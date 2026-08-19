55 văn bản được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7/2026

Theo đó, qua theo dõi, tổng hợp, trong tháng 7/2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 55 văn bản, gồm: 44 Nghị định, 5 Nghị quyết của Chính phủ, 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

44 Nghị định của Chính phủ ban hành gồm:

1. Nghị định số 245/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026;

2. Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

3. Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử;

4. Nghị định số 255/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của những doanh nghiệp có quan hệ liên kết;

5. Nghị định số 256/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, biển hiệu của công chức thuế;

6. Nghị định số 263/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

7. Nghị định số 264/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Về bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang;

8. Nghị định số 265/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí;

9. Nghị định số 266/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiết kiệm, chống lãng phí;

10. Nghị định số 267/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí và hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí;

11. Nghị định số 268/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Về khuyến nông;

12. Nghị định số 269/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định một số cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số;

13. Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp;

14. Nghị định số 272/2026/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 253/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030;

15. Nghị định số 273/2026/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Về kinh doanh hàng miễn thuế;

16. Nghị định số 274/2026/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh;

17. Nghị định số 275/2026/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp;

18. Nghị định số 276/2026/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

19. Nghị định số 277/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Về Hạ tầng văn hóa số;

20. Nghị định số 278/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân;

21. Nghị định số 279/2026/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

22. Nghị định số 280/2026/NĐ-CР ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý, đầu tư vốn nhà nước, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

23. Nghị định số 281/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

24. Nghị định số 282/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam;

25. Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

26. Nghị định số 284/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa;

27. Nghị định số 285/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2019/NĐ-СР quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP;

28. Nghị định số 286/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

29. Nghị định số 287/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định về tiền bản quyền trong các lĩnh vực: Điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí, xuất bản;

30. Nghị định số 288/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

31. Nghị định số 289/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng do Bộ Công an quản lý;

32. Nghị định số 290/2026/NĐ-CР ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;

33. Nghị định số 291/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-СР ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ và Nghị định số 310/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ;

34. Nghị định số 292/2026/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương;

35. Nghị định số 293/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Hướng dẫn thực thi Công ước La Hay ngày 05 tháng 10 năm 1961 về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công của nước ngoài (Công ước Apostille);

36. Nghị định số 294/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Về tổ hợp tác;

37. Nghị định số 295/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

38. Nghị định số 296/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

39. Nghị định số 297/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo;

40. Nghị định số 298/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

41. Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Quy định tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập;

42. Nghị định số 300/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2025/NĐ-CР ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

43. Nghị định số 301/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất;

44. Nghị định số 302/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa.

5 Nghị quyết của Chính phủ ban hành gồm:

1. Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Về phát triển công dân số;

2. Nghị quyết số 66.23/2026/NQ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế;

3. Nghị quyết số 66.24/2026/NQ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Về xử lý khó khăn, vướng mắc trong quy định về lập, phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

4. Nghị quyết số 35/2026/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ: Gia hạn thời hạn hoạt động Dự án Phân hiệu Trường Đại học RMIT Việt Nam tại Hà Nội;

5. Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm:

1. Quyết định số 34/2026/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

2. Quyết định số 35/2026/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Pháp luật quốc gia;

3. Quyết định số 36/2026/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030;

4. Quyết định số 37/2026/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030;

5. Quyết định số 38/2026/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân;

6. Quyết định số 39/2026/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về Khung trình độ quốc gia Việt Nam./.