 10 USD/tấn (0,3%), đạt 3.829 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 14 US cent/pound (4,2%), còn 320,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng giảm 12,2 US cent/pound (3,9%), xuống 303,8 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giảm nhẹ

Giá tiêu tuần qua giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Khép lại tuần giao dịch, giá hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm trong nước giảm từ 500 - 1.500 đồng/kg so với tuần trước, hiện dao động trong khoảng 137.000 - 140.500 đồng/kg.

Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) là địa phương giảm mạnh nhất khi mất 1.500 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 137.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg.

Đối với Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá chỉ giảm nhẹ 500 đồng/kg, xuống còn 140.500 đồng/kg, tiếp tục giữ vị trí địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước.

Riêng Đắk Lắk không ghi nhận biến động so với tuần trước, duy trì mức 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại nhiều quốc gia sản xuất lớn có xu hướng giảm. Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm 306 USD/tấn, còn 6.773 USD/tấn. Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giảm 100 USD/tấn, xuống 5.800 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia giảm 50 USD/tấn, còn 9.300 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam vẫn được giữ ổn định, với loại 500 g/l ở mức 5.850 USD/tấn và loại 550 g/l đạt 5.950 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 138 USD/tấn, lên 9.336 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia giảm 50 USD/tấn, còn 12.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định ở mức 8.200 USD/tấn./.