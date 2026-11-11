Thuế - Hải quan

Hải quan thúc đẩy quản lý rủi ro, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thủy sản

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
10:56 | 11/11/2026
Trước kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) về thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thủy sản khai thác phục vụ chế biến, xuất khẩu, Cục Hải quan định hướng tăng quản lý theo rủi ro, hậu kiểm, đồng thời thúc đẩy thống nhất đầu mối kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.
aa
Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 10 tháng đạt 99,2% dự toán Việt Nam - Trung Quốc tăng kết nối Hải quan, giảm chi phí thương mại Hải quan ưu tiên thông quan nhanh nông sản xuất khẩu trong ngày Hải quan tăng tốc cải cách, thu ngân sách đạt 447.362 tỷ đồng

Tăng hậu kiểm, ưu tiên doanh nghiệp tuân thủ tốt

Trong văn bản trả lời VASEP, Cục Hải quan đã làm rõ hướng xử lý đối với những vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến kiểm tra hồ sơ, chứng từ, chênh lệch khối lượng nguyên liệu và giám sát hàng hóa sau khi mở niêm phong.

Hải quan thúc đẩy quản lý rủi ro, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thủy sản

Hải quan ưu tiên DN tuân thủ tốt. Ảnh: Hải Anh

Về đề xuất chuyển từ kiểm tra hồ sơ, chứng từ tại khâu nhập khẩu sang quản lý theo rủi ro, hậu kiểm và xem xét công nhận chứng từ do cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu cấp, Cục Hải quan cho biết pháp luật hiện hành đã quy định việc kiểm tra, giám sát hải quan trên cơ sở quản lý rủi ro.

Trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Hải quan số 11/2026/QH16, Cục Hải quan đang nghiên cứu hoàn thiện cơ chế đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Đây sẽ là căn cứ để áp dụng các biện pháp ưu tiên, miễn hoặc giảm kiểm tra, giám sát và kiểm tra sau thông quan đối với doanh nghiệp chấp hành tốt.

Định hướng này gắn với việc số hóa, tích hợp, chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường phân tích và cảnh báo rủi ro, từng bước tự động hóa quá trình đánh giá tuân thủ. Qua đó, nguồn lực kiểm tra được tập trung vào những lô hàng, doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro. Đối với chứng từ do nước ngoài cấp, việc xem xét sử dụng phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế và thỏa thuận có liên quan, đồng thời bảo đảm khả năng kiểm chứng thông tin.

Một vướng mắc đáng chú ý khác là chênh lệch khối lượng thực nhận so với thông tin trên Health Certificate (H/C) hoặc Catch Certificate (C/C). Do hao hụt tự nhiên và sai số trong quá trình cân đối với nguyên liệu thủy sản đông lạnh, VASEP đề nghị xem xét quy định mức dung sai 2%.

Cục Hải quan cho biết đã có Công văn số 16413/CHQ-GSQL ngày 19/5/2026 hướng dẫn việc khai sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan. Tuy nhiên, đề xuất quy định mức dung sai và điều chỉnh yêu cầu đối với H/C, C/C thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tương tự, kiến nghị sử dụng khối lượng thực nhập theo kết quả cân, phân loại tại nhà máy làm căn cứ trừ lùi, xác nhận nguyên liệu và cấp chứng nhận, không buộc doanh nghiệp sửa đổi hoặc cấp lại H/C, C/C, cũng cần được cơ quan quản lý chuyên ngành xem xét.

Đối với đề xuất cho phép doanh nghiệp tự cân, phân loại, lưu hình ảnh và dữ liệu sau khi cắt niêm phong đối với lô hàng rủi ro thấp mà không phải chờ công chức hải quan, Cục Hải quan cho biết việc giám sát hải quan được thực hiện theo quy định của Luật Hải quan và nguyên tắc quản lý rủi ro. Riêng yêu cầu giám sát, truy xuất nguồn gốc thủy sản thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Thống nhất đầu mối kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu

Ngoài các vướng mắc về thủ tục và chứng từ, VASEP đề nghị tăng cường phối hợp với các nước cung cấp nguyên liệu, đồng thời thống nhất cách thức quản lý giữa các bộ, ngành để tránh phát sinh nhiều lớp thủ tục đối với cùng một lô hàng.

Theo Cục Hải quan, việc trao đổi, làm việc với các nước về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của cơ quan được Chính phủ giao, trong đó có Bộ Nông nghiệp và Môi trường. VASEP có thể kiến nghị Bộ làm việc với các đối tác để tháo gỡ vướng mắc từ phía nước cung cấp nguyên liệu.

Đáng chú ý, để xử lý tình trạng kiểm tra chồng chéo, Bộ Tài chính đang nghiên cứu Đề án thống nhất cơ quan Hải quan làm đầu mối tổ chức kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu. Theo định hướng, hoạt động kiểm tra sẽ dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các cơ quan quản lý.

