Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hà Nội đạt 5 kết quả nổi bật, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Chiều 8/7, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong việc triển khai khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Trong bối cảnh phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn về phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức lại không gian phát triển, Hà Nội đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, tạo được nhiều chuyển biến tích cực.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đạt được 5 kết quả nổi bật.

Thứ nhất, Hà Nội giữ vững đà tăng trưởng, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu phát triển cao hơn trong cả năm. GRDP của Thành phố ước tăng 8,22%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước; du lịch phục hồi mạnh với lượng khách tăng gần 29%; thu ngân sách đạt gần 62% dự toán; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 3,2 tỷ USD; đầu tư công được đẩy mạnh, tiến độ giải ngân và triển khai các dự án trọng điểm được thúc đẩy nhanh hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Thứ hai, công tác thể chế, quy hoạch và xác lập mô hình phát triển mới có nhiều bước tiến quan trọng. Trong thời gian ngắn, Hà Nội đã hoàn thiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; ban hành nhiều nghị quyết, chương trình để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách lớn; từng bước kiến tạo không gian phát triển mới, phát triển không gian ngầm, không gian thấp tầng, cải tạo đô thị, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Đây là những kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm cao của Thành phố trong việc tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Hà Nội hiện đã có thêm không gian phát triển, thêm công cụ và thêm thẩm quyền để tạo bước đột phá. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải nhanh chóng biến quy hoạch thành hiện thực. Quy hoạch phải được hiện thực hóa bằng những công trình, dự án, không gian phát triển cụ thể.

Thứ ba, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản trị đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Hà Nội đã tái cấu trúc hơn 1.500 quy trình, cắt giảm nhiều thủ tục, tiết kiệm khoảng 100 tỷ đồng chi phí xã hội, giảm mạnh tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong hoạt động quản lý.

Những kết quả này cho thấy Thành phố đang từng bước chuyển từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, tiến độ và hiệu quả công việc.

Thứ tư, đầu tư phát triển, quy hoạch hạ tầng đô thị được thúc đẩy với quyết tâm và quy mô lớn hơn. Theo đó, Hà Nội đã tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các cầu vượt sông Hồng, các trục kết nối vùng, hạ tầng chống ùn tắc giao thông, phát triển nhà ở xã hội.

Đặc biệt, việc khởi công các tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 300km là dấu mốc rất quan trọng, thể hiện quyết tâm chuyển đổi mô hình giao thông đô thị, giảm áp lực giao thông, tạo nền tảng phát triển đô thị hiện đại, bền vững, tăng cường liên kết vùng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thứ năm, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh tiếp tục được quan tâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận việc Thành phố triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học; chuẩn hóa khoảng 9,32 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt khoảng 99% dân số; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,25%; mở rộng chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt; tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Trong đó, việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân là bước tiến rất quan trọng trong chuyển đổi số ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thể hiện sự quan tâm ngày càng rõ nét của Thành phố đối với chất lượng cuộc sống và các nhu cầu thiết yếu của Nhân dân.

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế Hà Nội cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, Thành phố phải xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa bàn. Nếu không tạo được những đột phá trong 6 tháng cuối năm thì sẽ rất khó hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Xây dựng lại kịch bản tăng trưởng, khơi thông mọi nguồn lực

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, nhóm giải pháp thứ nhất là Hà Nội phải xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời phải xây dựng lại kịch bản tăng trưởng theo hướng tích cực, cụ thể đến từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương và từng cấp chính quyền.

“Thành phố không thể điều hành theo cách bình quân, chờ đến cuối quý mới đánh giá kết quả. Phải giao chỉ tiêu đầu ra, tiến độ và trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, từng cá nhân”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội tổ chức một cuộc tổng rà soát thực chất về toàn bộ nguồn lực phát triển của Thành phố, bao gồm quỹ đất, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu và khoa học - công nghệ... từ đó, xác định rõ lĩnh vực nào có thể tăng tốc, sản phẩm nào có thể bứt phá để tập trung chỉ đạo, tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2026 và chuẩn bị năng lực phát triển cho các năm tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Thành phố cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm bằng kế hoạch triển khai hằng năm, xác định rõ từng mốc công việc, từng dự án và kết quả phải đạt được đến năm 2030, năm 2045 và năm 2054.

Nhóm giải pháp thứ hai là giải phóng mọi nguồn lực đang bị ách tắc. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, dư địa tăng trưởng lớn nhất của Hà Nội hiện nay chính là giải phóng các nguồn lực đang bị “đóng băng”. Thành phố phải khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai; sử dụng hiệu quả tài sản công, công trình dở dang và quỹ đất chưa đưa vào khai thác.

Đối với các dự án tồn đọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phân loại rõ dự án tiếp tục triển khai, dự án cần điều chỉnh và dự án phải chấm dứt; đồng thời phân công rõ trách nhiệm từng cơ quan, từng cán bộ theo dõi, xử lý.

