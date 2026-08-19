Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 64% dự toán

Ông Phạm Ngọc Nghĩa - Quyền Trưởng Thuế tỉnh Lai Châu cho biết, có được kết quả trên là nhờ sự thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý nợ và chống thất thu ngân sách, qua đó đóng góp trực tiếp vào kết quả thu, lũy kế 7 tháng, thu hồi nợ thuế được 338,3 tỷ đồng; tổng số thu chống thất thu qua các biện pháp quản lý đạt 51,7 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả 7 tháng, Thuế tỉnh Lai Châu đặt mục tiêu thu 350 tỷ đồng trong tháng 8, đưa lũy kế 8 tháng lên 1.941 tỷ đồng, bằng 78,3% dự toán Trung ương, 71,2% dự toán HĐND tỉnh và 108% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách tháng 8 và quý III/2026, ông Nghĩa cho hay, các đơn vị bám sát từng khoản thu, địa bàn, dự án và người nộp thuế; phân tích rõ nguồn thu, yếu tố tăng giảm và dịch chuyển nguồn thu, đồng thời chủ động có giải pháp đối với khoản thu đạt thấp.

Công chức Thuế tỉnh Lai Châu hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Trong thời gian tới, Thuế tỉnh Lai Châu tập trung quản lý dự án và tài nguyên khoáng sản. Các dự án lớn, dự án khai thác khoáng sản mới phát sinh được theo dõi, bố trí công chức có chuyên môn quản lý thu khi đi vào hoạt động.

Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thu chi tiết đến từng khoản thu, sắc thuế, địa bàn để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Trên nền dữ liệu đó, cơ quan thuế sẽ giao chỉ tiêu thu và thu hồi nợ hằng tháng cho từng đơn vị, làm rõ nguyên nhân và chuẩn bị dự toán năm 2027 sát thực tế.

Các đơn vị tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, thực hiện quản lý nợ và cưỡng chế theo quy trình, phấn đấu thu hồi tối thiểu 40 tỷ đồng trong tháng 8. Các khoản nợ lớn, kéo dài, có yếu tố phức tạp sẽ được áp dụng biện pháp phù hợp và tăng cường trao đổi thông tin với cơ quan Công an; nợ liên quan đến đất đai cũng được giao đầu mối đôn đốc cụ thể.

Công tác kiểm tra được đẩy nhanh theo hướng gắn tiến độ với hiệu quả chống thất thu, đồng thời rà soát doanh nghiệp có rủi ro nhưng chưa được thanh tra, kiểm tra từ 4 năm trở lên.

Với hộ kinh doanh và thương mại điện tử, yêu cầu đặt ra là vừa nhận diện rủi ro, vừa hỗ trợ nhóm hộ, cá nhân mới ra kinh doanh; do đó Thuế tỉnh sẽ triển khai quy trình quản lý, hướng dẫn kiểm tra hộ kinh doanh; phối hợp với đơn vị viễn thông, ngân hàng nghiên cứu khai thác dữ liệu giao dịch thanh toán phục vụ quản lý thuế.

Cùng với đó, lãnh đạo Thuế tỉnh Lai Châu yêu cầu tăng cường kỷ luật, văn hóa công vụ và thái độ phục vụ; rà soát hồ sơ tồn đọng để giải quyết đúng hạn. Hiệu quả công việc phải được thể hiện bằng sản phẩm, tỷ lệ và có định lượng rõ ràng, gắn trách nhiệm thực thi với kết quả thu. Việc làm sạch mã số thuế tiếp tục được thực hiện như một nhiệm vụ nâng chất lượng dữ liệu người nộp thuế.