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Ngày 30/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh

08:59 | 30/06/2026
Giá bạc hôm nay (30/6) tiếp tục ghi nhận diễn biến kém tích cực, đồng loạt giảm mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới.
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Ngày 30/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh

Giá bạc hôm nay đồng loạt sụt giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 ngày 30/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.192.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.260.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.222.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.291.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.192.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.260.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.192.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.579.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 58.453.187 đồng/lượng (mua vào) và 60.266.516 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 30/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 30/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h25 ngày 30/6, giá bạc giao ngay ở mức 57,227 USD/ounce, giảm 1,85% so với hôm qua. Đây là phiên giảm khá mạnh, kéo giá bạc xuống vùng thấp nhất kể từ tháng 12/2025.

Theo dữ liệu từ Trading Economics, bạc đang giao dịch quanh mức 57 - 58 USD/ounce và đã mất hơn 20% giá trị trong tháng. Đà giảm mạnh này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những diễn biến mới liên quan đến kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Ngày 30/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh

Theo ông James Hyerczyk - chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, đợt hồi phục của giá bạc vào cuối tuần vừa qua mới chỉ mang tính kỹ thuật và chưa đủ cơ sở để đảo ngược xu hướng giảm đang chi phối thị trường.

Ông cho biết, bạc đã ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp, tiếp tục nằm trong giai đoạn điều chỉnh sau khi thiết lập đỉnh hồi đầu năm 2026. Trong tuần qua, giá dao động trong vùng 55,7 - 59,58 USD/ounce, phản ánh mức biến động vẫn ở ngưỡng cao và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Xét trên góc độ phân tích kỹ thuật, xu hướng chủ đạo của bạc vẫn nghiêng về giảm. Theo ông Hyerczyk, nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ gần nhất, kim loại quý này có thể tiếp tục lùi về khu vực 45,55 USD/ounce. Ngược lại, chỉ khi chinh phục thành công mốc 71,56 USD/ounce, triển vọng tăng giá trong dài hạn mới được xác lập rõ ràng hơn.

Trong ngắn hạn, vùng 60,83 USD/ounce được đánh giá là ngưỡng cản quan trọng. Nếu lực mua đủ mạnh để đưa giá vượt qua mốc này, bạc có khả năng mở rộng đà phục hồi lên khoảng 63,58 USD/ounce trước khi kiểm định các đường trung bình động dài hạn quanh 69,41 USD và 73,04 USD/ounce. Xa hơn, vùng kháng cự đáng chú ý tiếp theo nằm trong khoảng 74,63 - 83,61 USD/ounce.

Ông Hyerczyk cho rằng, diễn biến của thị trường trong những phiên đầu tuần sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng chinh phục mốc 60,83 USD/ounce. Việc giá duy trì trên vùng hỗ trợ 55,6 USD/ounce trong hai phiên liên tiếp là tín hiệu tích cực bước đầu, tuy nhiên cần thêm lực cầu để củng cố khả năng hình thành một xu hướng phục hồi bền vững./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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