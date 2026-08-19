Chính thức công bố điểm thi lại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Theo thống kê, môn Toán có 326 thí sinh dự thi, với điểm trung bình 6,24. Trong số này, 42 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, trong khi 58 em có điểm dưới 5. Kết quả này thu hút sự chú ý khi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt đầu, điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang từng có 299 trong tổng số 328 học sinh đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, sau đó cơ quan chức năng phát hiện sai phạm tại điểm thi.

Với môn Văn, có 324 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 7.18 điểm, trung vị là 7,25 điểm. Tỉ lệ điểm yếu/kém là 1,9%, tỉ lệ điểm trên 8 là 23,5%.

Ở môn Vật lí, có 140 thí sinh dự thi với điểm trung bình 6,64 điểm, trung vị 6,75 điểm. Tỉ lệ điểm kém dưới 5 là 15,7% và điểm trên 8 là 22,1%. Với môn Hóa học, có 113 thí sinh dự thi đạt điểm trung bình là 7,53, trung vị là 7,5. Có 3,5% thí sinh dưới 5 điểm, có 39,8% thí sinh trên 8 điểm.

Điểm Sinh học tập trung khá rõ ở vùng 5-6,5 điểm, chiếm gần 58% tổng số thí sinh. Điểm trung bình 5,87 và trung vị 5,80. Chỉ có 1 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm 2,6%; trong khi có 6 thí sinh dưới 5 điểm, tương đương 15,8%...

Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, kết quả tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có những bất thường lớn, trong đó 299/328 thí sinh đạt từ 9 điểm Toán trở lên. Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó quyết định hủy kết quả thi tại điểm thi này và tổ chức thi lại nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Sau khi có kết quả thi lại, thí sinh có thể sử dụng điểm thi theo quy định để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo được nộp đơn đến ngày 23/8; giấy chứng nhận kết quả thi được cấp từ ngày 21/8. Các cơ sở giáo dục đại học căn cứ nguyện vọng thí sinh đã đăng ký trên hệ thống tuyển sinh cùng điểm chuẩn đã công bố để thực hiện xét tuyển bổ sung theo quy định.

Xem chi tiết thống kê kết quả điểm thi tại đây!