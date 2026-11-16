Ngân hàng - Bảo hiểm

Chưa cấp phép ngân hàng thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế, đề xuất mở cơ chế khơi thông dòng vốn

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
16:53 | 16/11/2026
(TBTCO) - Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) hiện chưa có ngân hàng thành viên được cấp phép và hoạt động. Ngân hàng Nhà nước đề xuất cơ chế mở tài khoản vốn, tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại ngân hàng ngoài IFC nhằm đảm bảo sự thông suốt dòng vốn từ nước ngoài; đồng thời mở rộng tiêu chí xếp hạng tín nhiệm quốc tế cho ngân hàng ngoại.
aa
Hàng loạt ngân hàng lớn tăng tốc lập “cứ điểm” tại Trung tâm Tài chính quốc tế Ngân hàng dự kiến phải vượt nhiều “cửa ải” để hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế Trung tâm tài chính quốc tế cần cơ chế giám sát tạo niềm tin cho nhà đầu tư

Vẫn chưa có ngân hàng thành viên được cấp phép tại IFC

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 329/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Nghị định 329).

“Các nhà đầu tư và cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế đều cho rằng điều kiện về xếp hạng tín nhiệm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 và điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định 329 là cao, dẫn đến một số ngân hàng lớn hoạt động hiệu quả và quan tâm thành lập ngân hàng thành viên trong Trung tâm tài chính quốc tế hiện đang chưa đáp ứng” - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, nhà đầu tư và thành viên Trung tâm tài chính quốc tế cần có tài khoản mở tại ngân hàng thành viên/tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Trung tâm tài chính khi thực hiện các hoạt động được phép theo pháp luật về Trung tâm tài chính.

Quy định này tạo điều kiện nhận diện, theo dõi dòng tiền liên quan đến hoạt động được phép thực hiện của thành viên, đảm bảo yêu cầu quản lý, giám sát dòng vốn đặc thù vào/ra IFC.

Như vậy, để IFC đi vào vận hành thực chất, hiệu quả, cần thiết phải có ngân hàng thành viên được thành lập và khai trương hoạt động trong Trung tâm tài chính.

Chưa cấp phép ngân hàng thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế, đề xuất mở cơ chế khơi thông dòng vốn
Chưa cấp phép ngân hàng thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế, đề xuất mở cơ chế khơi thông dòng vốn. Ảnh tư liệu.

Theo quy định, điều kiện cấp Giấy phép thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành viên là: thứ hạng tín nhiệm từ mức AA- trở lên (theo Standard & Poor’s hoặc Fitch Ratings) hoặc từ mức Aa3 trở lên (theo Moody’s) đến thời điểm gần nhất tính từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.....

Trên cơ sở tổng hợp khó khăn vướng mắc thời gian qua về điều kiện về xếp hạng tín nhiệm, các đơn vị đề xuất điều chỉnh theo hướng xem xét áp dụng ngưỡng thấp hơn trong giai đoạn đầu, để tạo điều kiện thu hút định chế tài chính quốc tế. Sau đó, nâng dần theo lộ trình khi Trung tâm tài chính quốc tế đã có uy tín và bề dày hoạt động.

Cũng theo ban soạn thảo, mặc dù trước mắt đã có một số ngân hàng có thể đáp ứng các quy định hiện hành về điều kiện cấp phép trong Trung tâm tài chính quốc tế và sẵn sàng nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập.

Tuy nhiên, sau khi các ngân hàng hoàn thiện và nộp hồ sơ, cần có thời gian để Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính rà soát, hoàn tất thủ tục cấp giấy phép thành lập. Đồng thời các ngân hàng cũng cần có thời gian để chuẩn bị và đáp ứng các điều kiện khai trương hoạt động như: hệ thống công nghệ thông tin, nhân sự, bộ máy quản trị…

Như vậy, ngân hàng thành viên có thể chưa đi vào hoạt động được ngay để cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho các thành viên trong IFC.

Đề xuất mở tài khoản vốn, tài khoản thanh toán ngoại tệ tạm thời

Dự thảo Nghị định gồm 5 điều, tập trung vào điều kiện cấp phép ngân hàng nước ngoài và cơ chế sử dụng tài khoản ngoại tệ trong giai đoạn đầu hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế.

Tại dự thảo, Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung các Điều 84a, 84b vào sau Điều 84 của Nghị định 329 về sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ.

Theo đó, Điều 84a cho phép doanh nghiệp thành viên sử dụng tài khoản vốn tạm thời tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, mà không phải là thành viên Trung tâm tài chính quốc tế.

