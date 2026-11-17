Buổi hội đàm tập trung trao đổi sâu rộng về các định hướng chiến lược trong hợp tác huy động vốn, tài trợ dự án trọng điểm và tăng cường kết nối tài chính giữa hai quốc gia.

Mở đầu buổi hội đàm, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao năng lực tài chính toàn cầu, mạng lưới hoạt động rộng khắp cũng như bề dày kinh nghiệm của ICBC – một trong những định chế tài chính hàng đầu thế giới – trong các lĩnh vực tài trợ thương mại, huy động vốn và quản lý dự án lớn.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) ông Liêu Lâm. Ảnh: Vũ Oanh

Bộ trưởng ghi nhận những đóng góp thiết thực của ICBC trong thời gian qua khi đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy kim ngạch thương mại, đầu tư song phương, đồng thời cung cấp nguồn vốn quan trọng cho các hoạt động kinh tế tại Việt Nam.

Định hướng cho giai đoạn hợp tác tiếp theo, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động và Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng quy mô lớn, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã đề xuất nhiều nội dung trọng tâm.

Cụ thể, Bộ trưởng đề nghị ICBC tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin thị trường tài chính quốc tế, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác huy động vốn quy mô lớn, đồng thời đóng vai trò cầu nối tích cực hỗ trợ kết nối Việt Nam với mạng lưới nhà đầu tư toàn cầu.

Bộ trưởng lưu ý, các phương án hợp tác tài chính cần được nghiên cứu, tính toán thận trọng và kỹ lưỡng đối với các yếu tố then chốt như chi phí vốn, cơ cấu kỳ hạn và năng lực quản lý rủi ro, nhằm bảo đảm sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất gắn liền với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.

Đặc biệt, trao đổi về lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận sự quan tâm lớn của ICBC đối với các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt là các tuyến đường sắt kết nối khổ lớn giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Bộ trưởng đề nghị phía ICBC tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tài chính khả thi và phương án thu xếp nguồn vốn linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng dự án, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam cũng như các phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đáp lại những ý kiến đánh giá và đề xuất của Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch ICBC Liêu Lâm bày tỏ sự ấn tượng mạnh mẽ trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và triển vọng tươi sáng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ông Liêu Lâm khẳng định ICBC đánh giá rất cao thị trường Việt Nam và mong muốn tiếp tục thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với Bộ Tài chính cũng như các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Vũ Oanh

Chủ tịch ICBC nhấn mạnh, với thế mạnh vượt trội về nguồn lực tài chính, kinh nghiệm thu xếp vốn quốc tế và hệ sinh thái dịch vụ tài chính xuyên biên giới hiện đại, ICBC luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các đối tác Việt Nam. Qua đó, ngân hàng kỳ vọng sẽ góp phần tích cực vào việc làm sâu sắc hơn nữa giao lưu thương mại, dòng vốn đầu tư và sự gắn kết kinh tế giữa hai nước láng giềng.

Trong không khí hữu nghị và xây dựng, hai bên đã tiến hành rà soát, thảo luận chi tiết về nhiều hướng hợp tác cụ thể. Các nội dung trọng tâm bao gồm: phương án tài trợ các dự án hạ tầng lớn, cơ chế huy động vốn hiệu quả trên thị trường tài chính quốc tế, cùng các giải pháp kỹ thuật nhằm đẩy mạnh kết nối thanh toán hiện đại như thanh toán bằng mã QR và thanh toán bù trừ xuyên biên giới bằng đồng nhân dân tệ (RMB).

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam và Chủ tịch ICBC thống nhất giao các đơn vị đầu mối chuyên môn của hai bên tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, tăng cường trao đổi chuyên sâu về các lĩnh vực cùng quan tâm.