Mục tiêu là giảm đầu mối, hạn chế kiểm tra trùng lặp, tránh yêu cầu doanh nghiệp cung cấp nhiều lần cùng một loại thông tin, hồ sơ. Doanh nghiệp hướng tới chỉ phải nộp một bộ hồ sơ trên một hệ thống để thực hiện đồng thời thủ tục hải quan và thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

Với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản - lĩnh vực phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu và phải đáp ứng chặt chẽ yêu cầu về chứng từ, truy xuất nguồn gốc - việc giảm các khâu kiểm tra trùng lặp có ý nghĩa trực tiếp đối với thời gian tiếp nhận nguyên liệu và tổ chức sản xuất.

Theo Cục Hải quan, khi trách nhiệm giữa cơ quan Hải quan và cơ quan chuyên ngành được phân định rõ, dữ liệu được kết nối và việc kiểm tra dựa trên mức độ rủi ro, doanh nghiệp có thêm điều kiện giảm chi phí tuân thủ, chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là hướng cải cách nhằm hài hòa yêu cầu quản lý nhà nước với mục tiêu tạo thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu thủy sản.
Song Linh
Từ khóa:
quản lý rủi ro hải quan doanh nghiệp thủy sản kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thủy sản hậu kiểm hải quan

Bài liên quan

Hải quan tăng tốc cải cách, thu ngân sách đạt 447.362 tỷ đồng

Hải quan tăng tốc cải cách, thu ngân sách đạt 447.362 tỷ đồng

Cải cách thuế - hải quan: Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Cải cách thuế - hải quan: Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Hải quan khu vực XIII: Tờ khai tăng hơn 24%, chuyển luồng giảm mạnh

Hải quan khu vực XIII: Tờ khai tăng hơn 24%, chuyển luồng giảm mạnh

Dành cho bạn

Tỷ giá USD hôm nay 11/11: USD bật tăng mạnh sau số liệu lạm phát Mỹ, 80% khả năng Fed nâng lãi suất tháng 12

Tỷ giá USD hôm nay 11/11: USD bật tăng mạnh sau số liệu lạm phát Mỹ, 80% khả năng Fed nâng lãi suất tháng 12

Hà Nội: Không đánh đổi chất lượng quy hoạch lấy tiến độ

Hà Nội: Không đánh đổi chất lượng quy hoạch lấy tiến độ

Giá vàng hôm nay ngày 11/11: Vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước đảo chiều

Giá vàng hôm nay ngày 11/11: Vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước đảo chiều

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/11: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Đọc thêm

Việt Nam - Trung Quốc tăng kết nối Hải quan, giảm chi phí thương mại

Việt Nam - Trung Quốc tăng kết nối Hải quan, giảm chi phí thương mại

(TBTCO) - Tăng cường kết nối dữ liệu, hiện đại hóa cửa khẩu và mở rộng cơ chế doanh nghiệp ưu tiên là những hướng hợp tác được Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc đặt ra, nhằm rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và bảo đảm kiểm soát hiệu quả hàng hóa xuyên biên giới.
Hải quan ưu tiên thông quan nhanh nông sản xuất khẩu trong ngày

Hải quan ưu tiên thông quan nhanh nông sản xuất khẩu trong ngày

(TBTCO) - Trước kiến nghị của Hiệp hội Rau quả Việt Nam về thiết lập cơ chế “Luồng xanh” cho nông sản tươi, Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị ưu tiên thông quan nhanh trong ngày, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ; hạn chế ùn tắc, bảo đảm chất lượng hàng hóa và giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Thuế TP. Hải Phòng dồn lực cho chặng về đích thu ngân sách

Thuế TP. Hải Phòng dồn lực cho chặng về đích thu ngân sách

Lũy kế 10 tháng năm 2026, Thuế TP. Hải Phòng thu ngân sách trên địa bàn thành phố được 89.263 tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán pháp lệnh, bằng 98,2% so với cùng kỳ. Trong đó, nếu trừ tiền sử dụng đất thực hiện được 65.817 tỷ đồng, đạt 98,3% dự toán pháp lệnh, tăng 24,4% so với cùng kỳ.
Thu nội địa Đắk Lắk đạt hơn 14.143 tỷ đồng sau 10 tháng

Thu nội địa Đắk Lắk đạt hơn 14.143 tỷ đồng sau 10 tháng

(TBTCO) - Lũy kế 10 tháng năm 2026, tổng thu nội địa tại Đắk Lắk đạt 14.143 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất đạt 10.747 tỷ đồng, bằng 93,7% dự toán Trung ương giao; cả 14/14 đơn vị hành thu đều hoàn thành và vượt dự toán tháng 10.
Hải quan khu vực XIV chú trọng kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu có rủi ro cao

Hải quan khu vực XIV chú trọng kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu có rủi ro cao