“Trong thời hạn 60 ngày sau khi ngân hàng thành viên trong Trung tâm tài chính được cấp phép và triển khai hoạt động cung ứng dịch vụ tài khoản cho khách hàng theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp thành viên phải mở tài khoản vốn tại ngân hàng thành viên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 84 Nghị định này và phải đóng tài khoản vốn tạm thời sau khi hoàn tất việc chuyển số dư từ tài khoản vốn tạm thời sang tài khoản vốn mở tại ngân hàng thành viên trong Trung tâm tài chính” - dự thảo nêu rõ.

Điều 84a dự thảo cũng quy định rõ về giao dịch thu, chi của tài khoản vốn tạm thời.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung Điều 84b, cho phép mỗi doanh nghiệp thành viên sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tạm thời tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam không phải là thành viên Trung tâm tài chính quốc tế.

Điều 84b dự thảo Nghị định cũng quy định rõ giao dịch thu chi của tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tạm thời.

Quy định nêu trên được đề xuất bổ sung do Trung tâm tài chính chưa có ngân hàng thành viên được cấp phép và hoạt động. Vì vậy, cần thiết xây dựng cơ chế tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tạm thời để đảm bảo sự thông suốt dòng vốn từ nước ngoài vào Trung tâm tài chính, cũng như thuận lợi cho nhà đầu tư chuyển tiền góp vốn thành lập thành viên trong Trung tâm tài chính, đáp ứng mục tiêu thu hút, huy động nguồn vốn phục vụ phát triển tăng trưởng kinh tế./.

Đề xuất mở rộng tiêu chí xếp hạng tín nhiệm với ngân hàng ngoại

Về quy định về điều kiện xếp hạng của chủ sở hữu, ngân hàng mẹ là ngân hàng nước ngoài khi xin cấp giấy phép thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xếp hạng tín nhiệm quốc tế như sau:

Trường hợp sử dụng xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế khác, tổ chức đó phải được Cơ quan Giám sát Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (The European Securities and Markets Authority - ESMA) đăng ký hoặc xác nhận, hoặc tổ chức đó phải được quốc gia thuộc Nhóm các nước G7 cho phép xếp hạng tín nhiệm, thứ hạng tín nhiệm phải từ mức AA trở lên./.
Ánh Tuyết
Từ khóa:
trung tâm tài chính ngân hàng ngân hàng nhà nước trung tâm tài chính quốc tế Nghị định số 329/2025/NĐ-CP xếp hạng tín nhiệm ngân hàng ngoại tài khoản vốn tạm thời tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tạm thời ifc ngoại tệ Trung tâm tài chính quốc tế

Bài liên quan

NAPAS tổ chức Hội nghị Tổ chức Thành viên 2026, thúc đẩy phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn

NAPAS tổ chức Hội nghị Tổ chức Thành viên 2026, thúc đẩy phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn

DragonIZ Hà Tĩnh hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, thu hút dòng vốn chất lượng cao

DragonIZ Hà Tĩnh hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, thu hút dòng vốn chất lượng cao

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu mở đợt thanh tra, kiểm tra việc giảm lãi suất trong tháng 11

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu mở đợt thanh tra, kiểm tra việc giảm lãi suất trong tháng 11

Dành cho bạn

Điểm mới về thuế thu nhập cá nhân người làm Freelancer, Affiliate, Kol/Koc… cần lưu ý

Điểm mới về thuế thu nhập cá nhân người làm Freelancer, Affiliate, Kol/Koc… cần lưu ý

DATC và VAMC phối hợp tổ chức Diễn đàn IPAF giai đoạn 2027 - 2028

DATC và VAMC phối hợp tổ chức Diễn đàn IPAF giai đoạn 2027 - 2028

Bất động sản TP. Hồ Chí Minh trước yêu cầu nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực

Bất động sản TP. Hồ Chí Minh trước yêu cầu nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực

Giải ngân vốn đầu tư công sẽ bứt phá trong chặng cuối

Giải ngân vốn đầu tư công sẽ bứt phá trong chặng cuối

Infographics: Bộ Tài chính công bố 255 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Infographics: Bộ Tài chính công bố 255 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Luật Chứng khoán sửa đổi: Mở đường cho mô hình kinh doanh mới

Luật Chứng khoán sửa đổi: Mở đường cho mô hình kinh doanh mới

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay ngày 16/11: Vàng thế giới tiếp tục giao dịch dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce, trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 16/11: Vàng thế giới tiếp tục giao dịch dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce, trong nước đi ngang

(TBTCO) - Vàng thế giới giao dịch ở mức 3.885 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng phổ biến ở 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn dao động 132,7 - 137,8 triệu đồng/lượng.
Nguồn thu bảo hiểm trở lại vùng đỉnh, ngân hàng tiến sâu vào thị trường

Nguồn thu bảo hiểm trở lại vùng đỉnh, ngân hàng tiến sâu vào thị trường

(TBTCO) - Sau 9 tháng năm 2026, nguồn thu bảo hiểm tại 9 ngân hàng đạt gần 17.000 tỷ đồng, tăng gần 36%, với nhiều nhà băng trở lại vùng đỉnh. Dù đà phục hồi còn phân hóa, sức hút từ lĩnh vực này đang thúc đẩy các ngân hàng xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm riêng, gia tăng thị phần.
Người dân cần lưu ý gì khi gia hạn trực tuyến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế?

