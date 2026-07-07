Tài chính

Hà Nội thu ngân sách hơn 411 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

14:11 | 07/07/2026
(TBTCO) - Theo số liệu từ Thống kê TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước thực hiện 411 nghìn tỷ đồng tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước đã tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cân đối ngân sách.
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Theo Thống kê TP. Hà Nội, đạt kết quả này là nhờ sự phục hồi ổn định của cộng đồng doanh nghiệp và các hoạt động thương mại - dịch vụ cốt lõi, tiến độ thu ngân sách nhà nước của Hà Nội liên tục duy trì đà tăng trưởng vững chắc và giữ vững vị thế thuộc nhóm đầu tàu đóng góp lớn nhất cho ngân sách cả nước.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 06/2026 ước thực hiện 411,0 nghìn tỷ đồng, đạt 63,2% dự toán và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó: Thu nội địa 385,4 nghìn tỷ đồng, đạt 63,2% dự toán và tăng 3,0%; thu từ dầu thô 2,2 nghìn tỷ đồng, đạt 62,6% dự toán và tăng 58,7%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 22,9 nghìn tỷ đồng, đạt 62,4% và tăng 33,5%.

Hà Nội thu ngân sách hơn 411 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm
Hà Nội thu ngân sách hơn 411 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng, đạt trên 63% dự toán năm. Ảnh minh họa

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa ước đến 30/6/2026: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước thực hiện 47,3 nghìn tỷ đồng, đạt 56,7% dự toán và tăng 9,2% so cùng kỳ năm 2025; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 25,7 nghìn tỷ đồng, đạt 60,8% và tăng 38,1%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 110,4 nghìn tỷ đồng, đạt 77,5% và tăng 45,0%; thuế thu nhập cá nhân 35,6 nghìn tỷ đồng, đạt 51,3% và tăng 5,0%; thu tiền sử dụng đất 53,6 nghìn tỷ đồng, đạt 64,7% và bằng 72,4%; thu phí và lệ phí 20,1 nghìn tỷ đồng, đạt 50,0% và tăng 19,1% (trong đó, thu lệ phí trước bạ 4,0 nghìn tỷ đồng, đạt 38,8% và bằng 98,5%).

Ở chiều ngược lại, chi ngân sách địa phương ước thực hiện 104,1 nghìn tỷ đồng, tăng 55,5% so với cùng kỳ; trong đó thành phố chủ động thực hiện cơ cấu chi chi tiết, tiết kiệm triệt để chi thường xuyên để dồn lực tập trung tối đa cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Như vậy, công tác điều hành thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2026 đạt kết quả tích cực, đảm bảo các mục tiêu cân đối lớn và giữ vững kỷ cương tài chính quốc gia.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội thu ngân sách nhà nước

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