Công bố thành lập hai Phân hiệu Học viện Chính sách và Phát triển tại Bắc Ninh và Đà Nẵng

Tham dự buổi lễ có Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; cùng lãnh đạo các vụ, cục và đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo một số cơ sở giáo dục đại học như Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Hùng Vương, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội),... cùng đại diện các doanh nghiệp đối tác của học viện.

Về phía Học viện Chính sách và Phát triển có Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện, và đại diện hai phân hiệu tại Bắc Ninh và thành phố Đà Nẵng.

Công bố thành lập hai Phân hiệu Học viện Chính sách và Phát triển tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, việc thành lập hai phân hiệu không đơn thuần là mở rộng địa bàn đào tạo mà là một quyết sách chiến lược trong quá trình tái cấu trúc mạng lưới các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả.

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh Bộ Tài chính đang đảm nhiệm phạm vi quản lý ngày càng rộng, bao gồm tài chính, ngân sách, đầu tư phát triển, kế hoạch, thống kê, quy hoạch và chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Học viện Chính sách và Phát triển giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời là trung tâm nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045 đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ hoạch định chính sách, chuyên gia và nhà quản lý có trình độ ngang tầm khu vực và quốc tế. Vì vậy, học viện cần tiếp tục định vị rõ tầm nhìn phát triển, xây dựng mô hình “một học viện, nhiều cơ sở”, phát triển các chương trình đào tạo hiện đại, gắn với chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, quản trị tài chính, đầu tư công, khoa học dữ liệu và các lĩnh vực mới phục vụ yêu cầu phát triển đất nước.

Lãnh đạo Bộ Tài chính xác định hai phân hiệu mới phải trở thành những trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách gắn với các vùng động lực phát triển của cả nước. Trong đó, phân hiệu Bắc Ninh được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhân lực của vùng công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn và hệ sinh thái doanh nghiệp FDI đang phát triển mạnh; phân hiệu Đà Nẵng sẽ đồng hành với mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam và trung tâm dịch vụ chất lượng cao của khu vực miền trung và Tây Nguyên. Đây là cách tiếp cận mới trong phát triển giáo dục đại học, gắn chặt hoạt động đào tạo với chiến lược phát triển kinh tế của từng vùng thay vì chỉ mở rộng quy mô tuyển sinh.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc (thứ 5 bên trái) tặng hoa chúc mừng Học viện. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Học viện Chính sách và Phát triển khẩn trương hoàn thiện Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn 2045 theo mô hình “một học viện - nhiều cơ sở”, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Bộ Chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới của Bộ Tài chính. Chiến lược phải xác định rõ định vị thương hiệu, các lĩnh vực mũi nhọn, mô hình quản trị, lộ trình phát triển đội ngũ và các chỉ tiêu chất lượng có thể đo lường được, hướng tới chuẩn khu vực và quốc tế.

Tái cấu trúc chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập, liên ngành, gắn chặt với sứ mệnh mới của Bộ Tài chính và các định hướng phát triển lực lượng sản xuất mới; Đẩy mạnh đổi mới quản trị đại học theo hướng hiện đại, tự chủ, minh bạch và dựa trên dữ liệu. Học viện cần tập trung phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành, đồng thời nâng tầm hoạt động nghiên cứu, tư vấn chính sách để thực sự trở thành trung tâm nghiên cứu có uy tín của Bộ Tài chính và Chính phủ....

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Ở góc độ quản lý nhà nước về giáo dục đại học, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo đánh giá, việc thành lập hai phân hiệu là bước đi đúng hướng trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo Thứ trưởng, việc chuyển đổi Trường cao đẳng Thống kê và Trường cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng thành Phân hiệu của Học viện Chính sách và Phát triển là minh chứng cho hướng đi này, vừa kế thừa truyền thống của các cơ sở đào tạo lâu năm, vừa tạo điều kiện để người học được tiếp cận môi trường đào tạo đại học hiện đại, gắn với nhu cầu phát triển nhân lực của các địa phương và vùng kinh tế trọng điểm.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân đề nghị Học viện Chính sách và Phát triển mạnh dạn xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá nhằm thu hút đội ngũ giảng viên có năng lực, các nhà khoa học và sinh viên xuất sắc. Thứ trưởng kỳ vọng học viện sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu, tham mưu chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Đồng thời, là nơi hội tụ những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới cơ cấu ngành nghề.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quân lưu ý, mặc dù Học viện Chính sách và Phát triển định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, đa lĩnh vực, nhưng cần xác định rõ các lĩnh vực đào tạo mũi nhọn, bám sát xu hướng phát triển của thị trường lao động và nhu cầu nhân lực trong tương lai.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Nguyên - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển cho biết, học viện nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vinh dự khi vừa là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trọng điểm, vừa là trung tâm nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Trên tinh thần chủ động, cầu thị và trách nhiệm cao, Giám đốc Học viện cam kết cụ thể hóa các chỉ đạo của Lãnh đạo hai Bộ thành chương trình hành động thống nhất, đồng bộ trên toàn Học viện - bao gồm trụ sở chính và hai Phân hiệu – theo mô hình “một Học viện - nhiều cơ sở - một chất lượng”.