Người dân cần lưu ý gì khi gia hạn trực tuyến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế?

Người dân khi thanh toán trực tuyến để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện cần kiểm tra kết quả ghi nhận trên hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trường hợp tài khoản đã bị trừ tiền nhưng chưa ghi nhận kết quả, cần liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán và cơ quan bảo hiểm xã hội để tra soát, không tự ý thanh toán lại khi chưa xác định rõ trạng thái giao dịch trước đó.
Thị trường tiền tệ tuần 9 - 13/11: USD bật tăng, kích hoạt hai công cụ giữa nhịp hút ròng hơn 25.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 9 - 13/11: USD bật tăng, kích hoạt hai công cụ giữa nhịp hút ròng hơn 25.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Thị trường tiền tệ tuần 9 - 13/11 cho thấy, tỷ giá USD đảo chiều tăng mạnh, sau khi Ngân hàng Nhà nước triển khai hai công cụ mới gồm hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 182 ngày và mua USD giao ngay định kỳ nhằm hỗ trợ thanh khoản. Trong khi đó, qua kênh OMO, nhà điều hành đảo chiều hút ròng hơn 25.200 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng vẫn qua đêm hạ nhiệt.
Giá vàng hôm nay ngày 14/11: Vàng thế giới xuống dưới 3.900 USD, trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/11: Vàng thế giới xuống dưới 3.900 USD, trong nước tiếp tục giảm

(TBTCO) - Giá vàng thế giới lùi về 3.885 USD/ounce, trong khi vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm, có nơi mất tới 1 triệu đồng/lượng.
Phiên "mở hàng" mua USD giao ngay vắng bên bán, nhóm ngân hàng nào có lợi thế?

Phiên "mở hàng" mua USD giao ngay vắng bên bán, nhóm ngân hàng nào có lợi thế?

(TBTCO) - Thông tin từ HSC cho thấy, trong ngày đầu triển khai nghiệp vụ mua USD giao ngay, chưa có ngân hàng đăng ký bán ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước. Giới phân tích cho rằng, hiệu quả nghiệp vụ phụ thuộc vào diễn biến tỷ giá và dòng vốn ngoại tệ, trong đó nhóm ngân hàng có trạng thái USD dương có thể hưởng lợi.
LPBank 3 năm liên tiếp được Visa vinh danh: Dấu ấn tăng trưởng vững chắc trên thị trường thẻ

LPBank 3 năm liên tiếp được Visa vinh danh: Dấu ấn tăng trưởng vững chắc trên thị trường thẻ

(TBTCO) - Vừa qua, trong khuôn khổ Diễn đàn Khách hàng Visa Việt Nam 2026 (Visa Vietnam Client Forum 2026) tổ chức tại Huế, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vinh dự được Tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng giải thưởng “Leadership in Payment Volume & Outstanding Growth - Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán và tăng trưởng vượt trội”, ghi nhận những kết quả ấn tượng trong hoạt động phát triển thẻ tín dụng Visa.
BIDV được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

BIDV được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

(TBTCO) - Với giá trị thương hiệu đạt 2,246 tỷ USD, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) xếp thứ 4 trong danh sách 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu ngân hàng hàng đầu đất nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Huế: Áp lực thu ngân sách 4.250 tỷ đồng trong 2 tháng để đạt chỉ tiêu thu năm 2026

Huế: Áp lực thu ngân sách 4.250 tỷ đồng trong 2 tháng để đạt chỉ tiêu thu năm 2026

Chưa cấp phép ngân hàng thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế, đề xuất mở cơ chế khơi thông dòng vốn

Chưa cấp phép ngân hàng thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế, đề xuất mở cơ chế khơi thông dòng vốn

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bảo hiểm tiền gửi năm 2026”

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bảo hiểm tiền gửi năm 2026”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp các hoạt động tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp các hoạt động tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên hợp quốc 16

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên hợp quốc 16

Ông Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI

Ông Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI

Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 114 người nộp thuế nợ hơn 118 tỷ đồng

Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 114 người nộp thuế nợ hơn 118 tỷ đồng

Doanh nghiệp hưởng lợi từ việc Bộ Tài chính công bố 133 thủ tục hải quan và 51 thủ tục thuế

Doanh nghiệp hưởng lợi từ việc Bộ Tài chính công bố 133 thủ tục hải quan và 51 thủ tục thuế

