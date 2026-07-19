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Ngày 19/7: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục biến động

06:46 | 19/07/2026
Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục biến động. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hôm nay niêm yết ở mức 2.125.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.191.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 6,54% so với tuần trước.
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Ngày 19/7: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục biến động
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục biến động. Ảnh minh họa

Giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hôm nay niêm yết ở mức 2.125.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.191.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.125.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.191.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.125.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.500.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 56.666.525 đồng/lượng (mua vào) và 58.426.521 đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 55,95 USD/ounce, tăng 0,76% so với ngày 17/7, giảm 6,54% so với tuần trước và giảm 17,74% so với cùng kỳ tháng trước.

Ngày 19/7: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục biến động

Giá bạc thế giới ghi nhận sự hồi phục trong phiên giao dịch cuối tuần sau chuỗi phiên lao dốc trước đó. Tuy nhiên, tính chung cả tuần giá bạc vẫn giảm khá mạnh so với tuần trước.

Trước đó, thị trường bạc chịu áp lực điều chỉnh khi giới đầu tư phân tích loạt số liệu kinh tế mới công bố tại Mỹ. Mặc dù lạm phát tiếp tục có dấu hiệu hạ nhiệt, các chỉ số về doanh số bán lẻ, thị trường lao động và hoạt động sản xuất vẫn cho thấy nền kinh tế Mỹ duy trì sức chống chịu khá tốt. Điều này khiến kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất suy yếu, qua đó tiếp tục tạo áp lực đối với giá bạc.

Ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích thị trường kim loại quý, nhận định bạc vẫn đang ở trong giai đoạn biến động mạnh khi tâm lý của nhà đầu tư chưa thực sự ổn định. Theo ông, xu hướng giảm vẫn đang chi phối diễn biến ngắn hạn, do đó những phiên tăng điểm xuất hiện trong thời gian gần đây nhiều khả năng chỉ mang tính điều chỉnh kỹ thuật và khó hình thành một xu hướng tăng bền vững.

Chuyên gia cũng lưu ý rằng áp lực bán có thể gia tăng khi giá bạc tiến sát khu vực 55 USD/ounce. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, làm gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản có lợi suất so với những kim loại quý không tạo ra dòng tiền như bạc và vàng, qua đó tiếp tục hạn chế dư địa phục hồi của thị trường./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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