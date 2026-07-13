Bộ Tài chính đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Chương trình “Đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030” của Bộ Tài chính nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Các tập đoàn, tổng công ty do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước và các doanh nghiệp thuộc Bộ tổ chức thực hiện các đột phá công nghệ. Trong ảnh: Trung tâm điều phối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Hà Minh

Kế hoạch nêu rõ, truyền thông triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (Nghị quyết 57) là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của Bộ Tài chính; khuyến khích, tạo điều kiện, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức truyền thông, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy công nghệ làm công cụ, lấy sáng tạo làm động lực.

Đồng thời, cung cấp đầy đủ thông tin về chủ trương, chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nước và thế giới; tôn vinh kịp thời tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có đóng góp vào sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc gắn kết chặt chẽ hoạt động truyền thông với kết quả hiện thực hóa các mô hình tài chính số, để chứng minh tính hiệu quả thực tế của đổi mới sáng tạo, từ đó tạo niềm tin và sự ủng hộ từ phía người dân và doanh nghiệp.

Thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57

Theo Kế hoạch, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 57 tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; các tập đoàn, tổng công ty do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước và các doanh nghiệp thuộc Bộ, sẽ xây dựng chuyên trang “Thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57” tại địa chỉ https://www.mof.gov.vn/.

Cùng với đó, trong năm 2026, hoàn thành xây dựng và đi vào vận hành nền tảng truyền thông số (ứng dụng trí tuệ nhân tạo) của Bộ Tài chính về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các nội dung quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 57 và hệ thống các văn bản có liên quan được cung cấp kịp thời trên các nền tảng số, phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội phù hợp theo quy định pháp luật.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu từ năm 2026, tổ chức giải thưởng/diễn đàn báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hằng năm của ngành Tài chính nhằm ghi nhận, tôn vinh những cá nhân, cơ quan, mô hình tốt, hiệu quả trong công tác truyền thông thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030” của Bộ Tài chính.

Mục tiêu trong năm 2027 - 2028 là xây dựng được ít nhất 1 chương trình truyền thông hoặc chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ Tài chính cho các đối tượng cụ thể nhằm cung cấp thông tin, tạo đam mê, truyền cảm hứng về xây dựng văn hóa sáng tạo trong ngành Tài chính.

Đến năm 2027, 100% các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của ngành Tài chính có sử dụng ngân sách nhà nước (trừ những nhiệm vụ liên quan đến bí mật nhà nước) được truyền thông, phổ biến, cung cấp thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nền tảng số, mạng xã hội. Các mục tiêu này tiếp tục duy trì trong năm 2028.

Mục tiêu đến năm 2029 - 2030: Phấn đấu nâng cao mức độ tiếp cận thông tin của người dân và doanh nghiệp đối với các chủ trương, chính sách, chương trình, nhiệm vụ và kết quả triển khai về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành Tài chính thông qua các kênh thông tin, truyền thông chính thức của ngành.

Phấn đấu 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính được tuyên truyền, phổ biến về các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 57 và hệ thống các văn bản có liên quan; 90 - 100% cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số, truyền thông và quản trị hệ thống thông tin ngành Tài chính được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng truyền thông số, quản trị nội dung số và phổ biến thông tin về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số./.