Kích hoạt sức mua nội địa, tạo động lực tăng trưởng cho TP. Hồ Chí Minh

Kích hoạt sức mua nội địa, tạo động lực tăng trưởng cho TP. Hồ Chí Minh

Thị trường tài sản mã hóa: Tăng tốc hoàn thiện điều kiện, củng cố an toàn nền tảng để khai mở

Thị trường tài sản mã hóa: Tăng tốc hoàn thiện điều kiện, củng cố an toàn nền tảng để khai mở

Hải quan tăng thu ngân sách hơn 420 tỷ đồng từ hậu kiểm

Hải quan tăng thu ngân sách hơn 420 tỷ đồng từ hậu kiểm

8 sai sót thường gặp khi bán hàng đa kênh

8 sai sót thường gặp khi bán hàng đa kênh

Ngày 15/11: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam tăng lên mốc 51.000 đồng/kg

Ngày 15/11: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam tăng lên mốc 51.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Đề xuất triển khai Khu công nghiệp đường sắt Hà Nội của Vingroup, vốn 29.637 tỷ đồng

Đề xuất triển khai Khu công nghiệp đường sắt Hà Nội của Vingroup, vốn 29.637 tỷ đồng

Ngày 16/11: Giá heo hơi liên tục đi lên

Ngày 16/11: Giá heo hơi liên tục đi lên

Giá vàng hôm nay ngày 15/11: Vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 15/11: Vàng trong nước tiếp tục giảm

Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tìm ra 30 chủ nhân hóa đơn may mắn

Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tìm ra 30 chủ nhân hóa đơn may mắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn điều khoản IV của IMF trao đổi về điều hành chính sách tài khóa cho mục tiêu tăng trưởng cao

Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn điều khoản IV của IMF trao đổi về điều hành chính sách tài khóa cho mục tiêu tăng trưởng cao

Tỷ giá USD hôm nay 16/11: DXY leo đỉnh 19 tháng, thị trường chờ Fed công bố biên bản họp FOMC

Tỷ giá USD hôm nay 16/11: DXY leo đỉnh 19 tháng, thị trường chờ Fed công bố biên bản họp FOMC

Ngày 14/11: Giá cà phê nối dài đà giảm, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá cà phê nối dài đà giảm, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Ngày 15/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 15/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,450 ▼100K
Vàng 99.99 12,600 ▼100K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 17:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16892 17161 17740
CAD 17518 17791 18410
CHF 30078 30452 31097
CNY 0 3822 3919
EUR 27789 28003 29085
GBP 33271 33658 34596
HKD 0 3153 3356
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 13919 14509
SGD 19468 19749 20318
THB 676 739 792
USD (1,2) 25506 0 0
USD (5,10,20) 25544 0 0
USD (50,100) 25571 25585 25955
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,570 25,570 25,950
USD(1-2-5) 24,548 - -
USD(10-20) 24,548 - -
EUR 27,809 27,831 29,196
JPY 157.03 157.31 166.84
GBP 33,397 33,487 34,645
AUD 17,088 17,150 17,803
CAD 17,705 17,762 18,419
CHF 30,307 30,401 31,305
SGD 19,571 19,632 20,405
CNY - 3,787 3,933
HKD 3,216 3,226 3,362
KRW 17.78 18.54 20.18
THB 724.64 733.59 785.34
NZD 13,911 14,040 14,461
SEK - 2,511 2,601
DKK - 3,730 3,862
NOK - 2,643 2,738
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,880.77 - 6,640.23
TWD 705.03 - 854.26
SAR - 6,745.58 7,106.53
KWD - 81,155 86,367
AED - 6,758 7,284
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,540 25,570 25,950
EUR 27,788 27,928 29,161
GBP 33,363 33,531 34,565
HKD 3,210 3,229 3,348
CHF 30,140 30,291 31,236
JPY 156.75 158.33 166.31
AUD 17,027 17,147 17,743
SGD 19,543 19,720 20,317
THB 728 743 780
CAD 17,661 17,785 18,381
NZD 13,961 14,518
KRW 18.62 20.61
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25580 25580 25950
AUD 17064 17164 18086
CAD 17692 17792 18803
CHF 30290 30320 31901
CNY 3804.8 3829.8 3965.3
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 27952 27982 29707
GBP 33545 33595 35347
HKD 0 3300 0
JPY 158.09 158.59 169.1
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14017 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19617 19747 20472
THB 0 705 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13100000 13100000 13950000
SBJ 12000000 12000000 13950000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,537 25,577 25,880
USD20 25,507 25,577 25,880
USD1 25,467 25,577 25,880
AUD 16,982 17,132 18,300
EUR 27,705 27,805 29,462
CAD 17,634 17,734 19,040
SGD 19,673 19,823 20,387
JPY 158.38 159.88 165.42
GBP 33,389 33,539 34,925
XAU 13,448,000 0 13,752,000
CNY 0 3,780 0
THB 0 740 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/11/2026 17:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30