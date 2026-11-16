Theo Cục Hải quan, trong 1 tháng tính từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, công tác kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm), được ngành Hải quan đẩy mạnh theo hướng dựa trên phân tích thông tin và quản lý rủi ro.

Hải quan tăng thu ngân sách hơn 420 tỷ đồng từ hậu kiểm. Ảnh: Cục Hải quan

Toàn ngành đã ban hành 178 quyết định kiểm tra sau thông quan, hoàn thành 173 cuộc kiểm tra. Đáng chú ý, tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt qua kiểm tra đạt 443,97 tỷ đồng, trong đó số tiền thực thu vào ngân sách nhà nước là 420,78 tỷ đồng.

Hoạt động kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực, mặt hàng có nguy cơ gian lận cao, góp phần chống thất thu ngân sách và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Kết quả này cho thấy vai trò của kiểm tra sau thông quan trong phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm thu đúng, thu đủ nghĩa vụ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cũng theo, Cục Hải quan, cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, cơ quan hải quan tiếp tục chú trọng quản lý doanh nghiệp ưu tiên gắn với hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật hải quan.

Cục Hải quan đã tổ chức trao quyết định công nhận mới và gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên cho các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. Trong đó, có 2 doanh nghiệp được công nhận mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang được áp dụng chế độ ưu tiên trên toàn quốc lên 74 doanh nghiệp./.