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Ngày 15/7: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

09:46 | 15/07/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay biến động trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng hơn 700 nghìn đồng/lượng (mua vào) và tăng gần 750 nghìn đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,73% so với hôm qua.
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Ngày 15/7: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều
Giá bạc trong nước hôm nay bật tăng trở lại. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 9h25 ngày 15/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.207.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.275.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.180.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.247.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.207.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.275.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.207.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.596.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 58.853.186 đồng/lượng (mua vào) và 60.666.515 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h25 ngày 15/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 15/7: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h25 ngày 15/7, giá bạc giao ngay ở mức 58,3170 USD/ounce, giảm 0,73% so với hôm qua.

Để hiểu rõ hơn về mức giá hiện tại, chúng ta cần nhìn lại diễn biến giao dịch của tuần qua. Tuần trước, giá bạc thế giới lao dốc gần 3%, lùi về quanh ngưỡng 58,14 USD/ounce trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Diễn biến này đẩy giá dầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ kéo dài và khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất.

Đà tăng của giá năng lượng đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cùng đồng USD đồng loạt đi lên. Đây là hai yếu tố thường gây sức ép đối với bạc bởi kim loại quý này không mang lại lợi suất như trái phiếu.

Ngày 15/7: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Hiện lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang tiến gần vùng cao nhất trong nhiều tháng, trong khi chỉ số USD Index cũng phục hồi đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh. Đồng bạc xanh mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu gia tăng đã làm giảm sức hấp dẫn của bạc, khiến lực bán trên thị trường có xu hướng gia tăng.

Ông James Hyerczyk, chuyên gia phân tích kim loại quý, nhận định căng thẳng tại Trung Đông đang khiến dòng vốn tìm đến các tài sản an toàn truyền thống như đồng USD và trái phiếu Chính phủ Mỹ nhiều hơn, thay vì bạc. Theo ông, khác với nhiều giai đoạn xung đột trước đây, lần này việc giá năng lượng leo thang đang làm gia tăng nguy cơ lạm phát, buộc Fed phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Theo chuyên gia này, giá bạc chỉ có thể cải thiện khi thị trường xuất hiện những yếu tố hỗ trợ rõ rệt, chẳng hạn giá dầu hạ nhiệt hoặc Fed phát đi tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, khả năng xuất hiện hai yếu tố trên được đánh giá là chưa cao./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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