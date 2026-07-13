Chứng khoán phái sinh ngày 13/7: VN30 mất gần 1,6%, hợp đồng tương lai tháng 7 thu hẹp chênh lệch dương

Thị trường chứng khoán cơ sở mở cửa phiên đầu tuần chịu áp lực bán mạnh. Xu hướng điều chỉnh kéo dài đến cuối ngày. Kết phiên, VN30-Index giảm 30,98 điểm (-1,57%) xuống 1.939,84 điểm, lùi xuống dưới vùng kháng cự 1.960 điểm. Sắc đỏ chiếm lĩnh bao phủ rộng. Có tới 27/30 cổ phiếu giảm giá, chỉ còn 3 mã tăng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục tạo áp lực lên chỉ số. HPG là cổ phiếu lấy đi nhiều điểm số nhất của VN30-Index, tiếp theo là LPB, VHM, VIC, VJC và SSI. Ở chiều ngược lại, lực đỡ chỉ đến từ một số ít cổ phiếu như BSR, VPL và GAS, song không đủ cân bằng áp lực bán lan rộng trên toàn rổ chỉ số. Thanh khoản rổ VN30 tăng lên hơn 12.137 tỷ đồng, phần lớn do lực bán gia tăng trong bối cảnh nhà đầu tư chờ thêm thông tin về kết quả kinh doanh quý II.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 7/2026 (41I1G70004) đóng cửa tại 1.941,5 điểm, giảm 1,77% so với phiên trước nhưng vẫn cao hơn 1,66 điểm so với chỉ số VN30-Index. So với các phiên gần đây, mức chênh lệch dương đã thu hẹp đáng kể.

Khối lượng giao dịch tăng vọt ở hàng loạt hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Trong khi đó, các hợp đồng kỳ hạn dài đã chuyển sang trạng thái chênh lệch âm, với mức chênh lệch từ 2,84 điểm đến 6,84 điểm so với chỉ số cơ sở. Nhà đầu tư đang thận trọng hơn với triển vọng trung hạn của VN30.

Đáng chú ý, cùng với dòng tiền sôi động hơn trên thị trường cơ sở, thanh khoản trên thị trường phái sinh cũng tăng mạnh. Riêng ở hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 7 này, có 194.462 hợp đồng được giao dịch, tăng 41,7% so với phiên trước. Theo đánh giá của các chuyên gia Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch gia tăng mạnh các vị thế đầu cơ trong bối cảnh xu hướng của VN30-Index trở nên kém tích cực hơn. Công ty chứng khoán này tiếp tục khuyến nghị ưu tiên phòng ngừa rủi ro khi xu hướng ngắn hạn của VN30-Index suy yếu./.