Đặc biệt, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, Hà Nội cần khẩn trương quy hoạch, sắp xếp và khai thác hiệu quả các trụ sở dôi dư, ưu tiên dành quỹ đất cho trường học, bệnh viện, công trình văn hóa và các thiết chế công cộng phục vụ người dân. Các công trình hành chính của Thành phố đã có quy hoạch cũng phải được triển khai nhanh, không để kéo dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Quang Thái

Nhóm giải pháp thứ ba là đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Theo đó, cần phải xác định giải phóng mặt bằng là khâu quyết định tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Thành phố phải ưu tiên bố trí mặt bằng cho các dự án đường sắt đô thị, các tuyến giao thông kết nối, công trình chống ùn tắc, các tuyến đường vành đai… với quan điểm có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó, không chờ hoàn thành toàn bộ mới triển khai.

Đối với đầu tư công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh giải ngân không phải là mục tiêu cuối cùng. Điều quan trọng là đồng vốn đầu tư công phải thực sự đóng vai trò “vốn mồi”, tạo thị trường, dẫn dắt đầu tư tư nhân, mở ra không gian phát triển mới và tạo thêm việc làm.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là cơ hội lớn để Hà Nội nâng cao chất lượng đô thị, xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, nếu tổ chức thực hiện không tốt sẽ phát sinh nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến không gian phát triển, gây khó khăn cho người dân và làm giảm hiệu quả sử dụng đất.

Do đó, Thành phố cần tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện, các thiết chế văn hóa - xã hội, công khai, minh bạch việc thu hồi đất, xây dựng cơ chế điều tiết hợp lý phần giá trị đất tăng thêm sau đầu tư hạ tầng, ưu tiên nguồn lực cho phát triển hạ tầng xã hội và sử dụng hiệu quả quỹ đất.

Lấy khoa học - công nghệ và dân sinh làm trọng tâm phát triển

Nhóm giải pháp thứ tư là phát huy mạnh mẽ vai trò của khu vực dịch vụ, thương mại, du lịch và tiêu dùng. Nhấn mạnh Hà Nội có lợi thế rất lớn về thị trường, sức mua, văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế và đội ngũ doanh nghiệp năng động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây là những lợi thế cần được khai thác hiệu quả hơn để tạo động lực tăng trưởng mới.

Vì thế, Thành phố cần tổ chức các chương trình kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại, kinh tế ban đêm, các sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn; hỗ trợ kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường để Hà Nội không chỉ là nơi làm việc mà còn là “Thành phố đáng sống, đáng đầu tư và đáng chi tiêu”.

Nhóm giải pháp thứ năm là đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng nền kinh tế tri thức và phát triển khoa học, công nghệ.

Thành phố cần đẩy mạnh kết nối các khu công nghệ cao, công viên phần mềm, trung tâm đổi mới sáng tạo; tăng cường ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo trong quản trị đô thị, quản lý đầu tư, quản lý đất đai, cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Đồng thời, cần nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ tài chính, chính sách ưu đãi để thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có tỷ lệ nội địa hóa lớn, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

Nhóm giải pháp thứ sáu là tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức thiết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội lựa chọn những vấn đề dân sinh nổi cộm nhất để tập trung giải quyết ngay trong năm 2026, tạo chuyển biến rõ rệt để người dân trực tiếp cảm nhận được.

Trong đó, ưu tiên xử lý tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, úng ngập đô thị, cải tạo hệ thống thoát nước, phát triển trường học, bệnh viện và các công trình phúc lợi thiết yếu. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, không thể giải quyết tất cả các vấn đề trong thời gian ngắn, nhưng những việc đã lựa chọn thì phải làm đến nơi đến chốn, có kết quả cụ thể.

Nhóm giải pháp thứ bảy là chuẩn bị tốt cho năm học mới và tiếp tục đổi mới giáo dục. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học 2026-2027, bảo đảm mọi học sinh đều được đến trường an toàn, được học tập trong điều kiện tốt hơn. Thành phố cần rà soát nhu cầu trường lớp, giáo viên, cơ sở vật chất theo từng địa bàn, nhất là tại các khu vực dân số tăng nhanh, các khu đô thị mới.

Đồng thời, nghiên cứu sắp xếp lại hệ thống trường học theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý; tổ chức, điều phối đội ngũ giáo viên hợp lý giữa các trường, hạn chế tình trạng bộ máy quản lý cồng kềnh nhưng vẫn thiếu giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú; khuyến khích phát triển các doanh nghiệp cung cấp suất ăn học đường chuyên nghiệp, bảo đảm chất lượng, giảm áp lực cho các nhà trường.

Nhóm giải pháp thứ tám là tăng cường liên kết vùng và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương bởi nhiều vấn đề của Hà Nội như giao thông liên vùng, nguồn nước, xử lý nước thải, phát triển đô thị vệ tinh, phân bố dân cư... không thể giải quyết riêng trong phạm vi Thành phố. Do đó, Hà Nội phải chủ động phối hợp với các địa phương trong Vùng Thủ đô và các bộ, ngành Trung ương để đề xuất cơ chế, chính sách, triển khai các dự án liên vùng, tạo sự phát triển đồng bộ.

Đồng thời, Thành phố phải chuẩn bị từ cuối năm 2026 các điều kiện cho kế hoạch phát triển năm 2027, bao gồm quy hoạch, GPMB, thủ tục đầu tư, bố trí vốn và các điều kiện tổ chức thực hiện, không để gián đoạn do quá trình chuẩn bị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”. Việc kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên; đánh giá cán bộ phải dựa trên kết quả công việc, tiến độ thực hiện và mức độ hài lòng của người dân.