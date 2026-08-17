Chứng khoán

Thị trường hướng tới mốc FTSE Russell công bố danh mục GEIS ngày 21/8

Thu Hương

Thu Hương

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17:00 | 17/08/2026
(TBTCO) - Danh mục GEIS dự kiến được công bố trước thời điểm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam có hiệu lực từ ngày 21/9.
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Theo phân tích mới nhất của Chứng khoán MBS, một trong những thông tin đáng chú ý của thị trường trong tuần này là FTSE Russell dự kiến công bố danh mục cổ phiếu chính thức thuộc bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (GEIS) vào rạng sáng 21/8. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, trước thời điểm việc chuyển sang nhóm thị trường mới nổi hạng hai (Secondary Emerging Market) có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Theo lộ trình, quá trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào các chỉ số của FTSE Russell sẽ được triển khai theo 4 đợt, kéo dài đến tháng 9/2027 nhằm phân bổ quá trình tái cơ cấu danh mục theo từng giai đoạn. Trong đó, đợt đầu tiên dự kiến thực hiện vào tháng 9 tới với tỷ trọng khoảng 10%.

Thị trường hướng tới mốc FTSE Russell công bố danh mục GEIS ngày 21/8

Dự báo Danh mục cổ phiếu được vào rổ chỉ số FTSE GEIS trong kỳ cơ cấu tháng 9/2026. Nguồn: MBS.

Diễn biến này được thị trường theo dõi trong bối cảnh giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn có sự phân hóa. Riêng tuần qua, khối ngoại bán ròng hơn 2.100 tỷ đồng. Các chuyên gia cho rằng, việc FTSE Russell công bố danh mục GEIS là một trong những thông tin cần chú ý để đánh giá diễn biến dòng vốn của các quỹ chỉ số trong giai đoạn tiếp theo.

Trên thị trường trong nước, VN-Index giảm 6,7 điểm kể từ đầu tháng 8. Tuy nhiên, theo tính toán của MBS, nếu loại trừ tác động của nhóm cổ phiếu Vingroup, phần còn lại của thị trường tăng 27,8 điểm. Về định giá, P/E dự phóng của thị trường hiện ở mức 12,5 lần, tương đương bình quân 5 năm.

Dữ liệu thống kê được MBS tổng hợp cũng cho thấy trong 6 năm gần nhất, VN-Index đều tăng điểm trong tháng 8, với mức tăng bình quân khoảng 3,9%. Trên cơ sở các yếu tố thị trường và định giá, công ty chứng khoán này đưa ra kịch bản cơ sở đối với VN-Index ở vùng 1.800 điểm, kịch bản tích cực ở 1.850 điểm và vùng hỗ trợ 1.650 - 1.680 điểm. Đây là các kịch bản dự báo của MBS, không phải diễn biến chắc chắn của thị trường.

Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam dự báo gần 40.000 tỷ đồng từ các quỹ mô phỏng chỉ số FTSE có thể chảy vào thị trường Việt Nam trong quá trình nâng hạng, liên quan tới hơn 30 cổ phiếu. Theo Mirae Asset, dòng vốn dự kiến tập trung vào nhóm vốn hóa lớn, có tính đại diện cao như VIC, VHM, HPG và một số cổ phiếu ngân hàng.

Bên cạnh yếu tố nâng hạng, giới phân tích đánh giá bối cảnh kinh tế vĩ mô trong 7 tháng đầu năm 2026 tiếp tục là một trong những yếu tố tác động đến thị trường. Theo đó, đà tăng trưởng của nền kinh tế được duy trì trong thời gian qua, trong bối cảnh chính sách tài khóa và tiền tệ tiếp tục được điều hành nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một trong những diễn biến được chú ý gần đây là cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng. Sau các chỉ đạo về giảm mặt bằng lãi suất cho vay, từ đầu tháng 8, một số ngân hàng đã công bố giảm lãi suất hoặc triển khai các chương trình tín dụng với mức lãi suất ưu đãi.

Các chương trình tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, xuất khẩu, công nghệ cao, tăng trưởng xanh, đồng thời hướng tới một bộ phận khách hàng cá nhân. Các chuyên gia nhận định, diễn biến này cho thấy định hướng tiếp tục giảm chi phí vốn, hỗ trợ khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Trong khi mặt bằng lãi suất cho vay có xu hướng được điều chỉnh, lượng tiền gửi của dân cư tại hệ thống ngân hàng tiếp tục tăng. Theo số liệu được MBS dẫn lại, đến cuối tháng 6/2026, tiền gửi dân cư vượt 11 triệu tỷ đồng, tăng 7,1% so với cuối năm 2025. Diễn biến này cho thấy nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng tiếp tục duy trì ở quy mô lớn trong nửa đầu năm.

Cùng với đó, Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng được đề cập như một yếu tố mới trong quá trình cải cách thể chế. Các chuyên gia cho hay, bên cạnh các giải pháp về tín dụng, lãi suất và chính sách tài khóa, việc hoàn thiện cơ chế phân bổ và sử dụng nguồn lực có thể tác động đến hoạt động của nền kinh tế trong những tháng còn lại của năm.

Đối với diễn biến thị trường chứng khoán, một số nhóm ngành có thể chịu tác động từ các yếu tố đang được thị trường quan tâm. Trong đó, nhóm chứng khoán gắn với diễn biến thanh khoản và tiến trình nâng hạng; nhóm bán lẻ, thực phẩm liên quan đến sức mua trong nước và mặt bằng chi phí vốn; trong khi logistics và bảo hiểm chịu ảnh hưởng từ những yếu tố đặc thù của từng ngành.

Trong ngắn hạn, việc FTSE Russell công bố danh mục GEIS vào ngày 21/8 và mốc nâng hạng có hiệu lực từ ngày 21/9 là những sự kiện đáng chú ý đối với thị trường. Cùng với đó, diễn biến dòng vốn ngoại, thanh khoản, mặt bằng lãi suất và các chỉ báo kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục là những yếu tố được theo dõi trong những tuần tới.

Thu Hương
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Danh mục GEIS ftse russell nâng hạng thị trường chứng khoán cổ phiếu quỹ mô phỏng chỉ số FTSE cổ phiếu vốn hóa lớn

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