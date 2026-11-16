VIC dẫn đầu chiều mua của khối ngoại, FPT tiếp tục chịu áp lực bán ròng

Phiên giao dịch ngày 16/11, thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giằng co khi lực cầu chưa đủ mạnh để tạo sự bứt phá rõ rệt. Kết phiên, VN-Index tăng 1,96 điểm (+0,11%), lên 1.736,89 điểm, duy trì trên vùng hỗ trợ 1.730 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp của chỉ số, nối tiếp tuần phục hồi nhẹ trước đó.

Cùng đó, khối ngoại cũng ghi nhận phiên mua ròng thứ hai liên tiếp, dù giá trị khá khiêm tốn (hơn 12 tỷ đồng). Trong đó, trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng 20,6 tỷ đồng. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có sự phân hóa với dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn duy trì tại FPT cùng nhiều cổ phiếu ngân hàng.

VIC dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với giá trị 116,78 tỷ đồng. Cổ phiếu này tăng 2,06%, lên 248.000 đồng/cổ phiếu. Cùng nhóm Vingroup, VHM được mua ròng 30,70 tỷ đồng, đóng cửa tăng 0,48%, lên 62.500 đồng/cổ phiếu.

Dòng tiền ngoại cũng tìm đến MSN với giá trị mua ròng 62,31 tỷ đồng, KDH đạt 41,27 tỷ đồng và VNM đạt 40,73 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác được mua ròng đáng chú ý gồm LPB (33,36 tỷ đồng), FRT (27,68 tỷ đồng), BSR (21,86 tỷ đồng) và MCH (19,56 tỷ đồng). Trong đó, MCH tăng 5,26%, lên 130.000 đồng/cổ phiếu, còn LPB tăng 2,48%.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 16/11. Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, FPT tiếp tục đứng đầu danh sách bán ròng với giá trị 163,24 tỷ đồng. Cổ phiếu công nghệ này giảm 1,4%, xuống 49.400 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu FPT liên tục nằm trong nhóm chịu áp lực bán mạnh từ nhà đầu tư nước ngoài trong những phiên gần đây. Tính riêng 3 phiên giao dịch 12/11, 13/11 và 16/11, tổng giá trị bán ròng tại FPT đạt gần 835 tỷ đồng.

Diễn biến tại FPT tiếp tục thu hút sự chú ý trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công nghệ toàn cầu chịu tác động từ những tranh luận về triển vọng tăng trưởng và mức định giá của các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Tuần này, cổ phiếu Nvidia là một trong những tâm điểm của làn sóng đầu tư AI trên thị trường quốc tế. Những biến động và kỳ vọng xoay quanh cổ phiếu này đang trở thành yếu tố được giới đầu tư theo dõi khi đánh giá triển vọng của nhóm công nghệ toàn cầu.

Bên cạnh FPT, áp lực bán ròng tập trung tại một số cổ phiếu ngân hàng như VCB (52,79 tỷ đồng), VPB (39,14 tỷ đồng), BID (37,44 tỷ đồng) và ACB (37,38 tỷ đồng). Trong đó, VCB giảm 1,12%, VPB giảm 1,81% và BID giảm 0,63%, trong khi ACB vẫn tăng nhẹ 0,49%.

Dù khối ngoại đã chuyển sang trạng thái mua ròng nhẹ trên HOSE, dòng vốn vẫn phân hóa đáng kể giữa các nhóm cổ phiếu. Lực mua tại VIC và một số mã vốn hóa lớn phần nào cân bằng áp lực bán tại FPT và nhóm ngân hàng, trong bối cảnh VN-Index tiếp tục tích lũy quanh vùng 1.730-1.740 điểm./.