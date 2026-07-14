Chứng khoán ngày 14/7: VN-Index đảo chiều tăng điểm nhờ lực cầu bắt đáy

VN-Index tăng hơn 6 điểm

Sau phiên giao dịch giảm mạnh với thanh khoản tăng đột biến, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị quốc tế tiếp tục leo thang, tác động đến diễn biến giá năng lượng và tâm lý thị trường tài chính toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa trong sắc đỏ. VN-Index tạo khoảng trống giảm giá đầu phiên, có thời điểm lùi về quanh 1.775 điểm.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng trong phiên chiều, cùng sự khởi sắc của nhóm dầu khí và tài chính, đã giúp chỉ số đảo chiều tăng điểm. Kết phiên, VN-Index tăng 6,09 điểm (+0,34%) lên mức 1.806,63 điểm, trên vùng giá thấp nhất tháng 6/2026.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 14/7.

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 191 mã tăng giá, 54 mã giữ giá tham chiếu và 113 mã giảm giá.

Phiên giao dịch dường như muốn cởi bỏ tâm lý của thị trường chung khi có tới 16/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí, phân bón và bất động sản khu công nghiệp là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, công nghệ viễn thông, bất động sản và đường là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có phiên phục hồi tích cực hơn khi tăng 6,22 điểm, lên mức 1.946,06 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn khi có 19 mã tăng giá, 10 mã giảm giá và 1 mã giữ giá.

Thị trường chậm lại nhịp độ giao dịch khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-6,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 564 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 14.261 tỷ đồng, giảm 34% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +5,44 điểm, lên mức 293,34 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm-0,46 điểm, về mức 126,03 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng, nhưng mức độ đã thu hẹp so với ngày hôm qua khi giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -193 tỷ đồng. Trong đó, CTG (-107 tỷ đồng), VIC (-92 tỷ đồng), VPB (-84 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, BSR (73 tỷ đồng), PNJ (70 tỷ đồng) và STB (60 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 42 tỷ đồng.

Dòng tiền lan tỏa, thị trường lấy lại sắc xanh

Lực cầu gia tăng mạnh vào buổi chiều giúp VN-Index từ trạng thái giảm sâu chuyển sang đóng cửa trong sắc xanh. Dòng tiền bắt đáy đã nhanh chóng cải thiện tâm lý thị trường, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi mạnh và đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày.

Điểm sáng nổi bật của thị trường thuộc về nhóm dầu khí khi hưởng lợi từ diễn biến tích cực của giá dầu thế giới. Các cổ phiếu BSR, GAS và PLX là 3 mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index với tổng cộng khoảng 3,5 điểm. Đặc biệt, PVD tăng kịch trần lên gần 20.000 đồng/cổ phiếu và duy trì trạng thái trắng bên bán vào cuối phiên.

Lực cầu gia tăng mạnh vào buổi chiều, giúp VN-Index đóng cửa trong sắc xanh. Ảnh Đức Thanh

Đà hồi phục không chỉ tập trung ở nhóm dầu khí, mà còn lan tỏa sang nhiều nhóm ngành quan trọng như ngân hàng và chứng khoán. Trong đó, các cổ phiếu ngân hàng như STB, ACB, VIB, SHB đồng loạt tăng điểm, góp phần củng cố đà phục hồi của thị trường.

Đáng chú ý, cổ phiếu VBB của Vietbank tăng 2,3% trong ngày đầu giao dịch trên HOSE, dù có thời điểm tăng gần 13% trong phiên.

Nhóm chứng khoán cũng diễn biến tích cực hơn so với phiên sáng. Các mã VND, VIX, VCK, TCX duy trì mức tăng dưới 1,5%, trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn như SSI, VCI và HCM vẫn chịu áp lực và đóng cửa dưới tham chiếu.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục tạo áp lực lên chỉ số. Dù mức giảm của VIC và VHM chỉ quanh 1 - 1,5%, đây vẫn là hai cổ phiếu lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index, phần nào hạn chế đà tăng của thị trường chung.

Về dòng tiền, thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp khi giá trị khớp lệnh giảm khoảng 6,8% so với phiên trước và thấp hơn mức bình quân 20 phiên. Tuy nhiên, dòng tiền đã có sự dịch chuyển tích cực khi giá trị giao dịch tập trung vào nhóm cổ phiếu tăng giá cao gấp khoảng 2,1 lần nhóm giảm giá, phản ánh lực cầu bắt đáy đã quay trở lại.

Theo các chuyên gia, dù phiên đảo chiều cho thấy tín hiệu cải thiện về tâm lý, nhưng thanh khoản chưa thực sự bứt phá, nên vẫn chưa đủ cơ sở xác nhận xu hướng tăng trở lại. Trong ngắn hạn, VN-Index có khả năng tiếp tục hồi phục để kiểm định vùng kháng cự 1.820 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời được dự báo gia tăng khi chỉ số tiến đến vùng điểm này, khiến diễn biến thị trường nhiều khả năng vẫn tiếp tục rung lắc trong các phiên tới./.