Xã hội

Chính thức công bố điểm thi lại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
10:26 | 19/08/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 19/8, Bộ GDĐT chính thức công bố điểm thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Trong 326 thí sinh thi lại tốt nghiệp THPT 2026 tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, 58 em có điểm Toán dưới trung bình, chỉ 42 em đạt từ 8 điểm trở lên.
aa

Theo thống kê, môn Toán có 326 thí sinh dự thi, với điểm trung bình 6,24. Trong số này, 42 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, trong khi 58 em có điểm dưới 5. Kết quả này thu hút sự chú ý khi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt đầu, điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang từng có 299 trong tổng số 328 học sinh đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, sau đó cơ quan chức năng phát hiện sai phạm tại điểm thi.

Chính thức công bố điểm thi lại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Với môn Văn, có 324 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 7.18 điểm, trung vị là 7,25 điểm. Tỉ lệ điểm yếu/kém là 1,9%, tỉ lệ điểm trên 8 là 23,5%.

Chính thức công bố điểm thi lại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Ở môn Vật lí, có 140 thí sinh dự thi với điểm trung bình 6,64 điểm, trung vị 6,75 điểm. Tỉ lệ điểm kém dưới 5 là 15,7% và điểm trên 8 là 22,1%. Với môn Hóa học, có 113 thí sinh dự thi đạt điểm trung bình là 7,53, trung vị là 7,5. Có 3,5% thí sinh dưới 5 điểm, có 39,8% thí sinh trên 8 điểm.

Điểm Sinh học tập trung khá rõ ở vùng 5-6,5 điểm, chiếm gần 58% tổng số thí sinh. Điểm trung bình 5,87 và trung vị 5,80. Chỉ có 1 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm 2,6%; trong khi có 6 thí sinh dưới 5 điểm, tương đương 15,8%...

Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, kết quả tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có những bất thường lớn, trong đó 299/328 thí sinh đạt từ 9 điểm Toán trở lên. Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó quyết định hủy kết quả thi tại điểm thi này và tổ chức thi lại nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Sau khi có kết quả thi lại, thí sinh có thể sử dụng điểm thi theo quy định để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo được nộp đơn đến ngày 23/8; giấy chứng nhận kết quả thi được cấp từ ngày 21/8. Các cơ sở giáo dục đại học căn cứ nguyện vọng thí sinh đã đăng ký trên hệ thống tuyển sinh cùng điểm chuẩn đã công bố để thực hiện xét tuyển bổ sung theo quy định.

Xem chi tiết thống kê kết quả điểm thi tại đây!

Mai Tấn
Từ khóa:
điểm thi lại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 thống kê điểm thi các môn THPT bộ giáo dục và đào tạo điểm thi môn Văn THPT

Bài liên quan

Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học viên, học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027

Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học viên, học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

Hủy kết quả thi tại điểm thi chuyên Tuyên Quang, tổ chức thi lại ngày 14 - 15/8

Hủy kết quả thi tại điểm thi chuyên Tuyên Quang, tổ chức thi lại ngày 14 - 15/8

Dành cho bạn

Ngày 19/8: Giá bạc tiếp đà sụt giảm

Ngày 19/8: Giá bạc tiếp đà sụt giảm

Xây dựng cơ chế quản lý tài chính công đồng bộ, thống nhất

Xây dựng cơ chế quản lý tài chính công đồng bộ, thống nhất

Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Đầu tư Xây dựng Trung Nam bị xử phạt do chậm công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

Đầu tư Xây dựng Trung Nam bị xử phạt do chậm công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

Nhận diện "từ sớm, từ xa" phòng, chống gian lận hóa đơn

Nhận diện "từ sớm, từ xa" phòng, chống gian lận hóa đơn

Ngày 19/8: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 19/8: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Đọc thêm

Học viện Tài chính: Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Thuế và Hải quan khóa 60

Học viện Tài chính: Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Thuế và Hải quan khóa 60

(TBTCO) - Chiều 18/8, Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 60. Trong đó, có 364 sinh viên tốt nghiệp xếp loại từ Khá trở lên, tương ứng 99,73%.
Hà Nội xây dựng thương hiệu liên hoan Jazz quốc tế

Hà Nội xây dựng thương hiệu liên hoan Jazz quốc tế

(TBTCO) - Hanoi Jazztival 2026 được tổ chức vào tháng 9/2026 với mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm nhạc Jazz của Việt Nam, nơi hội tụ các nghệ sĩ, học giả và các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp; đồng thời tạo động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh Thủ đô năng động, sáng tạo, hội nhập nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hiến.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình: Càng đông người tham gia, mức đóng càng giảm