(TBTCO) - Chi cục Hải quan khu vực XIV tăng cường rà soát các mặt hàng xuất nhập khẩu có nguy cơ sai phạm về mã số, trị giá, xuất xứ và chính sách thuế. Trong kỳ (từ ngày 15/9 đến 14/10/2026), đơn vị đã xử lý hơn 9.100 tờ khai hải quan, đồng thời thực hiện 26 lượt tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm.
Giảm 30% thuế thu nhập: Thêm “trợ lực” cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp lớn mạnh

Giảm 30% thuế thu nhập: Thêm “trợ lực” cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp lớn mạnh

(TBTCO) - Chính sách giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong hai năm được kỳ vọng sẽ cải thiện dòng tiền, hỗ trợ những cơ sở kinh doanh quy mô nhỏ duy trì hoạt động và tái đầu tư. Chính sách còn mang ý nghĩa "trợ lực" rất lớn khi có tới 99,98% số hộ kinh doanh cùng 81,11% số doanh nghiệp trên toàn quốc thuộc diện được thụ hưởng chính sách.
Hải quan tăng kiểm soát xuất xứ, trị giá cấu kiện thép nhập khẩu từ Trung Quốc

Hải quan tăng kiểm soát xuất xứ, trị giá cấu kiện thép nhập khẩu từ Trung Quốc

(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực tăng cường phân tích rủi ro, kiểm tra xuất xứ, nhãn hàng hóa và trị giá đối với cấu kiện thép, nhà tiền chế nhập khẩu, đặc biệt là các lô hàng có dấu hiệu khai báo giá thấp bất thường, nhằm ngăn gian lận thương mại và chống thất thu ngân sách.
Bắc Ninh: 5 doanh nghiệp nợ thuế hơn 47 tỷ đồng bị hải quan cưỡng chế tài khoản

Bắc Ninh: 5 doanh nghiệp nợ thuế hơn 47 tỷ đồng bị hải quan cưỡng chế tài khoản

(TBTCO) - Với tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp quá hạn hơn 47,29 tỷ đồng, 5 doanh nghiệp vừa bị Hải quan Bắc Ninh áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng cách phong tỏa, trích tiền từ tài khoản ngân hàng để thu hồi nợ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan thúc đẩy quản lý rủi ro, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thủy sản

Hải quan thúc đẩy quản lý rủi ro, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thủy sản

Chủ động kiểm soát mặt bằng giá trước mùa vụ Tết

Chủ động kiểm soát mặt bằng giá trước mùa vụ Tết

Khánh Hòa đạt 78,9% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công sau 10 tháng

Khánh Hòa đạt 78,9% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công sau 10 tháng

Sức bật lợi nhuận ngành bán lẻ từ hiệu quả vận hành

Sức bật lợi nhuận ngành bán lẻ từ hiệu quả vận hành

Hải quan khu vực XVII: Chủ động số hóa chứng từ, hướng tới thông quan tập trung

Hải quan khu vực XVII: Chủ động số hóa chứng từ, hướng tới thông quan tập trung

Cải cách thuế 2026 - 2030: Tiếp thêm nguồn lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Cải cách thuế 2026 - 2030: Tiếp thêm nguồn lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

SACOMBANK chuyển trục cho vay sang doanh nghiệp lớn, phương án xử lý 32,5% cổ phần có tín hiệu mới

SACOMBANK chuyển trục cho vay sang doanh nghiệp lớn, phương án xử lý 32,5% cổ phần có tín hiệu mới

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách 10 tháng tăng hơn 12% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách 10 tháng tăng hơn 12% so với cùng kỳ

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 10 tháng đạt 99,2% dự toán

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 10 tháng đạt 99,2% dự toán

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Chủ tịch JICA Akihiko: Đẩy mạnh hợp tác ODA và đột phá năng lượng, bán dẫn, AI trong giai đoạn mới

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Chủ tịch JICA Akihiko: Đẩy mạnh hợp tác ODA và đột phá năng lượng, bán dẫn, AI trong giai đoạn mới

Ngày 11/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 11/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Chứng khoán tuần mới (9 - 13/11): Bật lên từ vùng 1.700 điểm, chờ dòng tiền xác nhận

Chứng khoán tuần mới (9 - 13/11): Bật lên từ vùng 1.700 điểm, chờ dòng tiền xác nhận

Ngày 10/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không biến động

Ngày 10/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không biến động

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Ngân hàng Nhà nước sắp mua USD giao ngay giá 25.500 đồng, kỳ vọng "lợi ích kép" cho thị trường

Ngân hàng Nhà nước sắp mua USD giao ngay giá 25.500 đồng, kỳ vọng "lợi ích kép" cho thị trường

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 cơ bản bám sát tiến độ

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 cơ bản bám sát tiến độ

Các quỹ ETF dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11

Các quỹ ETF dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11

Ngân hàng tăng tốc cho vay, đón thêm dư địa từ các cơ chế tín dụng đặc thù

Ngân hàng tăng tốc cho vay, đón thêm dư địa từ các cơ chế tín dụng đặc thù