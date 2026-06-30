Tài chính

Hà Nội xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

09:04 | 30/06/2026
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 28/6/2026 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027.
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Theo Chỉ thị, năm 2027 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, đồng thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc chuẩn bị, tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Thành phố yêu cầu việc xây dựng kế hoạch phải dựa trên đánh giá toàn diện kết quả thực hiện năm 2026, chủ động dự báo tình hình trong nước và quốc tế để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả.

Các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phải bám sát chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và yêu cầu tăng trưởng hai con số; bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả” và được lượng hóa cụ thể.

Định hướng phát triển của Thành phố tập trung vào duy trì tăng trưởng cao gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh các đột phá chiến lược, hội nhập quốc tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Kế hoạch của các ngành, lĩnh vực phải phù hợp với quy hoạch, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển các vùng động lực và cực tăng trưởng của Thủ đô.

Hà Nội xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số
Hà Nội xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh minh họa

Đối với dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, thành phố yêu cầu việc lập dự toán thu phải bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu ngân sách và đánh giá sát khả năng thực hiện; trong đó phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2027 (không kể thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước) tăng bình quân khoảng 13 - 15% so với đánh giá ước thực hiện năm 2026 (đã loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách), mức tăng tại từng xã, phường phù hợp với tăng trưởng kinh tế và nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2027 tăng bình quân khoảng 5 - 7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2026.

Toàn bộ số thu từ khai thác, xử lý tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (bao gồm cả thu từ cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng), thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp sau khi trừ đi các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ và thực hiện nộp NSNN theo đúng quy định của pháp luật.

Về chi ngân sách, Chỉ thị yêu cầu bảo đảm cơ cấu chi tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh; tiếp tục giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển. Thành phố cũng yêu cầu cắt giảm tối đa các khoản chi không cần thiết, nhất là chi hội nghị, hội thảo, công tác nước ngoài; đồng thời mở rộng cơ chế đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách./.

Nguyên Phương
Từ khóa:
phát triển kinh tế-xã hội tăng trưởng hai con số hà nội

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