Bảo hiểm y tế hộ gia đình: Càng đông người tham gia, mức đóng càng giảm

Từ thành viên thứ 5 trở đi trong hộ gia đình cùng tham gia bảo hiểm y tế sẽ được giảm mức đóng xuống còn 40% so với người thứ nhất, tương đương 45.540 đồng/tháng, trong khi vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.
Việt Nam cam kết đồng hành cùng thế giới trong phục hồi đất, chống sa mạc hóa

Việt Nam cam kết đồng hành cùng thế giới trong phục hồi đất, chống sa mạc hóa

(TBTCO) - Tham dự COP17 UNCCD tại Mông Cổ, Việt Nam khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm trong nỗ lực toàn cầu chống suy thoái đất, hạn hán và sa mạc hóa; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quản lý rừng bền vững, thúc đẩy mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất (LDN) và mở rộng hợp tác quốc tế về phục hồi cảnh quan.
Hà Nội tổ chức 13 chương trình nghệ thuật kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hà Nội tổ chức 13 chương trình nghệ thuật kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Thành phố Hà Nội tổ chức 13 chương trình nghệ thuật tại nhiều xã, phường trên địa bàn, cùng trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” tại Nhà tù Hỏa Lò, góp phần lan tỏa truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước và tạo không khí vui tươi trong nhân dân.
Đưa tiết kiệm năng lượng thành nguồn lực tăng trưởng xanh

Đưa tiết kiệm năng lượng thành nguồn lực tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Tiết kiệm năng lượng không còn đơn thuần là giải pháp giảm chi phí, mà đang trở thành một cấu phần quan trọng của năng lực cạnh tranh và tăng trưởng xanh. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng, Việt Nam cần chuyển từ vận động tiết kiệm sang quản trị năng lượng hiện đại, thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và huy động nguồn vốn cho các dự án hiệu quả năng lượng.
Bộ Tài chính công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Học viện Tài chính

Bộ Tài chính công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Học viện Tài chính

(TBTCO) - Sáng ngày 16/8, tại Hà Nội, Học viện Tài chính tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Tài chính về công tác cán bộ. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đến dự, trao quyết định và phát biểu chỉ đạo.
Từ 15/8, EVN đưa số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 vào hoạt động

Từ 15/8, EVN đưa số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 vào hoạt động

(TBTCO) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chính thức đưa vào hoạt động số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 từ ngày 15/8/2026 trên toàn quốc. Bên cạnh số điện thoại 1558, khách hàng sử dụng điện vẫn có thể tiếp tục liên hệ bằng các số điện thoại chăm sóc khách hàng hiện tại của các Tổng Công ty Điện lực song song với đầu số 1558 mới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Nhận diện thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo

Nhận diện thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo

55 văn bản được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7/2026

55 văn bản được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7/2026

Hải quan khu vực XII thu ngân sách gần 13.800 tỷ đồng, tăng hơn 22%

Hải quan khu vực XII thu ngân sách gần 13.800 tỷ đồng, tăng hơn 22%

Kho bạc Nhà nước chủ động điều hành dòng tiền ngân quỹ

Kho bạc Nhà nước chủ động điều hành dòng tiền ngân quỹ

Tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu ngân sách 7 tháng tăng hơn 35% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu ngân sách 7 tháng tăng hơn 35% so với cùng kỳ

Chính thức công bố điểm thi lại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Chính thức công bố điểm thi lại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Làm rõ tiêu chí “thật cần thiết” khi Nhà nước thu hồi đất

Làm rõ tiêu chí “thật cần thiết” khi Nhà nước thu hồi đất

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia với tổng nguồn lực hơn 808.000 tỷ đồng

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia với tổng nguồn lực hơn 808.000 tỷ đồng

Thị trường hướng tới mốc FTSE Russell công bố danh mục GEIS ngày 21/8

Thị trường hướng tới mốc FTSE Russell công bố danh mục GEIS ngày 21/8

Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 17/8: Vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới được dự báo tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 17/8: Vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới được dự báo tích cực

Ngày 17/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 17/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 18/8: Giá heo hơi vẫn chưa dứt đà giảm

Ngày 18/8: Giá heo hơi vẫn chưa dứt đà giảm

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Ngày 17/8: Giá heo hơi áp sát mốc 55.000 đồng/kg

Ngày 17/8: Giá heo hơi áp sát mốc 55.000 đồng/kg