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SHS năm thứ hai liên tiếp được VIS Rating xếp hạng A, củng cố nền tảng tăng trưởng

08:00 | 06/10/2026
(TBTCO) - Ngày 2/10/2026, VIS Rating duy trì xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành dài hạn ở mức A, triển vọng Ổn định đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS). Đây là năm thứ hai liên tiếp SHS giữ mức đánh giá này, phản ánh hồ sơ tín nhiệm của Công ty trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh doanh và chuẩn bị nguồn lực cho một chu kỳ phát triển mới.
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VIS Rating là tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín, với sự tham gia của Moody’s trong hỗ trợ kỹ thuật. Các đánh giá được thực hiện từ thông lệ xếp hạng quốc tế và điều chỉnh cho thị trường Việt Nam, xem xét toàn diện các yếu tố như sức mạnh tín dụng độc lập, khẩu vị rủi ro, khả năng sinh lời, đòn bẩy, nguồn vốn và thanh khoản. Sau lần đầu được xếp hạng A – triển vọng Ổn định vào tháng 10/2025, SHS tiếp tục giữ vững mức xếp hạng này trong kỳ đánh giá năm 2026, cho thấy mức độ tín nhiệm của Công ty được khẳng định nhất quán qua hai kỳ đánh giá liên tiếp.

SHS năm thứ hai liên tiếp được VIS Rating xếp hạng A, củng cố nền tảng tăng trưởng
Đây là năm thứ hai liên tiếp SHS được VIS Rating xếp hạng A.

Theo VIS Rating, kết quả xếp hạng phản ánh kỳ vọng về sự chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và nguồn thu của SHS. Khả năng duy trì thanh khoản ổn định cùng định hướng đa dạng hóa nguồn vốn và nâng cao năng lực quản trị cũng góp phần hỗ trợ mức xếp hạng hiện tại.

Củng cố nội lực cho bước chuyển dài hạn

Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, SHS tiếp tục củng cố các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời từng bước phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng. Song song với việc mở rộng hợp tác cùng các đối tác, Công ty chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ và chất lượng phục vụ, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Sự chuyển dịch này không chỉ mang ý nghĩa về cơ cấu kinh doanh, mà còn phù hợp với lộ trình phát triển rộng hơn mà SHS đang theo đuổi trong giai đoạn 2026 - 2030. Công ty hướng tới chuyển đổi từ mô hình công ty chứng khoán truyền thống sang Full-Service Wealth Management, mở rộng vai trò từ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ riêng lẻ sang phục vụ khách hàng trên toàn bộ hành trình đầu tư và quản lý tài sản. Theo định hướng đó, SHS phát triển các trụ cột kinh doanh gồm Tư vấn đầu tư, Wealth Management, Investment Banking và Đầu tư - Kinh doanh nguồn vốn, đồng thời tập trung vào các nền tảng về tư duy khách hàng, năng lực, công nghệ, quản trị hệ thống và phát triển bền vững.

SHS năm thứ hai liên tiếp được VIS Rating xếp hạng A, củng cố nền tảng tăng trưởng
Duy trì xếp hạng A góp phần củng cố uy tín và vị thế thương hiệu của SHS trên thị trường.

Trong mô hình này, chất lượng tăng trưởng không chỉ được đo bằng quy mô tài sản hay tốc độ mở rộng kinh doanh, mà còn ở khả năng tạo lập cơ cấu doanh thu cân bằng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng thích ứng trước biến động thị trường. Đây cũng là điểm tương đồng với triển vọng VIS Rating đặt ra khi kỳ vọng việc gia tăng các nguồn thu thường xuyên sẽ hỗ trợ sự ổn định của lợi nhuận và từng bước cải thiện kết quả từ hoạt động kinh doanh cốt lõi trong 12–18 tháng tới.

Từ năng lực tín nhiệm đến vị thế trên hành trình phát triển mới

Việc duy trì mức A qua hai kỳ đánh giá liên tiếp mang thêm ý nghĩa khi SHS đang bước vào giai đoạn chuyển đổi với mục tiêu xây dựng một tổ chức tài chính có năng lực phục vụ ngày càng toàn diện hơn. Kết quả tín nhiệm không chỉ bổ sung một chỉ dấu độc lập về hồ sơ tài chính của Công ty, mà còn góp phần củng cố uy tín thương hiệu trong quan hệ với khách hàng, cổ đông, đối tác và thị trường.

Với định hướng Full-Service Wealth Management, SHS từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của từng phân khúc khách hàng. Trọng tâm không chỉ nằm ở việc mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn ở khả năng nâng cao chất lượng tư vấn, ứng dụng công nghệ để cải thiện trải nghiệm và xây dựng hành trình phục vụ khách hàng ngày càng liền mạch, chuyên sâu và cá nhân hóa.

Theo đó, năng lực tài chính, chất lượng quản trị và sức mạnh thương hiệu cùng tạo nên dư địa phát triển của SHS. Một cơ cấu tài chính được quản trị phù hợp cho phép Công ty đầu tư sâu hơn cho công nghệ, sản phẩm, con người và dịch vụ; ngược lại, hiệu quả từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi sẽ góp phần củng cố sức khỏe tài chính chống chịu và khả năng thích ứng qua các chu kỳ thị trường.

SHS năm thứ hai liên tiếp được VIS Rating xếp hạng A, củng cố nền tảng tăng trưởng
SHS đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với định hướng Full-Service Wealth Management.

VIS Rating cũng chỉ ra những yếu tố có thể hỗ trợ SHS nâng bậc tín nhiệm trong tương lai, trong đó có khả năng duy trì sự đa dạng bền vững giữa các mảng kinh doanh và nguồn thu, qua đó cải thiện tính ổn định của lợi nhuận.

Những yếu tố này cũng tương đồng với hướng phát triển SHS quyết tâm theo đuổi trong chặng đường sắp tới. Với khách hàng, SHS hướng tới một hệ sinh thái dịch vụ ngày càng toàn diện, trong đó nhu cầu đầu tư và quản lý tài sản được tiếp cận trên một hành trình thống nhất thay vì những giao dịch riêng lẻ. Với cổ đông và đối tác, năng lực tài chính, chất lượng quản trị và tính ổn định của mô hình kinh doanh là nền tảng góp phần củng cố niềm tin và tạo dựng giá trị doanh nghiệp qua nhiều chu kỳ.

SHS đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về năng lực phục vụ, hiệu quả hoạt động và chuẩn mực quản trị. Trong bối cảnh đó, việc năm thứ hai liên tiếp được VIS Rating duy trì xếp hạng A – triển vọng Ổn định là một dấu mốc đáng chú ý, góp phần củng cố uy tín tín nhiệm và vị thế thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Hướng tới Full-Service Wealth Management và hiện thực hóa sứ mệnh “Kiến tạo Tài chính Thịnh vượng”, SHS xác định tăng trưởng phải đi cùng chất lượng quản trị, hiệu quả hoạt động và giá trị tạo ra cho khách hàng. Từ nền tảng tín nhiệm được duy trì nhất quán, Công ty tiếp tục nâng cao nội lực, hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và xây dựng những động lực tăng trưởng bền vững cho chặng đường phía trước./.

Quỳnh Như
Từ khóa:
Full Service Wealth Management quản lý tài sản đầu tư shs chứng khoán shs

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