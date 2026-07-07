Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Lạng Sơn thu nội địa 6 tháng đạt hơn 74% dự toán

Đức Việt

Đức Việt

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20:42 | 07/07/2026
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Lạng Sơn, tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2026 do đơn vị thực hiện được 2.809,7 tỷ đồng, đạt 74,4% dự toán pháp lệnh, đạt 72,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025.
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Lạng Sơn: Thu nội địa 5 tháng đạt gần 2.400 tỷ đồng

Báo cáo của Thuế tỉnh Lạng Sơn cho thấy, nhìn lại bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chịu áp lực lớn từ biến động thị trường. Tuy nhiên, nhờ những quyết sách linh hoạt và việc bám sát địa bàn của cơ quan thuế đạt khá so với dự toán được giao. Nếu trừ các khoản thu đột biến từ đất và xổ số kiến thiết, số thu lõi từ hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đạt 2.084,3 tỷ đồng, tăng hơn 33%.

Trong đó, 6/6 đơn vị trực thuộc Thuế tỉnh đều đạt tiến độ dự toán, trong đó 12/14 khoản thu và sắc thuế quan trọng đều vượt dự toán.

Đánh giá về nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn cho hay, dù đối mặt với không ít khó khăn từ suy thoái kinh tế, kết quả 6 tháng đầu năm của Thuế tỉnh Lạng Sơn ghi nhận thu nội địa tăng trưởng bứt phá tới 48% so với cùng kỳ, tạo bản lề vững chắc để đơn vị tăng tốc hoàn thành toàn diện các mục tiêu tài chính trong 6 tháng cuối năm.

Thuế tỉnh Lạng Sơn thu nội địa 6 tháng đạt hơn 74% dự toán
Công chức Thuế tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Một trong những lý do giúp Thuế tỉnh Lạng Sơn đạt hiệu suất cao chính là chiến lược gỡ khó cho người nộp thuế thông qua công nghệ. Thay vì những thủ tục giấy tờ truyền thống, dòng chảy số hóa đã len lỏi vào từng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng. Trong 6 tháng, đơn vị đã hỗ trợ hơn 96.000 lượt người nộp thuế; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và trang thông tin điện tử của đơn vị; đồng thời triển khai hiệu quả Chương trình hành động “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế”.

Theo ông Điều, công tác quản lý kê khai, kế toán thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tiếp tục được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy định.

Trong 6 tháng, Thuế tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý thuế, triển khai tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tăng cường ứng dụng các nền tảng số phục vụ người nộp thuế, mở rộng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và ứng dụng eTax Mobile đối với hộ kinh doanh.

Để phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu nội địa năm 2026, Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong 6 tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đề ra, tăng cường quản lý kê khai, nộp thuế, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, các đơn vị trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, khai thác hiệu quả các nguồn thu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ…

Theo ông Nguyễn Văn Điều, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế; nâng cao chất lượng tuyên truyền, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Đức Việt
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