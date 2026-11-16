Thuế - Hải quan

Hải quan tăng thu ngân sách hơn 420 tỷ đồng từ hậu kiểm

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
13:28 | 16/11/2026
(TBTCO) - Thống kê trong 1 tháng (từ ngày 15/9 đến 14/10/2026), toàn ngành Hải quan thực hiện 173 cuộc kiểm tra sau thông quan, truy thu và xử phạt 443,97 tỷ đồng, trong đó số tiền thực thu ngân sách đạt 420,78 tỷ đồng.
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Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII lập kỷ lục bắt giữ 2.148 vụ buôn lậu Hải quan tăng cường kiểm soát trị giá, ngăn gian lận thuế dịp cao điểm cuối năm Hải quan phát hiện, xử lý 18.825 vụ buôn lậu, gian lận thương mại Hải quan thúc đẩy quản lý rủi ro, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thủy sản

Theo Cục Hải quan, trong 1 tháng tính từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, công tác kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm), được ngành Hải quan đẩy mạnh theo hướng dựa trên phân tích thông tin và quản lý rủi ro.

Hải quan tăng thu ngân sách hơn 420 tỷ đồng từ hậu kiểm
Hải quan tăng thu ngân sách hơn 420 tỷ đồng từ hậu kiểm. Ảnh: Cục Hải quan

Toàn ngành đã ban hành 178 quyết định kiểm tra sau thông quan, hoàn thành 173 cuộc kiểm tra. Đáng chú ý, tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt qua kiểm tra đạt 443,97 tỷ đồng, trong đó số tiền thực thu vào ngân sách nhà nước là 420,78 tỷ đồng.

Hoạt động kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực, mặt hàng có nguy cơ gian lận cao, góp phần chống thất thu ngân sách và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Kết quả này cho thấy vai trò của kiểm tra sau thông quan trong phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm thu đúng, thu đủ nghĩa vụ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cũng theo, Cục Hải quan, cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, cơ quan hải quan tiếp tục chú trọng quản lý doanh nghiệp ưu tiên gắn với hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật hải quan.

Cục Hải quan đã tổ chức trao quyết định công nhận mới và gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên cho các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. Trong đó, có 2 doanh nghiệp được công nhận mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang được áp dụng chế độ ưu tiên trên toàn quốc lên 74 doanh nghiệp./.

Trong những tháng còn lại của năm 2026, Cục Hải quan xác định tiếp tục tăng cường quản lý rủi ro và hậu kiểm, chú trọng các dấu hiệu gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm chính sách mặt hàng, nhằm nâng cao hiệu quả chống thất thu ngân sách, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Song Linh
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kiểm tra sau thông quan tăng thu ngân sách từ hậu kiểm ngành hải quan kiểm tra sau thông quan năm 2026 xử phạt vi phạm hải quan

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