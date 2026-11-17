Trong phiên giao dịch ngày 17/11, thị trường chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh từ nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng. VCB là cổ phiếu kéo giảm chỉ số mạnh nhất, lấy đi gần 2 điểm. Các mã GAS, BSR, VHM và BID cũng tác động tiêu cực đến thị trường. Ở chiều ngược lại, MCH, POW, VPL, KDH và HDB đóng góp tích cực nhưng mức tăng không đủ bù đắp áp lực từ nhóm cổ phiếu lớn.

Các nhà đầu tư nước ngoài giao dịch khá thận trọng. Khối ngoại quay lại trạng thái bán ròng với giá trị khoảng 382 tỷ đồng trên cả ba sàn. Riêng HOSE ghi nhận giá trị mua vào 1.086,87 tỷ đồng và bán ra 1.444,53 tỷ đồng, tương ứng bán ròng gần 357,7 tỷ đồng. Quy mô giao dịch ở cả hai chiều đều ở mức thấp.

FPT tiếp tục là tâm điểm bán ròng với giá trị 146,89 tỷ đồng, lớn nhất trên ba sàn. Cổ phiếu này giảm 1,82%, xuống 48.500 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu FPT đã về mức thấp nhất trong ba năm. Đây là phiên thứ ba liên tiếp FPT dẫn đầu danh sách bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng. Trong một tuần trở lại đây, từ ngày 11/11 đến hết phiên 17/11, tổng giá trị bán ròng tại FPT đã lên tới lên tới 1.000 tỷ đồng. Áp lực bán tại FPT tiếp tục diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến của nhóm cổ phiếu công nghệ quốc tế, đặc biệt là Nvidia và những tranh luận về triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh FPT, khối ngoại bán ròng mạnh VCB với giá trị 102,43 tỷ đồng. Cổ phiếu ngân hàng này giảm 2,07%, xuống 52.100 đồng/cổ phiếu, đồng thời là mã gây sức ép lớn nhất lên VN-Index. Các cổ phiếu ngân hàng khác cũng bị bán ròng gồm MBB (65,14 tỷ đồng), STB (38,10 tỷ đồng), TCB (37,65 tỷ đồng) và BID (35,79 tỷ đồng). Đáng chú ý, giá cổ phiếu STB vẫn tăng 1,12% bất chấp áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 17/11 - Nguồn: Dstock

Ở chiều mua, MSN dẫn đầu với giá trị mua ròng 147,01 tỷ đồng, gần tương đương quy mô bán ròng tại FPT. Cổ phiếu này tăng nhẹ 0,28%, lên 71.700 đồng/cổ phiếu.

Tiếp đến, POW được mua ròng 53,89 tỷ đồng và tăng 3,11%, lên 13.250 đồng/cổ phiếu. HPG cũng thu hút 50,72 tỷ đồng vốn ngoại, dù giá cổ phiếu giảm nhẹ 0,24%. KDH được mua ròng 44,31 tỷ đồng, đồng thời tăng 3,64%, lên 15.650 đồng/cổ phiếu.

Một số cổ phiếu khác được mua ròng gồm VNM (16,77 tỷ đồng), NT2 (16,52 tỷ đồng), SHS (15,05 tỷ đồng) và CTD (9,65 tỷ đồng).

Dòng vốn ngoại nhìn chung tiếp tục phân hóa mạnh giữa các cổ phiếu. Trong khi FPT và nhiều mã ngân hàng chịu áp lực bán kéo dài, lực mua vẫn xuất hiện và tập trung vào một số cổ phiếu như MSN, POW, HPG và KDH. Tuy nhiên, quy mô giao dịch thu hẹp ở cả hai chiều phản ánh tâm lý thận trọng của nhóm nhà đầu tư này khi thị trường chưa xác lập được xu hướng tăng rõ rệt./.