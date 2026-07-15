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Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn để tạo động lực tăng trưởng hai con số

Mai Tấn

Mai Tấn

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09:50 | 15/07/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, việc xây dựng một hệ thống dẫn vốn cân bằng, hiệu quả và bền vững trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu huy động nguồn lực cho phát triển. Trước yêu cầu đó, ngày 15/7, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo "Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn" với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các chuyên gia kinh tế, đại diện doanh nghiệp, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và nhiều thành viên thị trường để cùng trao đổi, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn vốn cho nền kinh tế.
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Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư cho biết, năm 2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm hình thành và phát triển của ngành chứng khoán Việt Nam và 26 năm thị trường chứng khoán chính thức đi vào vận hành. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua với những bước tiến đáng tự hào, mà quan trọng hơn, là cơ hội để cùng suy ngẫm về con đường phía trước - nơi thị trường chứng khoán cần đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong việc cung ứng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn để tạo động lực tăng trưởng hai con số
ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Đức Thanh

Theo Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, với vai trò là cơ quan báo chí chuyên ngành kinh tế - tài chính, cơ quan ngôn luận của Bộ Tài chính, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức hội thảo hôm nay nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi cởi mở, đa chiều và thực chất giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư về một chủ đề rất quan trọng và thời sự, đó là tạo nguồn vốn bền vững cho nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ cao.

Ông Phạm Văn Hoành kỳ vọng các ý kiến tại hội thảo sẽ gợi mở, đóng góp những hướng đi, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ các nguồn lực cho nền kinh tế trong bối cảnh nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 và xa hơn là rất lớn.

Theo Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Nhu cầu vốn đầu tư phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong 5 năm liên tiếp từ 2026 - 2030, theo tính toán, lên tới khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách chỉ đáp ứng được khoảng 20%; khoảng 80% còn lại cần huy động từ các kênh khác. Tín dụng hiện vẫn đóng vai trò là kênh dẫn vốn chủ đạo trong nền kinh tế, nhưng dư địa của chính sách tiền tệ trong hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đang khó hơn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, huy động vốn của hệ thống ngân hàng tiếp tục không theo kịp tốc độ tăng của tín dụng, tạo áp lực lên thanh khoản và mặt bằng lãi suất huy động, từ đó đẩy mặt bằng lãi suất cho vay đi lên. Chi phí vốn cao đang ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp và các quyết định mở rộng đầu tư sản xuất - kinh doanh, tiềm ẩn rủi ro nợ xấu cho hệ thống các tổ chức tín dụng.

Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn để tạo động lực tăng trưởng hai con số
Hội thảo “Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn” với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và nhiều thành viên thị trường. Ảnh: Đức Thanh

Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư cho biết, chọn chủ đề “Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn” cho hội thảo hôm nay, Báo Tài chính - Đầu tư mong muốn cùng các quý vị đại biểu trao đổi, phân tích, thảo luận sâu về các kênh dẫn vốn, các nguồn lực có thể huy động cho nền kinh tế; tính bền vững của các dòng vốn; những giải pháp, chính sách để các dòng vốn và thị trường phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn nữa, qua đó đóng góp cho nền kinh tế, cho đất nước trong kỷ nguyên mới./.

Mai Tấn
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tăng trưởng kinh tế tái cấu trúc kênh vốn nguồn vốn bền vững huy động vốn hiệu quả thị trường chứng khoán chính sách tiền tệ kênh dẫn vốn

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