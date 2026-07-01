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Ngày 1/7: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, giá bạc thế giới phục hồi

09:30 | 01/07/2026
Giá bạc trong nước hôm nay (1/7) tiếp tục kéo dài xu hướng giảm, trong khi đó, giá bạc thế giới tăng trở lại lên trên mốc 59 USD/ounce. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng ngắn hạn còn nhiều thách thức khi đồng USD duy trì sức mạnh và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.
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Ngày 1/7: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, giá bạc thế giới phục hồi
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h ngày 1/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.187.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.255.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.192.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.260.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.187.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.255.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.187.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.573.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 58.319.854 đồng/lượng (mua vào) và 60.133.183 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h ngày 1/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 1/7: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, giá bạc thế giới phục hồi

Trên thị trường quốc tế, giá bạc có phiên hồi phục đáng chú ý sau nhiều ngày chịu áp lực điều chỉnh. Hiện giá bạc giao ngay đạt 59,08 USD/ounce, tăng 0,79 USD/ounce so với phiên trước.

Trong khi đó, giá bạc kỳ hạn giao tháng 9 cũng tăng thêm 0,97 USD/ounce, lên gần 59,61 USD/ounce, cho thấy lực mua bắt đáy đã xuất hiện sau giai đoạn giảm sâu.

Tuy nhiên, theo Trading Economics, bạc vẫn đang dao động quanh vùng 58 USD/ounce, khá gần mức thấp nhất kể từ tháng 12/2025.

Nếu tính chung cả tháng 6 và cả quý II/2026, giá bạc đã giảm hơn 20%, phản ánh áp lực rất lớn từ môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu.

Nguyên nhân chủ yếu khiến giá bạc chưa thể bứt phá đến từ sự mạnh lên của đồng USD cùng kỳ vọng chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì theo hướng thắt chặt. Trong quý này, đồng bạc xanh đã tăng khoảng 1,4% so với rổ các đồng tiền chủ chốt, qua đó tạo áp lực đáng kể lên nhóm kim loại quý.

Đồng USD duy trì sức mạnh, kết hợp với dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất, đã làm suy giảm sức hấp dẫn của bạc trên thị trường quốc tế. Theo dữ liệu từ công cụ CME FedWatch, giới đầu tư hiện đánh giá khoảng 64% khả năng Fed sẽ thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9/2026./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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