Tài chính

Kho bạc Nhà nước siết kỷ luật công vụ, quyết chấm dứt tình trạng chậm muộn trong thực thi nhiệm vụ

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
10:40 | 04/07/2026
(TBTCO) - Giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị số 4328/CT-KBNN yêu cầu toàn hệ thống tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục triệt để tình trạng chậm muộn, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong 6 tháng cuối năm 2026.
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Theo Chỉ thị, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai khối lượng công việc lớn, góp phần quan trọng vào công tác điều hành tài chính - ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tại một số đơn vị vẫn còn tồn tại tình trạng chậm thực hiện nhiệm vụ, cập nhật tiến độ chưa đầy đủ, chưa phản ánh đúng thực tế, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Để khắc phục những tồn tại này, Giám đốc KBNN yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, giám đốc KBNN khu vực thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 24/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ sản phẩm” trong quản lý, điều hành.

Kho bạc Nhà nước siết kỷ luật công vụ, quyết chấm dứt tình trạng chậm muộn trong thực thi nhiệm vụ

Hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức viên chức kho bạc nhà nước khu vực I. Ảnh: Đức Thanh

Chỉ thị cũng yêu cầu các đơn vị khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không chuyển nhiệm vụ thuộc thẩm quyền sang đơn vị khác hoặc cấp trên; hạn chế việc lấy ý kiến phối hợp tràn lan, hình thức. Người đứng đầu các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý các trường hợp gây chậm trễ, ách tắc hoặc làm giảm hiệu quả thực thi công vụ.

Đối với công tác thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị phải khẩn trương rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ tồn đọng, quá hạn hoặc có nguy cơ chậm tiến độ để tập trung xử lý dứt điểm, không để phát sinh tồn đọng mới. Các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và lãnh đạo KBNN giao phải được người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng thực hiện.

Đáng chú ý, trong 6 tháng cuối năm 2026, hệ thống KBNN tập trung hoàn thiện, trình Bộ Tài chính ban hành 2 thông tư, gồm Thông tư bãi bỏ Thông tư số 87/2019/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2025/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. Đồng thời, hoàn thành việc trình Bộ, trình Chính phủ và báo cáo Quốc hội đối với Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và Báo cáo tài chính nhà nước năm 2025.

Chỉ thị cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi nhiệm vụ; thực hiện xử lý văn bản điện tử ngay khi tiếp nhận, không chờ văn bản giấy, ưu tiên giải quyết ngay các văn bản khẩn, hỏa tốc và bảo đảm phát hành văn bản đúng thời hạn.

Để tăng cường giám sát, từ tháng 7/2026, Văn phòng KBNN sẽ chủ trì rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ định kỳ 2 lần mỗi tháng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn, tình trạng chậm muộn và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính sẽ là căn cứ đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cũng như trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị.

Theo Chỉ thị, trường hợp để xảy ra tình trạng chậm muộn kéo dài, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc cập nhật, báo cáo thông tin không đúng thực tế thì tập thể, cá nhân liên quan sẽ phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm theo quy định./.

Vân Hà
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