Hà Nội bứt phá trong nửa đầu năm 2026: Tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Những thành tựu này không chỉ phản ánh sức chống chịu và năng lực điều hành của chính quyền Thủ đô mà còn tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Tăng trưởng cao nhất trong 10 năm, tạo đà cho mục tiêu mới

Sáu tháng đầu năm 2026 ghi dấu một giai đoạn phát triển tích cực của kinh tế - xã hội Hà Nội trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, xung đột địa chính trị, biến động chuỗi cung ứng và xu hướng bảo hộ thương mại vẫn tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, đầu tư và thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc Hà Nội duy trì được tốc độ tăng trưởng cao đã khẳng định năng lực thích ứng, điều hành và sức chống chịu của nền kinh tế Thủ đô.

Điểm sáng nổi bật nhất là tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 8,22%, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Đây không chỉ là con số thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn nhiều biến động mà còn phản ánh hiệu quả của việc đổi mới tư duy quản trị, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển.

Ngay từ đầu năm, thành phố đã lựa chọn cách tiếp cận mới khi lấy thể chế, quy hoạch, chuyển đổi số và đổi mới mô hình tăng trưởng làm nền tảng tạo động lực phát triển dài hạn. Thay vì tập trung vào những giải pháp ngắn hạn, Hà Nội hướng đến xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy giá trị văn hóa.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh minh họa

Đề án đổi mới mô hình phát triển theo cấu trúc “3 trụ cột - 5 động lực - 4 không gian phát triển” từng bước được hoàn thiện, tạo khung chiến lược cho quá trình phát triển của Thủ đô trong nhiều thập niên tới. Đây được xem là nền móng quan trọng giúp Hà Nội mở rộng dư địa tăng trưởng và hình thành những cực phát triển mới.

Song hành với tăng trưởng kinh tế, các chỉ tiêu tài chính - ngân sách tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của Thủ đô. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 410.000 tỷ đồng, hoàn thành trên 62% dự toán năm, tiếp tục đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia. Trong khi đó, giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 64.000 tỷ đồng, tương đương trên 53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ nhiều năm gần đây.

Kết quả này cho thấy quyết tâm rất lớn của thành phố trong việc coi đầu tư công là động lực dẫn dắt đầu tư xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và kích thích các ngành sản xuất, xây dựng, dịch vụ phát triển.

Động lực tăng trưởng đến từ cải cách và tháo gỡ điểm nghẽn

Nếu như những năm trước, tăng trưởng của Hà Nội chủ yếu dựa trên quy mô kinh tế lớn thì năm 2026, động lực phát triển đang chuyển mạnh sang chất lượng điều hành và cải cách thể chế.

Một trong những dấu ấn quan trọng nhất là việc Hà Nội hoàn thiện đồng bộ ba trụ cột chiến lược gồm Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Lần đầu tiên, Hà Nội có trong tay hệ thống định hướng phát triển đồng bộ từ thể chế, quy hoạch đến cơ chế đặc thù. Điều này mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới, tạo cơ sở để thành phố thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Song song với hoàn thiện thể chế, Hà Nội tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố đã cơ bản kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt tại 126 xã, phường; hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, hệ thống báo chí và đặc biệt giảm hơn 50% số lượng thôn, tổ dân phố so với trước đây, vượt mục tiêu Trung ương giao.

Không chỉ cải cách bộ máy, Hà Nội còn tập trung giải quyết những “nút thắt” tồn tại nhiều năm. Chương trình xử lý 5 điểm nghẽn lớn gồm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị được triển khai quyết liệt.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, các điểm ùn tắc từng bước được khắc phục. Các dự án điện rác được khởi công góp phần giải quyết bài toán xử lý chất thải. Mô hình vùng phát thải thấp, chợ và tuyến phố an toàn thực phẩm bắt đầu phát huy hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân.

Đây là những kết quả không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn tạo nền tảng cho phát triển đô thị bền vững trong dài hạn.

Hà Nội tập trung đầu tư cho giáo dục để Thủ đô phát triển đồng bộ. Ảnh: Đỗ Tâm

Kinh tế phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng sống

Không chỉ tăng trưởng kinh tế, Hà Nội tiếp tục duy trì sự phát triển đồng đều trên nhiều lĩnh vực xã hội.

Hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục phục hồi tích cực; môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Trong khi đó, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế.

Những kết quả này cho thấy Hà Nội không theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá mà hướng tới phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội, giữa tăng trưởng với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bước sang 6 tháng cuối năm, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó GRDP cả năm đạt 11%, kim ngạch xuất khẩu tăng 12%, kiểm soát lạm phát dưới 4,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,8% và bảo đảm tất cả người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm.

TP. Hà Nội đang tích cực xây dựng và hoàn thiện Đề án triển khai thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục rà soát các kịch bản tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án động lực, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó là triển khai thực chất các cam kết sau Hội nghị xúc tiến đầu tư, phát triển mạnh nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và tăng cường giám sát việc thực hiện Luật Thủ đô cùng các cơ chế đặc thù.

Đáng chú ý, Thành phố tiếp tục khẳng định quan điểm lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ; kiên quyết thay thế những cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm, đồng thời khuyến khích, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Nhìn tổng thể, những kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2026 không chỉ phản ánh sức bật của nền kinh tế Thủ đô mà còn cho thấy hiệu quả của quá trình đổi mới tư duy phát triển, hoàn thiện thể chế và cải cách quản trị. Đây là nền tảng quan trọng để Hà Nội tiếp tục bứt phá trong 6 tháng cuối năm, hướng tới hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, đồng thời tạo dựng động lực mới cho giai đoạn phát triển hai con số trong những năm tiếp theo, khẳng định vai trò đầu tàu của Thủ đô trong sự phát triển chung của cả nước.