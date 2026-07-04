Thị trường

Ngày 4/7: Giá bạc tiếp tục duy trì xu hướng tăng

08:53 | 04/07/2026
Giá bạc hôm nay (4/7) đồng loạt tăng trên cả thị trường trong nước và thế giới nhờ lực mua phục hồi và tâm lý thị trường cải thiện, nhưng triển vọng ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế Mỹ.
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Ngày 4/7: Giá bạc tiếp tục duy trì xu hướng tăng
Giá bạc hôm nay nối đà tăng. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 8h30 ngày 4/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.352.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.425.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.349.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.422.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.352.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.425.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.352.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.767.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 62.719.843 đồng/lượng (mua vào) và 64.666.505 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 4/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 4/7: Giá bạc tiếp tục duy trì xu hướng tăng

Theo ghi nhận vào lúc 19h46 ngày 3/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay đạt 62,32 USD/ounce, tăng 1,34 USD/ounce, tương đương mức tăng 2,2% so với phiên trước.

Trong khi đó, hợp đồng bạc tương lai giao tháng 9 được giao dịch ở mức 62,84 USD/ounce, tăng 1,77 USD/ounce, tương ứng 2,9%.

Đây là phiên tăng giá đáng chú ý khi bạc chính thức vượt mốc 62 USD/ounce, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ sau chuỗi phiên biến động trước đó.

Giá vàng và bạc giao ngay tiếp tục tăng do báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, khiến đồng USD suy yếu và làm giảm lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Điều này tạo động lực để giá vàng và bạc nối dài đà phục hồi sau khi dữ liệu kinh tế được công bố.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp công bố trong ngày cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với dự báo 115.000 việc làm của thị trường. Sau khi báo cáo được công bố, đồng USD giảm giá, còn giới giao dịch lãi suất lùi kỳ vọng về thời điểm Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ từ tháng 10 sang tháng 12.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì quanh mức 4,5% vào cuối phiên, cho thấy dữ liệu việc làm chưa đủ để thị trường kỳ vọng Fed sớm giảm lãi suất. Tuy nhiên, báo cáo này đã làm giảm áp lực về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong ngắn hạn, qua đó hỗ trợ giá kim loại quý phục hồi.

Chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis cho rằng, đà tăng hiện nay vẫn khá mong manh. Theo ông, trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và đồng USD vẫn mạnh, mỗi nhịp tăng của giá bạc có thể chỉ là cơ hội để nhà đầu tư bán ra. Ngược lại, nếu đồng USD suy yếu, giá bạc có thể tiếp tục được hỗ trợ và tăng thêm./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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