Thị trường

Central Retail giới thiệu hơn 200 đặc sản, sản phẩm OCOP vùng miền đến gần người tiêu dùng

15:31 | 19/08/2026
(TBTCO) - Ngày 19/8/2026, tại Đại siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội), tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức khai mạc Lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026, nhằm chào mừng Lễ Quốc khánh 2/9, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng cường quảng bá các sản phẩm đặc sản vùng miền; đem đến cho người tiêu dùng cơ hội mua sắm hơn 200 sản phẩm đặc sản đến từ khắp các vùng miền trên cả nước.
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Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục Trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường Trong nước, Bộ Công Thương, chia sẻ: Bộ Công Thương đánh giá cao Central Retail Việt Nam đã tổ chức chương trình trên phạm vi toàn quốc, giới thiệu hơn 200 sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP và hàng hóa tiêu biểu của các vùng miền đến đông đảo người tiêu dùng.

“Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Lễ hội không chỉ góp phần kích cầu tiêu dùng mà còn lan tỏa niềm tự hào về văn hóa, con người, sản vật và năng lực sản xuất của Việt Nam. Đặc biệt, sự kiện là hoạt động cụ thể hóa Chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) với Central Group và Central Retail.

Theo ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, chương trình hướng tới xây dựng cơ chế hợp tác dài hạn, tạo điều kiện để hàng Việt tiếp cận bền vững hệ thống phân phối hiện đại, nâng cao chất lượng và năng lực cung ứng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Qua đó, hàng hóa Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới phân phối của Central Retail tại Thái Lan và các thị trường quốc tế.

“Đây không chỉ là việc tổ chức thêm các tuần hàng hay lễ hội, mà hướng tới tạo dựng một cơ chế hợp tác dài hạn, mở rộng đầu ra và nâng cao vị thế hàng Việt trên thị trường trong nước và quốc tế” - ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông Jose Mestre - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Ngành hàng thực phẩm tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: Năm nay, chúng tôi rất vui mừng khi “Tự hào Đặc sản Việt” bước sang mùa thứ ba, tiếp tục được tổ chức nhân dịp chào mừng Quốc khánh 2/9. Chương trình hướng tới mục tiêu quảng bá các sản phẩm đặc sản vùng miền, góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, đồng thời giúp người tiêu dùng có thêm cơ hội khám phá và lựa chọn những sản phẩm chất lượng của Việt Nam.

Central Retail giới thiệu hơn 200 đặc sản, sản phẩm OCOP vùng miền đến gần người tiêu dùng
Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026

Năm nay, lễ hội giới thiệu hơn 200 sản phẩm đặc sản và sản phẩm OCOP đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, được triển khai tại hệ thống GO!, Tops Market và mini go! trên toàn quốc từ hôm nay tới ngày 9/9/2026.

Bên cạnh hoạt động mua sắm, chương trình còn mang đến nhiều trải nghiệm ẩm thực và văn hóa, qua đó giúp người tiêu dùng hiểu thêm về sự phong phú của sản phẩm Việt Nam và những giá trị đặc trưng của từng vùng miền.

Ngay sau lễ khai mạc, Lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026 sẽ đồng loạt diễn ra liên tục tại các siêu thị GO!, Tops Market, mini go! trên toàn quốc đến hết ngày 9/9/2026, qua đó giới thiệu, quảng bá hơn 200 sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP đến từ các vùng miền.

Central Retail giới thiệu hơn 200 đặc sản, sản phẩm OCOP vùng miền đến gần người tiêu dùng
Khách hàng tham quan tại Lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026

Đặc biệt, nhân dịp Lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026, Central Retail tiếp tục quảng bá các thương hiệu đã tham gia chiến dịch “Tôn vinh sản phẩm Việt”, diễn ra vào cuối năm ngoái do Central Retail phối hợp Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) tổ chức triển khai, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công thương, thông qua việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt - Viet QR pay./.

Tài Tâm
Từ khóa:
Lễ hội Tự hào đặc sản Việt 2026 sản phẩm OCOP vùng miền kích cầu tiêu dùng sản phẩm đặc sản

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